Conoce a Trevor, el pato más solitario del mundo

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

En la isla de Niue hay 1,624 humanos, pero sólo hay un pato. Para ser más específicos, es un pato silvestre y se llama como el político de Nueva Zelanda Trevor Mallard. Entonces hay un pato en la isla de Niue y su nombre es Trevor.

Videos by VICE

Nueva Zelanda es el país donde se reproducen los ánades reales (este tipo de patos), pero está a 2,400 kilómetros de Niue, así que nadie sabe cómo llegó ahí Trevor. Al parecer, mucha gente piensa que voló desde Nueva Zelanda o quizás Australia, mientras que otros han argumentado que no, que queda demasiado lejos. Otra teoría sugiere que Trevor se escondió en un bote, posiblemente un yate y corrió a las zona salvaje de Niue una vez que el barco tocó tierra.

Cualquiera que sea el caso, parece que Trevor llegó ahí para quedarse. Incluso se ha convertido en una especie de celebridad nacional, debido al hecho de que no hay nada como él en la isla.

Relacionados:

“Tenemos ballenas y delfines, tenemos muchas cosas en el agua, pero no animales terrestres”, dijo Felicity Bollen, directora ejecutiva de Niue Tourism. “Hay perros, pero no tenemos nada más. No tenemos ovejas, no tenemos caballos, no tenemos vacas. Entonces, el hecho de que un pato deambule por la isla es muy interesante”.

No sólo hay una deprimente falta de animales terrestres en Niue, sino que también hay una grave escasez de pantanos y estanques, lo que significa que Trev tuvo que conformarse con un charco cerca del aeropuerto y hacerlo su hogar. The Guardian informó que la gente ha estado llevando cubetas de agua para rellenar el charco y el servicio de bomberos de la isla ha estado realizando recargas regulares para asegurarse de que no se seque. Los lugareños también le han empezado a llevar comida como baguettes, chícharos, maíz y arroz.

“Todo el mundo sabe sobre el pato”, dijo el residente local Randall Haines. “Vamos a la ciudad seguido y no puedes evitarlo, volteas a ver si todavía está en el charco y ahí sigue”.

Randall le dijo al ABC que Trevor “parece bastante feliz, aunque no tiene muchos amigos”.



Y eso es lo que le preocupa a algunas personas. ¿Qué tipo de vida es para un pato? ¿Qué tal que Trevor se siente solo, y si es así, qué se puede hacer para que se sienta menos solo?

Tan grave es esta preocupación que el departamento de agricultura, silvicultura y pesca de Niue está considerando una gran cantidad de opciones para aliviar el aislamiento social de Trevor, incluida la posibilidad de traer un pato acompañante o, como mínimo, conseguir señuelos de madera para hacerle compañía.

“No tiene pareja y los patos prefieren tener pareja”, dijo la editora política adjunta del NZ Herald Claire Trevett, quien se encontró con el famoso pato de Niue durante unas vacaciones recientes. “Un gallo también lo descubrió y se dio cuenta de que lo estaban alimentando y ahora el gallo ha comenzado a intimidar al pato y a perseguirlo por todos lados”.

Mientras que muchos de los residentes de la isla se preocupan por las formas de cuidar de su pato y saciar sus diversos apetitos, otros insisten en que Trevor es bastante capaz de cuidar de sí mismo.

“Si llegó a Niue para vivir, ya sea temporal o permanentemente, deberíamos dejarlo [y] proporcionarle agua limpia”, dijo Bollen. “Si quiere quedarse, eso depende de él”. Nadie debería interferir en ese proceso”.