La realidad de trabajar limpiando escenas del crimen

Artículo publicado originalmente por VICE Países Bajos.

Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar inquietantes.

Videos by VICE

Estoy con Tugrul Cirakoglu en Wehl, una ciudad al este de los Países Bajos, en la casa de una mujer que se murió ahí hace un mes después de caerse por las escaleras. La policía ya se llevó el cuerpo, ahora nuestro trabajo es limpiar su casa.

Cuando llego, Cirakoglu está afuera poniéndose su overol desechable. Juntos tocamos el timbre. La sobrina de la mujer fallecida abre la puerta y nos deja entrar. El hedor en la casa es tan abrumador que me dan ganas de vomitar. Cirakoglu, por otro lado, limpia tranquilamente la enorme cantidad de líquido corporal en el pasillo. Miro los cientos de gusanos que está barriendo y le pregunto por qué están tan oscuros. “Son gusanos de carne”, explica. “Son diferentes a los que encuentras en una pila de composta”.

Pasamos unas dos horas deshaciéndonos de las moscas, arrancando las alfombras manchadas de sangre de las escaleras e instalando purificadores de aire. Suficiente tiempo para hablar con Cirakoglu sobre cómo el joven de 29 años comenzó su negocio de limpieza, el único servicio en los Países Bajos que se especializa en “limpieza de escenas del crimen”.

Tugrul Cirakoglu.

VICE: ¿Cómo te convertiste en limpiador de escenas del crimen?

Tugrul Cirakoglu: Después de graduarme con una maestría en Administración y Relaciones Internacionales, tuve problemas para encontrar trabajo, así que decidí empezar mi propio negocio. Con solo 330 dólares a mi nombre, comencé la empresa de limpieza Frisse Kater (Resaca Fresca) en 2014. Al principio, la empresa se centraba en limpiar casas después de una fiesta. Pero cuando me di cuenta de que la regla “cuanto más extrema, más lucrativa” se aplicaba a la industria de la limpieza, decidí comenzar a centrarme en trabajos de limpieza extraordinarios. Pasé cuatro meses leyendo en internet sobre cómo limpiar cosas como sangre y fluidos corporales.

¿Qué aprendiste?

Principalmente aprendí que el equipo de limpieza es caro. En los últimos cuatro años, he invertido 160,000 dólares en equipo, como desinfectantes especiales, desengrasantes, cepillos, exprimidores, guantes, overoles desechables, máscaras de oxígeno y aspiradoras especializadas. Las aspiradoras, que cuestan 1,600 dólares por pieza, tienen un filtro especial que evita que las bacterias queden expuestas en el aire. Son necesarias para aspirar el polvo del cadáver, por ejemplo.

¿Perdón?

Cuando un cadáver se queda a la intemperie durante mucho tiempo, empieza a convertirse en polvo. Si limpias ese polvo con una escoba o una aspiradora regular, parte del polvo se queda en el aire. Cuando lo inhalas, es como si estuvieras respirando pequeñas partes de un cuerpo muerto, lo que puede provocar todo tipo de enfermedades.





¿Y puedes pagar todo ese equipo?

Claro, el año pasado, ganamos 270,000 dólares aproximadamente. Aunque he dejado de preocuparme tanto por el dinero, mi objetivo es ganar un millón al año. Por el momento, tomo más o menos la mitad de las ganancias; la otra mitad cubre el sueldo de mis empleados, oficinas, artículos de limpieza, automóviles e impuestos.

¿Cómo determinas cuánto cobrar?

Trabajo con diferentes categorías. Tengo una hoja de cálculo que establece el costo de mis suministros y los márgenes de beneficio de mi trabajo. Por ejemplo, si quieres sacar 150 kilogramos de heces del baño, estás en la categoría de limpieza más seria y es posible que tengas que pagar 3,900 dólares por un día de trabajo. Lo más barato cuesta 1,800 dólares.

¿Ciento cincuenta kilogramos de heces? ¿De verdad ha pasado eso?

¡Sí! En mayo recibimos una llamada de una compañía de administración de edificios que necesitaba sacar 150 kilos de popó de un baño. Los vecinos se habían estado quejando del olor. El inodoro de esa persona se había obstruido en algún momento, pero en lugar de hacer algo al respecto, simplemente continuó cagando. Primero llenó toda la taza del inodoro, luego el piso a su alrededor. Finalmente, se paraba al límite de donde empezaba el baño para cagar ahí. El baño estaba lleno, y la puerta de su habitación estaba justo al lado. La compañía encargada de la administración del edificio estuvo de acuerdo con que esta persona permaneciera en el departamento, entonces el día de la limpieza, él estaba ahí sentado, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado.

Afuera de la escena de limpieza.

¿Ese ha sido tu trabajo más intenso hasta ahora?

No, hemos tenido trabajos más locos. Hace dos años, tuvimos que limpiar una casa donde un hombre con obesidad mórbida se había estado descomponiendo durante cinco meses antes de que su familia se diera cuenta de que no contestaba su teléfono, entonces fueron a su casa con la policía. Después de que alguien lleva descomponiéndose tanto tiempo, la policía no tiene mucho que hacer. Los restos son recogidos con una pala y metidos en una bolsa. Este hombre estaba hecho sopa. Los policías me dijeron que el olor era tan fuerte que vomitaron tan pronto como entraron a la casa. Y después de que abrieron las puertas del balcón para tomar un poco de aire fresco, la mitad de los huéspedes del hotel de enfrente se marcharon porque el hedor era insoportable.

¿Qué encontraste cuando llegaste allí?

Debido a que el tipo era tan pesado y había estado allí durante tanto tiempo, sus fluidos corporales y gusanos se extendieron unos diez metros cuadrados. Tuvimos que sacar todo el piso y la capa debajo de este. Los fluidos se habían filtrado en el concreto volviéndolo negro y toda su cocina estaba dañada. Su arrendador nos había contratado porque quería alquilarle el departamento a otra persona. Este trabajo entra en la categoría más seria.

Limpiamos todo tipo de cosas: apuñalamientos, tiroteos. Nos tocó alguien que había sido atacado en su casa con un hacha. El hacha había aterrizado sobre su cabeza, y el tejido cerebral estaba salpicado en la pared. O una mujer que se había apuñalado a sí misma docenas de veces mientras padecía una psicosis. En esa había mucha sangre.

Pero lo más intenso que he hecho es limpiar los restos de personas que tuvieron una hemorragia gastrointestinal. Con sangrado en el estómago, hay mucha sangre y heces.

Captura de pantalla vía página de Youtube de Cirakoglu.

¿Eso pasó hace poco?

Hace seis meses, tuvimos un hombre de 32 años que había sufrido un sangrado gastrointestinal y se mantuvo con vida en su propia cama durante un mes, recostado en su propia orina, sangre y heces. Estaba demasiado enfermo para levantarse. Después de eso, sufrió otra hemorragia estomacal. Murió de eso unos días después. Lo peor es que este tipo tenía roomies. No fueron a ver si estaba bien hasta una semana después de su fallecimiento, porque olieron algo. Nadie notó que estuvo sufriendo durante cinco semanas seguidas. Todos eran drogadictos. Mientras estábamos haciendo nuestro trabajo allí, uno de los compañeros se acercó y preguntó si podía pasar por la laptop del muerto. No podían esperar a que termináramos.

¿Cómo se limpia una superficie ensangrentada?

Tienes que tallar mucho. También depende de la situación: si la sangre está en un material no poroso, podemos limpiarla. Pero las superficies porosas como la madera deben desecharse. Cuando se trata de un cadáver, la pregunta siempre es: ¿tendremos suerte? ¿Estará todo en orden o nos encontraremos con un caos total?

¿Cómo te afecta tu trabajo personalmente?

Desde que empecé este trabajo, he comenzado a reconocer la naturaleza podrida de la humanidad. El hecho de que las personas sean asesinadas no me sorprende, eso ha pasado desde el principio de los tiempos. Pero lo que me sorprende es lo rampante que son los problemas de soledad y salud mental en los Países Bajos. Siempre nos pintan como un país hermoso y feliz. Pero, ¿cómo puede alguien tener 150 kilogramos de heces en su baño? ¿Cómo alguien puede estar muerta en su hogar durante cinco meses sin que a nadie le importe?

Estas situaciones te hacen darte cuenta de que Holanda es uno de los países más individualistas del mundo. También voy a las casas sucias de abogados y médicos exitosos. Lloran conmigo de lo solos que están. No tengo problemas con la sangre y la suciedad. Pero ver y sentir la intensa soledad y tristeza, eso realmente me afecta.