Traté de reemplazar a los hombres con juguetes sexuales que ‘chupan el clítoris’

Sí, el mundo parece una avalancha interminable de basura, pero dentro de todo el malestar todavía podemos encontrar pequeñas pepitas de alegría. Para mí, una de esas pequeñas pepitas apareció en la forma de un tipo de juguete sexual del que nunca antes había oído hablar: un simulador de sexo oral para mujeres con vulva. Estos juguetes afirman utilizar la succión en una variedad de formas para imitar las sensaciones que un clítoris sentiría durante el sexo oral.

He llamando a este tipo de juguetes “chupa clítoris”, pero no sé si alguno de ellos realmente pueda chupar o no. No estoy totalmente segura de cómo funcionan, sus fabricantes usan muchos términos como “ondas sónicas”, “tecnología de aire” y “pulsaciones”. Parece que brindan la sensación de succionar sin realmente hacerlo, si es que eso tiene sentido…

Si bien estos no son los primeros juguetes que pretenden imitar el sexo oral, sí parecen ser los primeros en su tipo que realmente se toman en serio este tipo de cosas. Es sorprendentemente difícil desentrañar la historia oral de los imitadores del cunnilingus, pero su historia parece consistir principalmente en esos vibradores con forma de lengua de juguete, que ya tienen un tiempo en el mercado.

Nunca tuvieron el éxito que tienen estos nuevos juguetes de succión, que aparecieron por primera vez alrededor de 2015. Tal vez porque su tecnología no es buena, o tal vez porque parecen un objeto de broma, incluso si no lo son. Por ejemplo, tomemos esta cosa llamada Sliquid Sqweel. Si me mostraras esto y dijeras que se siente como el sexo oral, pensaría que quieres tomarme el pelo.

Especialmente para las mujeres solteras, la idea de que exista un dispositivo que pueda comerte para que no tengas que salir con otro idiota de Tinder que se asegure de decirte que eso no significa que están en un relación cuando se asome por entre tus piernas para respirar, suena como un maldito sueño hecho realidad. Con suerte, pensé, podría ser mejor que el sexo oral real y podría renunciar a los hombres para siempre.

Probé algunos de estos dispositivos, todos los cuales me fueron enviados de forma gratuita por sus fabricantes o distribuidores, para ver cuál podría replicar de manera más exacta un cunnilingus real. Estos son mis resultados.

El Girl’s Best Friend de Sweet Vibrations

El Girl’s Best Friend [el mejor amigo de una chica] es el más asequible de la lista, ésa es su principal ventaja. Fue el primero que probé, así que tal vez mis expectativas eran demasiado altas, pero debo decir que me sentí bastante decepcionada. Dentro de él hay una especie de tentáculos de silicona, que parecen estar ahí para, algo como, no sé, ¿provocar algún cosquilleo? Realmente no parecían hacer nada cuando los probé en mi cuerpo.

Sinceramente, me sorprendió lo doloroso que era usarlo. Esperaba una succión placentera, pero era demasiado intenso, incluso en la velocidad más baja. Probé con todas las configuraciones, pero terminó gustándome más cuando no había vibración alguna. Tenía varios ajustes para los patrones de succión, algo como succión-pausa-succión o succión-succión-pausa, como si alguien hiciera código morse en mi vulva. Todos mis vibradores tienen alguna variación de esto, y realmente no entiendo por qué alguien preferiría un patrón de vibración y/o succión por encima de una acción constante. Diferentes técnicas, supongo.

Eventualmente llegué al orgasmo, pero fue uno de los orgasmos más raros que he tenido en mi vida. Fue incómodo, y honestamente de alguna forma lo detesté. Antes de usar este juguete, realmente no creía que fuera posible tener un orgasmo doloroso. Prácticamente me obligué a que sucediera, a pesar de que mi cuerpo evadía el juguete tanto como podía. El dolor no fue tan fuerte como para que lo apagara, pero sí lo suficiente para hacerme cuestionar quién demonios probó este producto antes de que llegara al mercado y si su clítoris estaba hecho de acero.

El producto era menos como el mejor amigo de una chica y más como una amiga envidiosa que te hace cumplidos malintencionados y se besa con el chico que acabas de decirle que te gusta.

El Womanizer Premium de Womanizer

Éste es el que varias de mis amigas me habían dicho que probara. Aunque su nombre es atroz, el Womanizer (el mujeriego) tiene algunas características agradables que los otros productos no tienen. Se ve un poco más profesional que los otros, y se activa por contacto con la piel. La cabeza desmontable también viene con un repuesto.

Los fabricantes afirman que el producto logra un orgasmo realmente rápido gracias a su tecnología patentada “Pleasure Air Technology”, lo cual no es particularmente útil para mí, pero tal vez sea atractivo para algunas de ustedes que me leen. No estoy tratando de presumir ni nada, pero es muy fácil para mí venirme con un vibrador. Con la mayoría de los vibradores, puedo lograrlo en dos o tres minutos. Lo que busco en un simulador de sexo oral no es llegar al orgasmo rápidamente, sino llegar al orgasmo de la forma en que una boca humana me hace llegar.

En los primeros segundos en que el artefacto tocó mi clítoris, sucedió algo muy sorprendente. Me oriné. Después de buscar un poco en línea, encontré un hilo de Reddit donde una mujer cuenta que tuvo una experiencia similar, y en los comentarios todos intentaban convencerla de que había eyaculado. Me niego a creer que tuve una eyaculación femenina. Si voy a eyacular, es porque me estoy divirtiendo y estoy teniendo un orgasmo increíble. Esto no se sintió así. Más bien, se sintió como orina inducida por el vacío. Completamente involuntario, y nada erótico.

Limpié y lo intenté de nuevo. Lamentablemente, sentí el mismo tipo de dolor que sentí con el Girl’s Best Friend. No se trató de dolor en el sentido tradicional, sino más bien del tipo de dolor que ocurre por estimulación excesiva. Simplemente estaba demasiado concentrado y me hizo darme cuenta de que mi clítoris podría no estar preparado para este tipo de productos. Terminé moviendo el Womanizer alrededor, y colocándolo un tanto lejos de mi clítoris mientras aumentaba la intensidad de la vibración, por lo que seguía estimulando mi clítoris pero a una cierta distancia. Eso terminó por ser más agradable, pero finalmente funcionó como un vibrador normal. Con el tiempo, pude venirme. Ya no me oriné, pero no fue genial.

El Satisfyer Pro 2

El sitio de porno feminista y minorista de juguetes para adultos Bellesa me envió este. Decepcionada por mi desalentadora experiencia con el Girl’s Best Friend, y molesta por mi experiencia con el Womanizer, no tenía idea de qué hacer con el Satisfyer Pro 2. Al leer los comentarios en línea me emocioné, ya que algunos comentarios decían que habían tenido el mejor orgasmo de su vida, y otros que se sentía exactamente como el sexo oral real.

A primera vista, se veía lo suficientemente distinto como para ofrecer una mejor experiencia. La cabeza de silicona era más grande, lo que me hizo pensar que podría ser más cómodo o menos doloroso.

Cuando lo encendí e inserté mi dedo, sentí que una pequeña esfera subía y bajaba de forma tal que me recordó a esos bolígrafos retráctiles que venden en las tiendas de recuerdos. Tal vez, pensé, estos pequeños golpecillos en el clítoris se sientan mejor que los tentáculos cosquilludos… (Eso es algo que nunca en mi vida pensé que escribiría).

¡Buenas noticias! Éste se sintió un poco menos doloroso que los otros, lo que creo que tuvo algo que ver con que tuviera la cabeza más grande. Sentí menos dolor en el proceso de llegar al orgasmo, pero cuando llegó el momento del orgasmo real, mi cuerpo hizo lo mismo: “¿Qué carajos te estás haciendo a ti misma?”, alejándose del artefacto involuntariamente. Sin embargo, decidida a hacer que esto funcionara, investigué un poco más en Internet y encontré que algunos usuarios recomendaban usarlo con lubricante. Por suerte, tenía a la mano un poco de lubricante con base de agua y entonces lo probé una segunda vez.

El lubricante hizo una diferencia al principio. Por una fracción de segundo, sentí como si una boca me chupara, pero esa sensación desapareció rápidamente. Pronto se volvió a sentir como antes, pero un poco más fácil de maniobrar. Mi orgasmo esta vez fue un poco más satisfactorio que los dos anteriores, aunque solo debido a que no me dolió tanto.

El InsideOut de Womanizer

Mi último intento. El InsideOut se destacó del resto debido a su función de inserción diseñada para la estimulación del punto G. Estaba muy emocionado de probarlo, imaginando que tal vez podría imitar el clásico movimiento de “lamer y luego meter dos”.

Éste definitivamente era el que más se veía como algo enviado desde el futuro para destruir a la humanidad. Al mirarlo de cerca, vi una luz verde brillante que parecía que iba a escanear mi clítoris en busca de huellas dactilares. Pero, decidida a cumplir la misión e impulsada por la extraña sensación de que esto había sido inventado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), comencé a masturbarme con el dispositivo.

¡Y he aquí que Horny Goldilocks finalmente encontró el vibrador simulador de sexo oral que es perfecto para ella! Sin embargo, creo que la razón por la que éste funcionó tan bien para mí es porque la función de inserción fue extremadamente efectiva como una especie de manija que me permitió controlarlo mejor. Mantuvo la voluminosa parte que crea el vacío a una distancia pertinente del clítoris y así la sensación no fue tan intensa como con los otros juguetes. No experimenté ningún dolor, y al apretar mis músculos vaginales suficiente pude tener una experiencia de manos libres (todos los ejercicios de Kegel funcionaron). No creo que haya habido ninguna estimulación real del punto G. Más bien, pude posicionar mejor la parte de la succión gracias a la característica que se suponía que estimulaba las partes internas.

Si bien mi experiencia con estos juguetes no fue la mejor, cada uno de ellos logró que me viniera, así que supongo que no fue un total fiasco. Con la mayoría de ellos, experimenté por primera vez un orgasmo que odié, algo que antes jamás hubiera creído imposible. Si bien me agrada el esfuerzo puesto en estos artefactos, no creo que estos juguetes sean para mí. Sin embargo, al ver tantas críticas tan favorables, parte de mí se pregunta si tal vez el problema sea mi clítoris. No sé qué decir…



El problema que experimenté fue esencialmente una sobrecarga sensorial. Lo mejor de la lengua humana es que proporciona la cantidad correcta de presión y suavidad, y tiende a no enfocarse directamente en el clítoris, sino en espacios cercanos al clítoris que lo estimulan pero no tan intensamente. La tecnología de succión es un gran pensamiento, pero está muy lejos de lo que es mejor tratándose de imitar al cunnilingus, el cual generalmente involucra muy poca succión. Cuando ocurre algo de succión es justo el momento en el que por lo general grito: “No, vuelve a lo que estabas haciendo antes”.

Para todos aquellos que aman el cunilingus, su labor aún no está hecha. Deben seguir haciéndolo como si fuera su última comida.

