Ya salió nuestro Especial de Fotografía 2017, nuevo número de la revista VICE

Cuando conocí a mi asesor de tesis de la carrera, George Pitts, fotógrafo prolífico y director de foto de toda la vida en VIBE, no entendía su trabajo. Apenas me había iniciado en el mundo de la fotografía y, en mi opinión, sus retratos de desnudos sutiles parecían un erotismo «estetizado». Lo que llamó mi atención fue su voraz apetito por aprender y consumir arte. George es quizá mejor conocido por haber definido la fotografía hip-hop en los años 90 durante su estancia en VIBE, y en nuestros primeros encuentros citaba constantemente a sus ídolos contemporáneos y del pasado, desde Claude Cahun hasta Bettina Rheims. Yo tomaba notas con avidez. Más tarde, cuando comencé a estudiar a los diversos fotógrafos que él mencionaba y admiraba, empecé a entender su método. Poco a poco, me di cuenta de los elementos que hacían tan interesante su manera de capturar a las personas que fotografiaba, especialmente a las mujeres. También comencé a establecer conexiones entre mi trabajo y el suyo.

George murió a principios de este año a la edad de 65. Fue sólo cuando lo perdimos que vi cómo su genio había influido en cientos de fotógrafos, editores y escritores. Me sorprendió la cantidad de gente que llegó a su funeral y me hizo pensar en la importancia de tener cerca la imagen de alguien como él, particularmente en este campo.

Aun cuando busca innovar, la fotografía es fundamentalmente aditiva. Es un proceso de construcción de una tradición y un idioma: uno que se nutre tanto de lo que vino antes como de lo que está por venir. En una época en la que se toman miles de millones de fotos cada día, la gente tiende a olvidar lo anterior, especialmente cuando se trata de nuevas obras. George no pensaba de esa manera. El vínculo de tu obra con el pasado era muy importante, pensaba. Le añade complejidad.

Teniendo esto en cuenta, para el número anual de foto nos pusimos en contacto con nueve fotógrafos y les preguntamos por algunos de los artistas que los habían inspirado a dedicarse al medio. Entonces también los buscamos a ellos con la consigna de publicar su obra en esta edición.

Creemos que el trabajo que recibimos crea una conversación única sobre la línea de influencia entre los artistas jóvenes y los más experimentados. También se mantiene fiel a nuestro compromiso de mostrar nuevo talento y honrar a los maestros en el campo. Algunas de las parejas, como nuestras estrellas de la portada Tommy Kha y William Eggleston, nacidos en Memphis pero separados por varias generaciones, mantienen un vínculo más evidente. Con otras tal vez haya que mirar dos veces para percibir las conexiones entre ambas obras.

En conjunto, estas conversaciones fotográficas revelan la vivacidad y vitalidad de la disciplina. Forjan conexiones estéticas y profundizan la comprensión artística, de la misma manera en que lo hicieron las primeras conversaciones con George.

Nada llenará el vacío que ha dejado atrás. Lo mejor que podemos hacer es continuar la historia.

