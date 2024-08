Este tráiler de ‘LEGO Movie 2’ ha llegado para curar tu alma afligida

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Parece un hecho fundamental de la vida que: las películas basadas en juguetes son un descarado despojo de efectivo y debemos evitarlas a toda costa. G.I. Joe fue muy mala, Battleship fue basura, y la película de las Bratz de alguna manera logró ser una abominación aún peor que las propias muñecas. Pero luego, milagrosamente, apareció The LEGO Movie [La película de LEGO] y nos dejó atónitos a todos. De alguna manera, la película de Phil Lord y Chris Miller sobre las piezas de plástico de las que tu primo nerd no dejaba de hablar inspiró una reflexión divertida y conmovedora sobre la inocencia, la imaginación y, curiosamente, la crianza de los hijos. Además, tenía algunas melodías muy pegajosas.

Ahora, cuatro años después de que The LEGO Movie diera inicio a un no muy sorprendentemente sólido universo cinematográfico LEGO, Lord y Miller están de regreso con una oportuna secuela, y por el nuevo tráiler que fue lanzado el martes, parece ser que será tan buena como la primera.

El tráiler de dos minutos y medio para The Lego Movie 2: The Second Part, que se desarrolla unos años después de los eventos de la película original, abre con una distopía desértica al estilo de Mad Max que debe haber requerido un enorme número de piezas de LEGO para que Finn la construyera. Cualquier niño que pase la mayor parte de su tiempo jugando con estas piezas probablemente es demasiado joven para ver a mutantes futuristas inhalando pintura y succionando leche materna en Fury Road, pero, como sea. El trailer completo es demasiado imperecedero como para que te preocupes por eso.

“Han pasado cinco años desde la primera increíble aventura y los ciudadanos enfrentan una nueva gran amenaza: los invasores LEGO DUPLO® del espacio exterior, que destruyen todo más rápido de lo que es posible reconstruirlo”, dice en la sinopsis de la película. “La batalla para derrotarlos y restaurar la armonía en el universo LEGO llevará a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos a mundos lejanos e inexplorados, incluida una extraña galaxia en la que todo es un musical”.

The Second Part es dirigida nuevamente por Lord y Miller, y se basa en un guión de este dúo y un equipo de escritores, el cual incluye a Raphael Bob-Waksberg de BoJack Horseman, lo que es muy emocionante. Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett y Alison Brie volverán a interpretar sus personajes de la primera película, junto con un elenco de rostros nuevos, como Tiffany Haddish.

La película llegará a los cines el 9 de febrero. Hasta entonces, ve el trailer que te dejamos arriba y permite que el encanto avasallante de todo esto alivie tu alma afligida, aunque sea solo por un momento.

