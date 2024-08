El trailer de ‘Toy Story 4’ es increíblemente depresivo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Puedo ver en mi cabeza los varios momentos de tristeza de las películas de Pixar como si los estuviera viendo en tiempo real: la secuencia de inicio en Up, Bing Bong sacrificándose en Inside Out, los pocos segundos en que Wall-E no reconoce a Eva después de que ella lo reconstruye, Coco en su totalidad. Solo échenle un vistazo a esto:

https://youtu.be/tdrOobeTn8k?t=60

Estoy llorando legítimamente ahora mismo. Bien, muy bien.

De todos modos, ninguna franquicia muestra esos momentos tristes mejor que Toy Story, una serie que trata sobre hacer feliz a un niño y luego, inevitablemente, sobre ser desechado por la persona que más amas en este mundo cuando esa persona crece. Honestamente, apenas puedo lidiar con estas películas en este momento. Son muy sombrías.

Bueno, el trailer oficial de Toy Story 4 salió el martes, y de alguna manera, se perfila para ser incluso más triste que las tres primeras.



Empecemos por aquí. Mierda:

Imagen por Disney

Toy Story 4 se enfoca en Forky, un muñeco que un niño hizo con un spork (combinación de cuchara y tenedor, en inglés) y por lo tanto fue bendecido con el regalo de la vida. Por desgracia, Forky está muy triste desde el inicio, afligido por una combinación devastadora de temor existencial y baja autoestima.

“¿Por qué estoy vivo?” Le pregunta a Woody en el trailer, como una especie de pequeño Nietzsche de plástico. “No soy un juguete. Fui hecho para la sopa, la ensalada, quizás chili y luego la basura”. Luego, literalmente, se avienta por la ventana, así que sí: es una película jodidamente sombría.

No estoy bien. Imagen por Disney

Esta niña se la pasa llorando o está notoriamente devastada durante aproximadamente el 90 por ciento de sus apariciones en el trailer. Pixar… ¿por qué has hecho esto?

Image by Disney

Los brazos del T-rex son demasiado cortos para poder abrazar a alguien. Es incapaz de poner en práctica la expresión más básica de afecto que existe. Si eso no es triste, no sé qué lo sea.



Imagen por Disney

Ser adulto es básicamente como ser un juguete abandonado, ¿no es así? Se trata de darte cuenta de que eres una mancha en un planeta incomprensiblemente gigante que no se preocupa por ti, no se interesa en tu bienestar emocional de ninguna manera, y parece estar empeñado en hacerte sentir miserable. Hay una agravante sensación de pérdida: una serie de recuerdos que se vuelven inaccesibles, una comprensión de cómo la alegría de hacer amigos cede siempre a la amargura de perderlos, o la distancia que ejerces sobre alguien, de manera glacialmente lenta, que es casi imperceptible hasta que miras una foto de la persona en… oh, mierda, lo siento, me dejé llevar un poco. Este trailer es demasiado.



Una imagen que ejemplifica esto a la perfección:

Imagen por Disney

Miren esos ojos. Observen el dolor detrás de esa mirada. Woody parece un hombre que se golpeó el dedo chiquito del pie, revisó su cuenta de cheques y solo vio 16 dólares en ella, fue desechado y luego descubrió que su padre murió. Por favor —alguien, quien sea—, ayúdenlo.



Imagen por Disney

Ah, bien, Andy está de vuelta, el chico que traicionó a nuestros héroes abatidos cuando creció y desapareció de sus vidas para siempre. Gracias, Pixar, por este edificante flashback.

Imagen por Disney

¿Siluetas? Listo. ¿Lluvia? Listo. ¿Una mano colocada en la barbilla, un gesto tierno que significa, sin equivocación, “Lamento que estés terriblemente deprimido en este momento, y te diría que las cosas van a mejorar, pero sinceramente, no estoy seguro?” Listo. ¿Cómo es esta una película para niños?

Y luego, tras acabarte una caja completa de Kleenex, el trailer por fin llega a su fin:

Imagen por Disney

Gracias a dios. ¡Tiempo de programar una cita con mi terapeuta! Pero sí, ¡es Toy Story 4! ¡Ánimo! ¡Sale el 21 de junio!

Sigue a Nicole Clark en Twitter.