Viajar solo puede revitalizar tu mente, cuerpo, y alma

Actualmente existe un movimiento abrumador a favor de los viajes en solitario. Los operadores turísticos y agentes de viajes están reportando la tendencia: la reacción de millennials buscando experiencias inusuales en lugar de vacaciones predecibles con amigos o seres queridos.



En primer lugar, es importante aclarar que los viajes en solitario no significan, necesariamente, estar solo. En cambio, viajar solo —el concepto— trata de darse a uno mismo el potencial de exponerse a diferentes situaciones, lugares, y personas a las que simplemente uno no podría exponerse cuando viaja con grupos de personas que ya conoce.

Como amante de los viajes, he conseguido algunos de mis amigos más cercanos gracias a momentos compartidos que comenzaron en solitario. Cuando estaba borracho en festivales, sin teléfono y sin idea de dónde estaba. O siendo arrojado a la compañía de otros cuando ocupaba el último lugar en un grupo de tour organizado. En otras ocasiones, es solo el privilegio del tiempo que nos permite hacer conexiones, como conversaciones en cafeterías, en trenes, o alrededor de las piscinas de los hoteles.



Una mujer cenando sola en un restaurante. Foto vía Unsplash

Por supuesto, algunas personas también adoran estar solas de verdad. Actuar egoístamente y clausurarse a uno mismo para obtener momentos de introspección valiosa, sin ser forzado a rituales diarios como desayunos, almuerzos, o cenas con colegas o amigos, puede parecer desafiante de lograr, pero hacerlo bien resulta sublime.

En general, los viajes en solitario le permiten al viajero tomarse libertades. La legendaria editora inglesa Diana Athill escribe que “mirar fijamente algo nunca es tiempo perdido”, y esto se hace mejor cuando se está viajando. Existe un placer inusual, inmensamente satisfactorio, en tomarse el tiempo para mirar fija y extensivamente a las cosas cotidianas, particularmente cuando uno va caminando solo por las ciudades.

Una vez, en una caminata en Cornwall, me detuve a ver el ritual completo y extenso de un perro ovejero reuniendo a las ovejas. Evalué la coreografía meticulosa del perro, sus movimientos ágiles, y sus ojeadas expresivas, disciplinadas. Sentí su determinación y pasión, sentí la simplicidad entrañable de las ovejas mientras trastabillaban sumisamente.

Todas estas experiencias solitarias singulares nos ayudan a crecer. “Viajar solo le da tiempo a uno de reflexionar sobre su vida y sobre el lugar en el que quiere estar en el futuro”, me dijo el profesor Sir Cary Cooper.



“Le da a uno mayor autoestima porque tiene que lidiar con diferentes cosas, particularmente si va a áreas remotas. Uno tendrá que enfrentarse a cosas a las que normalmente no se enfrenta, así que estará motivándose a entender cuáles son sus estrategias de afrontamiento”.

El famoso dramaturgo ruso Anton Chekhov dijo una vez que “cualquier idiota puede enfrentarse a una crisis”, y su famosa frase parece pertinente en el contexto que ha mencionado el profesor Cooper. “La mayoría de personas descubren que pueden finalmente enfrentarse a un rango de cosas que nunca habían imaginado que podían”, dice el profesor Cooper, ya que el ser confrontados a situaciones inusuales mientras se viaja en solitario nos obliga a enfrentar nuestros miedos y ansiedades.

Oveja siendo pastoreada a través de una calle. Foto vía Unsplash

El profesor Cooper, presidente del CIPD (el cuerpo profesional de expertos sobre personas en el trabajo) cuyo trabajo en salud y bienestar en el sitio de trabajo es mundialmente reconocido, dijo que otros beneficios incluyen volverse “más resiliente” y “aumentar la autoconfianza” igual que volverse “mas adaptable como persona”, todos los cuales son “buenos para el bienestar mental de uno”.

“Viajar solo construye una resistencia: le da a uno perspectiva de la vida actual, del sitio al que uno quisiera ir, y lo hace pensar a uno más de lo que normalmente lo haría, porque le da el espacio para hacerlo”, afirma.

Si estás temeroso de intentar viajar solo, esta investigación por la académica Bella DePaulo (autora de Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After) subvierte los clichés de la soledad, y podría animarte a dar el paso.

DePaulo presenta una investigación que evidencia que los comensales solitarios en restaurantes no son juzgados de forma diferente a los comensales sentados en grupos grandes. “Cuando estudié a comensales solitarios”, me dijo DePaulo, “descubrí que no eran juzgados más fuertemente que otros comensales, como parejas y grupos de amigos. De hecho, se hacían algunos comentarios que eran muy positivos, quizás incluso celosos acerca de los comensales solitarios: por ejemplo, que parecían tranquilos, reflexivos, y seguros”.

Una mujer sentada sola en un café. Foto vía Unsplash

Viajar solo ya no lo hace resaltar a uno en público, y tiene numerosos beneficios para la salud, pero todavía hay una dificultad que persiste: el costo. Infortunadamente, las tarifas de ‘suplementos individuales’ todavía significan para los viajes en solitario una búsqueda costosa, y se sienten drásticamente injustas.

A comienzos de este año, una investigación realizada por la revista Good Housekeeping estimó que el costo de vida promedio de una persona soltera es una cifra gigante de 2.049,30 euros más costosos por año que el de una persona promedio que vive en pareja. ¿Y el más grande facilitador de la discrepancia de costos entre las personas solteras y sus contrapartes en pareja? Viajar.

Las agencias de viaje han cobrado tradicionalmente enormes suplementos para personas solteras que agendan habitaciones de hotel. Pero todo esto está cambiando lentamente, pero de forma certera. Las agencias de viaje y sitios web de ofertas están notando la tendencia creciente de los viajes en solitario y están erradicando costos. Travelzoo recientemente se asoció con STA Travel, Saga Holidays, y Cox & Kings Travel, para ofrecerle a los viajeros que agendaron durante septiembre un mes de viajes gratis para promocionar el apuro de los viajes en solitario.

La costa Cornish azotada por el clima. Foto vía Unsplash

“Estamos viendo a más y más personas dar el salto y viajar solos”, me dijo Joel Brandon-Bravo, manager general de Travelzoo UK. “Aunque Travelzoo nunca creyó que cambiaría la industria de la noche a la mañana, tuvimos más de 20 asociados de viajes participando en nuestra campaña ‘Septiembre Solo’ apoyando costos más bajos para los viajes en solitario. Es importante que la industria viajera haga más para apoyar a aquellos que eligen viajar solos”.

Los de Travelzoo no están solos. Riviera Travel, Crystal Cruises y Flash Pack ofrecen suplementos de una persona a precios más bajos, y para el mercado de más allá de los 50, Titan está trabajando en busca de disminuir o erradicar las tarifas de viajes solitarios.

Todavía existen saltos y pasos que deben realizarse antes de que los viajes en solitario tengan precios justos para las personas solteras, bien sean solteros románticamente o que simplemente viajen solos para intentar algo nuevo. Pero el lado bueno es que los resultados alentadores de la investigación académica del profesor Cooper y la Dra. DePaula dan a muchos viajeros solitarios recelosos la motivación que necesitan para por lo menos empezar a ahorrar para ese viaje soñado.

