Tres maneras de saber si tu relación está muerta

Mientras el gobierno nos pide que nos mantengamos alejados el uno del otro durante meses, parece que el coronavirus nos ha bendecido con la oportunidad perfecta de acabar con nuestras relaciones aburridas.

Romper con alguien rara vez es divertido, pero definitivamente es más divertido a que rompan contigo. WH Auden escribió una vez: “How should we like it were stars to burn / with a passion for us we could not return? / If equal affection cannot be, let the more loving one be me” (¿Qué nos parecería si las estrellas se quemaran / Con una pasión por nosotros que no podríamos devolver? / Si el afecto equitativo no es posible / Deja que el más amoroso sea yo). Con el debido respeto a uno de los mejores poetas del siglo XX, ¡qué sarta de estupideces! Ser el “más amoroso” es mucho, mucho peor. ¿Qué nos parecería si las estrellas se quemaran con una pasión por nosotros que no podríamos devolver? Eso suena bien. Déjalas arder; eso es lo que hacen las estrellas. Cada vez que he roto con alguien que está más interesado en mí que yo, me he sentido horrible, pensando: “Esta culpa es mucho más fuerte que el dolor de ser rechazado”. Y es cierto… durante los primeros diez minutos.

El amor no es justo: a veces te rompen el corazón, a veces tú eres el que mandas a otra persona a un período prolongado de inactividad. A veces tú eres el que sale bien, retorciéndote de la felicidad con alguien nuevo; a veces eres el que se queda parado bajo la lluvia, en un mundo en blanco y negro, mirando hacia la ventana de tu ex y observando cómo aparece su sonrisa, por un momento, y luego desaparece. (Nota: estoy hablando metafóricamente y no estoy alentando a nadie a que vaya a acosar a alguien, ¡nunca vayas y te pares afuera de la casa de tu ex!)

El punto es que todos vamos a sufrir en algún momento, lo que significa que no debes dejar que la culpa te impida terminar una relación que no está funcionando. No puedes quedarte con alguien por compromiso. Pero, ¿cómo sabes cuándo es hora de terminar? La mayoría de las relaciones, incluso en sus últimos días, están muy bien: todavía amas a la persona (incluso si no estás enamorado), todavía te gusta ver Netflix con ellos (incluso si cada vez hablan menos porque casi nunca salen de casa). Así que aquí te dejamos algunas preguntas que debes hacerte y que podrían ayudarte a decidir si es hora de terminar y correr, sin importar cuán tolerable encuentres a tu pareja.

¿Sigues disfrutando de su compañía?

Imagina el escenario. Es el primer viernes por la noche después de la cuarentena y todos tus amigos tienen planes de salir a tu bar favorito y volverse locos. ¿Habrá cerveza? Oh, claro que habrá cerveza. ¿Habrá cotorreo, juegos violentos y discusiones serias sobre el estado de la política? Claro que sí. ¿Te van a rechazar la entrada a ese antro de moda porque comenzaste a beber a las 6 p.m. y ya no puedes ni formar una oración coherente cuando el cadenero te pregunta que tan tomado estás? La respuesta es obvia. Después de tres largos meses de encierro, estás preparado para la noche más decadente de tu vida.



Oh, pero espera, no. No vas a hacer nada de eso. De hecho, puedes olvidarte de todo en este momento, porque a tu pareja le gusta quedarse en casa. Ya que no han pasado mucho tiempo juntos (en parte porque tuvieron que aislarse, pero principalmente porque literalmente estaban ocupados haciendo cualquier otra cosa), francamente le molesta un poco que elijas salir a divertirte, en lugar de quedarte con él o ella viendo un documental sobre un brutal asesinato sin resolver. De mala gana, envías un mensaje al chat del grupo y les dices que no asistirás. Luego, el resto de la noche te la pasas viendo las historias de Instagram de tus amigos en un silencio resentido; su risa, las sonrisas en sus estúpidos rostros, cortándote como cuchillos.

Entonces, en una situación como esa, sí, probablemente deberías romper con tu pareja. Cuando estás en una relación con alguien tienes obligaciones, pero no estás obligado a tener esas obligaciones. Si prefieres pasar tiempo con tus amigos, literalmente puedes hacerlo.

¿Sientes que sus vidas están yendo en direcciones completamente diferentes?

Tus veinte son un mal momento para esto, especialmente si estás en la universidad. Obviamente, hay disparidades de ingresos, algunas personas reciben un dinero al mes de sus padres y otros luchan por sobrevivir. Sin embargo, muchos estudiantes logran tener un equilibrio. Esto cambia cuando te gradúas, a veces pasa tan rápido que es impactante. Es común encontrarte con un estilo de vida muy diferente al de tus amigos y con tu pareja romántica. A veces, cuando esto sucede, continuar con la relación simplemente no funciona.

Esto puede ser realmente horrible si te equivocas. Mi primer novio rompió conmigo cuando se graduó de la universidad y se mudó a Londres para comenzar su carrera, mientras yo aún trabajaba en un bar al norte de Inglaterra, consumía mucha ketamina y comía sardinas directamente de la lata.

En ese momento, estaba amargado porque no encajaba en la brillante nueva vida que él estaba construyendo. Pensaba que eso indicaba una superficialidad de su parte mientras me lo imaginaba ligando con otros tipos. Pero en realidad, tenía sentido. Para él. Nos estábamos volviendo demasiado diferentes, no podíamos relacionarnos como antes, no teníamos las mismas aspiraciones (principalmente porque yo no tenía ninguna). Fue una buena decisión de su parte. ¿Para mí? El año siguiente lo pasé muy mal, iba como en espiral abusando de sustancias cada vez más, tenía una pésima alimentación y sexo casual insatisfactorio.

Si sus vidas se están volviendo demasiado diferentes, no puedes quedarte con alguien por simpatía o lealtad al pasado. El resentimiento los devorará y solo empeorará para ambos. ¿Te estoy alentando a que rompas con tu pareja si gana menos dinero o es menos ambicioso que tú? No, aunque nunca he tenido más dinero que la otra persona, así que no estoy en condiciones de decirlo. Supongo que mi opinión es: “Rompe con tu pareja si el hecho de que tenga menos dinero será un problema para ti, lo que muchas veces así es”. No digo que hacerlo no te haga un imbécil.

¿Qué tanto anhelo estás experimentando?

Descubrí que el anhelo es el aspecto más doloroso de estar soltero. Cuando no estoy en una relación, me consume el deseo de que alguien me ame, un romance transformador… o, al menos, una conexión decente.

Estar en una relación debería ser un respiro de esto, una hendidura en la roca del mundo en la que puedes esconderte, pero a menudo no lo es. Obviamente, es normal que todavía te gusten otras personas, pero cuando esto alcanza un cierto tono de intensidad, cuando te vuelves loco por el deseo de otras personas, esto es probablemente una señal de que tu relación actual no está funcionando. “I want – I want – I want – was all that she could think about” (Quiero -quiero, quiero, era todo en lo que ella podía pensar”, escribió Carson McCullers, “but just what this real want was she did not know” (pero lo que ese deseo era, ella no lo sabía”. Si te sientes identificado, podría ser hora de hacer un cambio.

Por supuesto, muchas parejas intentan evitar su creciente deseo de cogerse a otras personas al entablar una relación abierta. Hay pros y contras en esto, pero nunca es una buena idea hacerlo como un último intento de salvar algo que simplemente es demasiado aburrido para funcionar. Las relaciones abiertas se entablan mejor desde una posición de fortaleza: si comienzas una cuando las cosas van mal, obviamente vas a conocer a alguien a quien quieres cogerte más que a tu pareja, lo que probablemente sea perjudicial para todos los involucrados.

Un nivel de anhelo leve y desenfocado al estilo Lana del Rey está bien, pero si alcanza los niveles de Mitski, entonces Dios te ayude. Ahí es cuando deberías comenzar a preocuparte.

Para ser honesto, si incluso estás soñando con romper con tu pareja, eso ya sugiere que sabes que algo no está funcionando y que simplemente estás perdiendo el tiempo. Claro, las cosas podrían mejorar a la larga. Pero probablemente no lo harán. Gillian Rose, en Love’s Work, escribe: “There is no democracy in any love relation: only mercy.” (No hay democracia en ninguna relación de amor: solo la misericordia). Básicamente, siempre tienes el derecho de terminar una relación, incluso en una pandemia.

Pero tampoco tienes que ser un idiota al respecto.

