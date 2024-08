Ve cómo un hombre ataca a un policía y al intentar huir lo atropella una camioneta

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Un hombre que supuestamente agredió a un oficial de policía después de una detención de tránsito de rutina fue atropellado por una camioneta cuando intentaba huir corriendo.

La situación ocurrió el martes por la noche alrededor de las 10 pm en el centro de Vancouver cuando unos policías vestidos de civil detuvieron a tres hombres que iban en una camioneta Dodge Durango después de que entraran a una calle cerrada para vehículos particulares. La policía dice que usaron las luces de policía para indicar que eran oficiales y se acercaron al vehículo.

Según la policía, los hombres, de aproximadamente 20 años todos, fueron verbalmente combativos desde el primer momento y las cosas rápidamente escalaron al nivel físico. El incidente fue filmado por un hombre que más tarde lo publicó en YouTube con el nada sutil nombre de “Guy running from police gets hit by truck!! Crazy! Watch until the end!” [¡Chico huyendo de la policía es embestido por una camioneta! ¡Loco! ¡Velo hasta el final!].

https://www.youtube.com/watch?v=XOVG4ACBmaE

“Cuando uno de los oficiales abrió la puerta del pasajero, el copiloto lo empujó hacia dentro del vehículo y dos hombres comenzaron a golpearlo en la cara y el área de la cabeza repetidamente”, dijo el sargento Jason Robillard en una conferencia de prensa el miércoles. “Cuando el otro oficial se apresuró a ayudarlo, los tres hombres salieron del vehículo y continuaron agrediendo al oficial afuera”.

“Deja a mi amigo, maldito idiota”, alguien grita en medio de la trifulca. El hombre que al parecer estaba en el asiento delantero del auto sale mientras el segundo policía y los otros hombres se gritan unos a otros en la acera.

El hombre, que ya se bajó del auto, se mueve rápidamente, dando vueltas por un momento antes de cruzar la calle a toda prisa. Todo el tiempo mira hacia atrás para ver si los policías van tras él, lo cual fue una mala idea. Mientras está corriendo y mirando hacia atrás, una camioneta negra, que va bastante rápido, simplemente lo embiste.

El hombre, que obviamente puede soportar más que una paliza, continúa corriendo por otra calle antes de ser arrestado. El testigo de la filmación, después de que un amigo lo instara a “involucrarse” porque es paramédico, alcanza al grupo en medio de la detención. Una de las primeras cosas que escuchamos es “estás siendo arrestando, maldita perra”, no está claro quién dijo esto porque el video está en negro en ese momento. Cuando el hombre deja de correr, acusa a uno de los oficiales vestidos de civil de patear al hombre caído. El oficial no lo niega, pero dice: “golpeó severamente a mi compañero y es combativo”.

“Fui atropellado por un auto, ¿y me pateas estando tirado en el piso?”, pregunta el hombre arrestado poco antes de que se corte el video. La policía dijo que el hombre fue trasladado al hospital, que ahí lo revisaron, y que afortunadamente no resultó herido. También dijo que los sospechosos ya son conocidos por ellos.

Los acusados son dos hermanos, Troy Michael Robinson y Brendan John Robinson, y un tercer hombre, Brian Benjamin Allen. Los tres enfrentan una gran cantidad de cargos que incluyen agredir a un oficial de policía, resistirse al arresto y posesión de propiedad robada. The Vancouver Sun informó que los hermanos Robinson son los hijos de Lloyd Robinson, un exmiembro del club de motociclistas Hells Angels y medio hermano del actual presidente de la división de East End de la banda de motociclistas.

El oficial al que arrastraron hacia dentro de la Durango y golpearon fue hospitalizado por lo que fue descrito como “lesiones significativas”. La policía dice que ya fue dado de alta y que está en casa descansando.

Durante todo el incidente, los hombres y los testigos se preguntaron si los policías vestidos de civil eran oficiales reales o no. En la conferencia de prensa, Robillard dijo que los agentes se identificaron como policías, y agregó que “no hay duda en mi mente de que los tres ocupantes del vehículo sabían que eran agentes de policía”.

