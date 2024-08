Ve a Venom hacer chistes sobre mojones en el nuevo trailer de ‘Venom’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hasta ahora, los primeros trailers de Venom nos han dado a Tom Hardy como Eddie Brock, el tono emo de la voz en off del personaje y algunas imágenes de Venom en toda su bestial y viscosa gloria. Aunque esos clips nos ofrecían mucho material con que fantasear, algo faltaba por completo: chistes sobre caca.

Videos by VICE

Afortunadamente, todo cambió el martes con el más reciente trailer de Venom. El video de tres minutos es nuestro vistazo más emocionante de la película hasta ahora: hay algunas escenas de pelea que le dan a Venom la oportunidad de mostrar sus golpes pegajosos; un breve clip que presenta a Riot, el villano simbionte interpretado por Riz Ahmed; y lenguas y saliva por todos lados. Pero el tono serio da un giro muy extraño al final del trailer, cuando Venom comienza a hablar sobre caca.

“Te comeremos ambos brazos y luego ambas piernas, y luego nos comeremos tu cara directamente de tu cabeza”, amenaza Venom a un ladrón en un mini súper antes de que la conversación se vuelva escatológica.

“Te volverás esta cosa sin brazos, sin piernas, sin rostro, ¿no?” continúa el viscoso y corpulento Venom, mientras el tipo tiembla ante él, “rodando por la calle… como un mojón en el viento”.

Por supuesto, el ladrón no tiene mucho tiempo para detenerse y cuestionarse qué significa eso con exactitud, porque poco después Venom se levanta y le come la cara. Aún así, la escena nos deja con muchas preguntas: en primer lugar, ¿qué es lo que da miedo de “un mojón en el viento”? ¿Eddie Brock, un periodista, tomó esa frase de algún lado y en verdad pensó que funcionaría, o simplemente la inventó al momento? El simbionte de Venom es un pegoste espacial con conciencia que convierte a un desventurado Eddie Brock en una gigantesca máquina de matar, pero parece que sus poderes no incluyen la elaboración de amenazas decentes.

Venom llega en octubre, así que prepárense para más referencias ligeramente siniestras sobre desechos humanos una vez que llegue el otoño. Dejando a un lado los chistes sobre excremento, el trailer se ve bastante bien.

Sigue a VICE en Twitter.