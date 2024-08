Ya salió «Otro menos», nuevo número de la revista VICE

Otro ínfimo año a cuestas para el universo. Mientras tanto, nosotros nos hacemos más viejos pero no más sabios: durante la cena ni siquiera tuvimos a bien bebernos la descortesía ni atragantarnos con las uvas. Pero no todo está perdido. En el filo del año que está a punto de dejar de serlo, aparecen los primeros versos de un poema de Drummond de Andrade: “El último día del año / no es el último día del tiempo. / Otros días vendrán / y nuevos muslos y vientres te comunicarán el calor de la vida”; en los primeros filos del nuevo, el fin del mismo poema: “La vida escurre de la boca, / mancha las manos, la vereda. / La vida es gorda, oleosa, mortal, subrepticia”. Y es que, a pesar del entusiasmo de rutina que caracteriza los principios, a quince días del banderazo de inicio la miscelánea existencial se aprecia tan confusa como siempre. Brindemos por eso.

En este nuevo número de la revista VICE, “Otro menos”, quisimos preservar el sentimiento límbico del cambio estacionado, ese spleen huevón y distendido de los últimos días de cada año en que metemos el freno de mano a riesgo de estamparnos contra nuestra propia mierda motivacional, y no “queremos” ni “debemos” ser “mejores” ni más “productivos”. Esas horas, las perdidas, en que nos rebelamos, desde la apatía celebratoria, al cepo de nuestros tiempos: la autoexplotación. Ojalá que ese mismo sentimiento ajeno al escollo acompañe a los lectores cuando acudan a estas páginas. Federico Bianchini escribe un perfil de Sergio Ramírez, flamante Premio Cervantes 2017 y ex vicepresidente de Nicaragua. El texto de Fede privilegia un acercamiento al trabajo literario de Ramírez desde el mero oficio y el día a día por encima del retrato magnificado o político. También incluimos una crónica de Al-Dabi Olvera sobre la campaña y gira de María de Jesús Patricio, “Marichuy”, en busca del apoyo necesario para lanzar su candidatura independiente a la presidencia de México en este 2018. Un texto necesario para comprender de una vez por todas que para ampliar y complejizar la discusión pública sobre la democracia es necesaria la voz de todos y todas (aunque se queje la RAE).

¿Qué más? Una pieza de investigación exhaustiva en la que Juan Miguel Álvarez desciende al tuétano del crimen organizado en Medellín; un relato futbolero y desopilante, “Otro minuto de silencio” firmado por el escritor español (y noctámbulo maratónico) Alejandro Morellón; una entrevista con Yoshua Okón a propósito de su retrospectiva en el MUAC de la Ciudad de México; un texto de la escritora y editora chilena Mónica Ramón Ríos donde convergen la ficción televisiva, el feminismo y el psicoanálisis; otro más de la poeta peruana Tilsa Otta sobre el colectivo Chola Contravisual; una mirada al mundo desorbitado del fotógrafo uruguayo JP Bonino y reseñas de los últimos trabajos de Juan Cárdenas, Marcelo Cohen, Wislawa Szymborska y más autores.

Ya pueden descargar el PDF completo de la revista aquí. Para conseguir un ejemplar impreso, busque, indague, ármese de paciencia y hágase amigo de la gente que trabaja detrás de las barras. Recuerde: siempre saben más que uno. VICE es gratis, y aunque no todo lo gratis es bueno, sí que se termina rápido.