Los tribunales de inmigración de EE. UU. están deshaciéndose de los intérpretes presenciales

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La administración de Trump ha comenzado a tomar medidas para eliminar a los intérpretes presenciales de las audiencias del “Calendario Maestro”, las primeras citas que tienen los inmigrantes en la corte de inmigración para informarles sobre sus derechos, sus próximas citas y la preparación requerida. En cambio, a los inmigrantes se les mostrará un video de orientación con subtítulos y luego podrán usar un intérprete telefónico.

El Departamento de Justicia anunció el cambio a los jueces de inmigración en junio, citando un deseo de aumentar la eficiencia, y comenzar la semana del 15 de julio, empezando por los tribunales en Nueva York y Miami, según Buzzfeed News. A partir de ahora, todos los videos quedarán grabados en español, aunque hay planes de expandir el programa e incluir otros veinte idiomas comúnmente solicitados. Algunas fuentes le dijeron al San Francisco Chronicle que el video de orientación era confuso y difícil de entender, y muchos expertos temen que el cambio tenga un efecto perjudicial en la capacidad de los inmigrantes para defenderse en la corte, o incluso entender lo que les está sucediendo –todo por la reducción de costos.

“Esta orientación no ayudará a nadie en absoluto”, dijo Claudine Murphy, abogada de inmigración del Immigration Justice Corps, una organización nacional que brinda servicios legales a familias inmigrantes. “Una persona puede ver uno de esos videos, pero cuando se presente a una audiencia y el juez le haga preguntas, no podrán entender ni responder”.

Bajo el nuevo mandato, los inmigrantes no podrán hacer preguntas a los jueces durante los procedimientos judiciales a menos que tengan un abogado bilingüe. Los jueces también pueden intentar localizar a un intérprete en el juzgado que se encuentre en el edificio, o utilizar el servicio de interpretación telefónica que podría ser “lamentablemente inexacto y sustancialmente retrasado”, según dijeron los jueces al Chronicle.

Mientras que algunos abogados, como Murphy, hablan con fluidez un segundo idioma y le pueden explicar los procedimientos judiciales a sus clientes en tiempo real, muchos no pueden. Para muchos clientes, los intérpretes son vitales para comprender los procedimientos judiciales, especialmente aquellos que aún no tienen la representación de un abogado. Según, Natalia Morozova, abogada de inmigración, los clientes que no tienen representación legal, son mucho menos propensos a sacar citas en la corte, y muchas veces se debe a que no entienden lo que está sucediendo.

“En los más de 15 años que llevo en la corte, puedo contar con ambas manos la cantidad de casos que se han realizado completamente en inglés”, dijo Morgan Weibel, Director Ejecutivo del Tahirih Justice Center de San Francisco, una organización sin fines de lucro centrada en ayudar a las mujeres migrantes y refugiadas. “En este momento, alrededor del 95% de nuestros clientes en procedimientos de deportación requieren intérpretes. De por sí es bastante difícil para los que no son abogados entender la jerga legal que se usa en los entornos judiciales, así que imagina tener que hacerlo en un segundo o tercer idioma”.

Esta nueva política sigue varias leyes de migración implementadas recientemente, como el Protocolo de Protección de Migrantes y cambios en la legislación de asilo, lo que dificulta la entrada y permanencia de los migrantes en EE. UU. A muchos les preocupa que eliminar a los intérpretes presenciales de las audiencias del Calendario Maestro tenga el mismo efecto.

“Las personas en la corte ya no tienen una oportunidad significativa de ser escuchadas porque literalmente no pueden”, dijo Murphy. “Esta es una violación grave del debido proceso”.

Murphy no es la única que afirma que deshacerse de los intérpretes en la corte de inmigración es inconstitucional. Muchos han señalado la Orden Ejecutiva 13166, una regla aprobada en el 2000 para mejorar el acceso de las personas con conocimiento limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés). La orden, respaldada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, requiere que las agencias federales identifiquen cualquier necesidad de servicios para personas con LEP y posteriormente desarrollen e implementen un sistema para proporcionar esos servicios para que tengan acceso a ellos. Al deshacerse de los intérpretes presenciales en la corte de inmigración, a algunos les preocupa que las personas con LEP ya no tengan los derechos que les prometió el gobierno de EE. UU.

“A miles de personas se les negará una audiencia imparcial”, insiste Michael Wildes, socio gerente de Wildes y Weinberg PC, una de las prácticas de derecho de inmigración más antiguas del país. “Alguna persona será enviada de regreso a un país donde será herido, asesinado o torturado, simplemente porque no entendió lo que estaba sucediendo. Esto solo agrega más caos a una situación ya caótica, en la que las personas literalmente están muriendo. El gobierno está actuando inconstitucionalmente”.

Si bien el Departamento de Justicia aún no ha hecho un comentario oficial, los correos electrónicos internos obtenidos por Buzzfeed News confirman que muchos jueces de inmigración no están de acuerdo con esta nueva medida.

En medio de la incertidumbre que trae esta nueva medida, Murphy ofreció algunas formas en que los ciudadanos estadounidenses pueden ayudar.

“Desafortunadamente, los civiles no pueden ser voluntarios para ser intérpretes de la corte”, dijo. “Sin embargo, las personas pueden y deben apoyar a organizaciones que están rechazando estas regulaciones a través de litigios federales, u organizaciones que brindan servicios a personas que van a la corte de inmigración por primera vez, como la New Sanctuary Coalition“.

Morozova estuvo de acuerdo. “Voten”, dijo. “Todos tenemos que votar. Los migrantes necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca”.