Los trabajadores japoneses están muy molestos porque les darán vacaciones

No es ningún secreto que Japón es una nación muy trabajadora. El país tiene algunas de las jornadas laborales más largas del mundo, con casi una cuarta parte de todas las empresas demandando que sus empleados trabajen más de 80 horas extras al mes, según CNBC. Además, una encuesta realizada por Expedia Japón en 2017, reveló que los trabajadores solo usaron la mitad de los días de vacaciones que les correspondían, y que el 63 por ciento se sintió culpable por tomar vacaciones pagadas.

Esto podría ayudar a explicar por qué tantos japoneses se encuentran tan molestos ante la posibilidad de tener 10 días de vacaciones, justo para a finales de este mes. La extensión de las vacaciones comienza en Japón el 27 de abril, en honor a la abdicación del trono por parte del emperador, poco antes de que inicie el período feriado tradicional de la “Semana Dorada” a principios de mayo, informa The Guardian. Es una cantidad de tiempo libre sin precedentes para una población que pasa la mayor parte de su vida en el trabajo. Y los adictos al trabajo de todo el país no están muy contentos con la noticia.

Una encuesta reciente realizada por la publicación local Asahi Shumbun reveló que el 45 por ciento de los japoneses “no estaba feliz” con esas largas vacaciones, y solo el 35 por ciento admitió “sentirse feliz” por tener tiempo libre, informa NDTV. Parte de eso se debe a que las persona no tienen contratos regulares, y por lo tanto están preocupadas por perder ingresos durante el receso. Algunos padres de familia en la industria de los servicios también están preocupados por encontrar cuidadores y guarderías que puedan cuidar de sus hijos cuando no estén en la escuela. Y otras personas simplemente no saben qué hacer con su tiempo libre.

“Para ser honesto, no sé qué hacer con mi tiempo cuando de repente nos dan 10 días de vacaciones”, dijo Seishu Sato, un empleado de finanzas de 31 años. “Si quieres ir de viaje, habrá mucha gente en todas partes y los costos de las excursiones habrán aumentado… podría terminar quedándome en casa de mis padres”.

Sin embargo, es posible que los trabajadores japoneses tengan que empezar a sentirse más cómodos con la idea de tener vacaciones, ya que una nueva ley entrará en vigencia este mes y requiere que los empleados que tienen 10 días o más de vacaciones pagadas tomen al menos cinco de esos días libres al año. Keizo Ishii, director de Expedia Japón, le dijo a Nikkei Asian Review que, si bien este es un paso para abordar los problemas derivados de la cultura de trabajo intensivo del país —lo cual recientemente ha resultado en incidentes de karoshi, o muerte por exceso de trabajo—, las próximas vacaciones al final de Abril no están ayudando pues los empleados sientan culpa por no trabajar.

“La ley aprobada puede contribuir a que los trabajadores japoneses tomen más vacaciones pagadas, al menos de manera superficial, pero muchos pueden sentirse incómodos al tomar más días de descanso debido a que el gobierno decidió crear un periodo feriado de 10 días para la Semana Dorada a fines de abril y principios de mayo”, agregó. “Tenemos que cambiar la mentalidad de sentirnos culpables por tomar vacaciones”.

