Los turistas arruinaron la playa de la película ‘The Beach’

Desde que protagonizó películas noventeras como What’s Eating Gilbert Grape, Romeo + Juliet y Titanic, Leonardo DiCaprio cambió de campo para dedicarse al activismo ambientalista. El actor ganador del Oscar comenzó su propia fundación de caridad para la prevención del cambio climático, ha exhortado a los políticos a que aborden el tema del calentamiento global y produjo un documental enérgico para exponer cuán cerca estamos de dañar al planeta de manera irreparable.

Es raro, entonces, encontrar científicos ambientalistas en Tailandia que se ven obligados a actuar para salvar un hábitat que se volvió demasiado popular por una de las películas de DiCaprio. Los Parques Nacionales y el Departamento de Vida Salvaje del país decidieron el miércoles pasado que Maya Bay en la isla de Ko Phi Phi —la hermosa playa que jugó un papel protagónico junto a DiCaprio en The Beach— quedará clausurada para los turistas durante cuatro meses cada año.

Según Associated Press, la insistencia de tantos viajeros por encontrar el paraíso inmaculado de la película dirigida por Danny Boyle ha amenazado seriamente la vida marina y los arrecifes de coral de la zona. La ensenada que fue idílica se ha mantenido abierta durante todo el año desde que la adaptación de la novela de Alex Garland se estrenó en 2000. Ahora recibe en promedio 4,000 turistas y 200 embarcaciones al día.

«Saturada y fatigada, toda la belleza de la playa se ha ido», dijo el científico marino Thon Thamrongnawasawat en entrevista con la AP. «Necesitamos un descanso para la playa».

El cierre anual durante verano en Maya Bay comenzará en junio. Cuando sea reinaugurada, sólo se permitirá el acceso a 2,000 personas cada día y las embarcaciones tendrán que anclar al otro lado de la isla. Además de ayudar a que el ecosistema local se recupere, la restricción sobre la cantidad de visitantes, podría también impulsar a que el lugar recupere un poco su atractivo. Algunos mochileros jóvenes se han decepcionado por encontrarla llena de otras personas.

En cuanto a DiCaprio, aún no se ha rendido en la búsqueda por la utopía. En conversación con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un evento de South by South Lawn en 2016, el actor parecía emocionado por la idea de Elon Musk por colonizar Marte. Esperemos que no terminemos arruinando nuestro planeta vecino al igual que hicimos con este.

