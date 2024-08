La verdad sobre perder peso con cannabis

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Nunca fui una gran fumadora de marihuana, pero cuando me mudé a Los Ángeles, me contagié del zeitgeist local posterior a la legalización y comencé a fumar varias veces a la semana. En vista de que soy alguien que come bastante saludable y realmente no anhelo dulces o comida chatarra, estaba un poco preocupada al descubrir que cuando fumaba, mi estómago se convertía de repente en un pozo sin fondo que solo podían llenar las donas espolvoreadas (y a veces las galletas de nuez de macadamia). Aun así, nunca subí de peso, sino que en realidad perdí un poco.

Parecía casi demasiado bueno para ser verdad, pero otros han notado lo mismo. Danielle Simone Brand, una escritora de 40 años de Boise, Idaho, perdió 4,5 kilos después de que comenzara a consumir cannabis a diario. “Una posible razón es que disfruto tanto de la comida cuando uso cannabis que me encuentro saboreando pequeños bocados y buscando calidad, no necesariamente cantidad”, dijo.

Hay una tenue relación entre la hierba y la pérdida de peso

La investigación sugiere que experiencias como la mía y la de Brand podrían ser más usuales de lo que se pensaba. Un estudio de 33.000 estadounidenses realizado en 2019 en el International Journal of Epidemiology encontró que los consumidores de cannabis pesaban 1 kilo menos que quienes no la consumían y en general tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad.

Aún así, el estudio no necesariamente significa que la marihuana te hará perder o ganar peso, aclaró Jordan Tishler, ex médico de urgencias y actual especialista en cannabis del consejo médico asesor en cannabisMD. Tal vez los usuarios comen menos de lo que piensan, o tal vez son genéticamente menos propensos al aumento de peso, explicó.

Podría haber otros hábitos que explican el menor peso de los fumadores. Un ingeniero de 33 años de Silicon Valley —que desea permanecer en el anonimato por razones profesionales— dijo que perdió peso cuando comenzó a fumar porque disminuyó su deseo de beber alcohol. Si bien Tishler no conoce ningún dato que pruebe esta relación, también ha tenido pacientes que comenzaron a beber menos después de consumir cannabis con regularidad.

“Hay hipótesis de que podría haber algo en el cannabis que aumenta el ritmo metabólico, lo que disminuiría el aumento de peso”, dijo Tishler. “Ha habido algunas sugerencias de que el cannabis podría servir de protección contra la diabetes y los lípidos sanguíneos excesivos [que están relacionados con el peso excesivo]. Sin embargo, son solo observaciones que pueden tener muchas otras explicaciones y no se han estudiado lo suficiente como para llegar a alguna conclusión razonable”.

¿Puede el cannabis causar aumento de peso?

“Incluso si los usuarios de marihuana son más livianos en promedio, no significa que puedan fumar a sus anchas sin aumentar de peso”, dijo Marina Yuabova, enfermera familiar y profesora asistente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Yuabova señaló que en el estudio mencionado anteriormente había un subgrupo de personas que fumaban hierba ocasionalmente pero no fumaban cigarrillos, y que cuanto más fuerte era el consumo de cannabis, mayor era el peso del usuario. Entonces, aunque los fumadores eran más delgados en general, dependía de cuánto fumaran. “Usar cannabis durante mucho tiempo influye en el aumento de peso debido al antojo de dulces y bocadillos salados”, sugirió.

Joan Conklin, escritora de 32 años que vive en la ciudad de Nueva York, puede atestiguarlo. “El consumo de cannabis me hizo subir de peso porque me daban muchas ganas de comer”, aclaró. “Disfrutaba tanto la música, la lectura y simplemente existir, así que no salía mucho del apartamento”.

Jason, un maestro de 36 años del Reino Unido, ganó alrededor de 15 kilos durante dos años después de comenzar a fumar. “Para mí, aumentaron las decisiones alimentarias poco saludables”, dijo. Mientras tanto, algunas personas usan específicamente el cannabis para aumentar de peso, señaló June Chin, miembro del consejo médico asesor de cannabisMD. Entonces, realmente no hay un consenso sobre qué tipo de efecto tiene la marihuana en el peso.

Puede haber un propósito biológico para el munchies

Independientemente del impacto de la hierba en el peso, es posible que el munchies tenga un propósito, dijo James Giordano, profesor de neurología y bioquímica del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Los cannabinoides pueden suprimir el apetito, explicó. Para decirlo científicamente, el cannabis causa cambios en los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina, así como en las hormonas reguladoras del apetito como la leptina y la grelina, que pueden hacer que tengas menos hambre y te sientas satisfecho con mayor facilidad.

Entonces, el munchies no suele presentarse cuando te drogas, sino después de un tiempo. “Cuando la mayoría de las personas están colocadas, no comen”, dijo Giordano. “A medida que comienza a bajar el efecto, recuperan el apetito”. A menudo, las personas prefieren las comidas altas en grasas porque necesitan las calorías, comentó.

Pero Tishler no está de acuerdo con esta caracterización y dice que el cannabis no suprime el apetito y que el munchies pueden presentarse durante la fase de intoxicación aguda.

¿Cómo evitas el aumento de peso si te da el munchies?

Si consumiste un producto comestible de cannabis, es menos probable que te dé el munchies por razones obvias: acabas de ingerir algunas calorías, así que tu cuerpo libera leptina, que suprime tu apetito, dijo Giordano. Si desea evitar el munchies, entonces un comestible puede ser la opción más segura: no solo te llenará, sino que también tendrá un efecto supresor del apetito más prolongado porque se metaboliza con mayor lentitud.

Ten en cuenta que independientemente de tu método de ingestión, es absolutamente posible aumentar de peso con el munchies, aclaró Tishler. “Las calorías son calorías. Si tu consumo excede tu gasto metabólico, almacenarás esa energía como grasa”, dijo. “Incluso si el cannabis sirve como una protección ligera contra el aumento de peso —repito, no está comprobado— ciertamente puedes verte abrumado por la alta ingesta de calorías”.

Si te preocupa aumentar de peso con el munchies, Tishler recomienda evitar los productos de cannabis con alto contenido calórico como los brownies, que tienen alrededor de 250 calorías en promedio. Y si te da el munchies, intenta satisfacerlo con alimentos nutritivos y bajos en calorías. Es posible que tu disciplina no esté en su punto más alto cuando estás drogado, así que tal vez quieras tener disponibles alimentos que se sientan bien cuando los comas bajo la influencia. “Si tienes Doritos en casa, es probable que los comas”, dijo. “Pero si tienes zanahorias pequeñas, las comerás en su lugar. Realiza los planes necesarios para tener a la mano abundantes refrigerios saludables y crujientes, y asegúrate de no tener la tentación de tomar malas decisiones alimentarias mientras está bajo la influencia del cannabis”.