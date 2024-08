Tomarte fotos en esta playa tailandesa podría llevarte a la pena de muerte

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Hay una playa en Phuket que se ha convertido en algo así como un “destino para tomarte selfies”. Justo al lado del aeropuerto internacional de la isla tailandesa, la playa Mai Khao ofrece un lugar perfecto para que los turistas puedan capturar sus vacaciones en una foto: la playa en primer plano, el mar de Andaman de fondo y aviones gigantes casi encima de ellos. Miles de personas se han unido al club de la selfie en Mai Khao. Y a las autoridades les preocupa que las cosas estén saliéndose de control.

Las autoridades de Phuket están imponiendo una zona de exclusión de nueve kilómetros a lo largo de la playa de Mai Khao, según informa el South China Morning Post: la pena máxima por poner un pie dentro de ese límite es la muerte.

Sin embargo, Vijit Kaewsaiteam, vicepresidente del Aeropuerto Internacional de Phuket, explicó que la prohibición tiene que ver con proteger a los turistas, ya que minimiza el riesgo de que los pilotos se distraigan cuando entran a tierra. Cualquier persona que se considere que pone en peligro una aeronave podría enfrentar entre cinco años y cadena perpetua, mientras que los infractores más serios pueden enfrentar la pena de muerte según la Ley de navegación aérea, según el ABC.

“La gente y los turistas no podrán ingresar a esta área para tomar fotos”, le dijo el jefe adjunto del aeropuerto de Phuket, Wichit Kaeothaithiam, al diario Bangkok Post. “La pena máxima es la pena de muerte”.

Wichit dijo que estas reglas de seguridad se implementarán de acuerdo con los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Más preocupante para las autoridades son las personas que insisten en volar drones y quienes iluminan el cielo con láser por la noche, que ya ha distraído a pilotos llegando al Aeropuerto Internacional de Phuket.

“El aeropuerto quiere aumentar los ingresos por turismo, pero al mismo tiempo debe asegurarse de que no habrá ningún problema con las regulaciones de aviación”, dijo Wichit. “El turismo y la seguridad deben coexistir”.

Algunos se muestran escépticos en cuanto a cuán efectiva será la zona de exclusión para disuadir a los turistas y mantenerlos fuera de la ruta de vuelo. Sukris Koyakradej, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Turismo de Phuket, cuestionó la autoridad del aeropuerto para hacer cumplir las restricciones, y le dijo al South China Morning Post: “Tomé fotos allí hace dos años, cuando aún no era popular en las redes sociales. No creo que el aeropuerto pueda bloquear la entrada a la playa porque no es parte de la pista”.

Tharika Nokkaew, un funcionario que trabaja en la supervisión de la gestión de la playa, confirmó que hasta el momento no se habían establecido restricciones. “Siempre hay muchos turistas allí todo el tiempo”, dijo.

