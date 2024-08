Únete a nosotros mientras tratamos de extraer el significado de los seis segundos del nuevo video de ‘GoT’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará en unos cuantos meses, pero aún no tenemos ni la menor idea de a qué diablos nos enfrentaremos. HBO mantuvo un estricto control de los rumores y los spoilers durante su producción, llegando incluso al punto de filmar varios finales falsos y de comprar armas que literalmente acabaran con los drones espías que hubiera sobrevolando la filmación.

Incluso ahora, la red no nos ha dado casi nada sobre lo que sucederá en la próxima temporada. Todavía no hay teasers explosivos, ni trailers que ahonden en la trama. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora es un breve clip de diez segundos en el que realmente no pasa nada. Al parecer, HBO considera que tan solo necesitamos unos breves vislumbres para mantenernos entusiasmados con el gran regreso del programa. ¿Y adivina qué? ¡Tiene razón!

Durante el fin de semana, HBO lanzó un video con pequeñas muestras de lo que tendrá en su programación este 2019, el cual incluyó clip agonizantemente de lo nueva en Game of Thrones y, al diablo, en este punto, tomaremos lo que podamos.

Dale un vistazo:

https://youtu.be/9FHYri6Y4oA

¡Mira! ¡Un dragón! ¡Y los inmaculados se preparan para una de las inevitables batallas por venir! ¡Y Arya mira con asombro al dragón antes mencionado! Claro, el clip no nos dice nada que no supiéramos ya, pero aún así. El último teaser que lanzó HBO nos mostró a Sansa y Daenerys finalmente estando cara a cara, y este más reciente parece sugerir, una vez más, que todas las líneas narrativas en expansión que Game of Thrones ha establecido a lo largo de los años probablemente convergerán en la temporada final. ¡Seguramente será impresionante!

O, tal vez, solo estamos desesperados. Tal vez estamos tan ansiosos por Game of Thrones que nos aferramos frenéticamente a cualquier pequeño fragmento de material que HBO se digne a proporcionarnos. La temporada final se estrenará el 14 de abril. Hasta entonces, analiza este nuevo clip e intenta extraer hasta la última pieza de significado que puedas.