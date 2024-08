Zoom enfrenta demanda colectiva por compartir datos con Facebook

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El lunes pasado un usuario de la popular aplicación de videoconferencia Zoom presentó una demanda colectiva contra la compañía por enviar datos a Facebook. La demanda argumenta que Zoom violó la nueva ley de protección de datos de California al no obtener el consentimiento adecuado de los usuarios sobre la transferencia de datos.

“El acusado sabía o debería haber sabido que las prácticas de seguridad de la aplicación Zoom eran inadecuadas para salvaguardar la información personal de los miembros de la demanda colectiva y que el riesgo de divulgación no autorizada al menos a Facebook era muy probable. El acusado no implementó y mantuvo procedimientos y prácticas de seguridad razonables apropiados sobre la naturaleza de la información para proteger la información personal del demandante y los miembros de la demanda colectiva”, se lee en la demanda, que fue publicada por primera vez por Bloomberg.

Al analizar el tráfico de red de la aplicación Zoom iOS, Motherboard descubrió que, cuando se abría, la aplicación enviaba información sobre el dispositivo del usuario, como el modelo, la ciudad y la zona horaria desde la que se conectaba, el operador de teléfono que estaban usando y un código de identificación único del anunciante creado por el dispositivo del usuario.

Días después de que Motherboard informara a Zoom sobre la transferencia de datos, la compañía emitió un comunicado confirmando el análisis. Zoom también introdujo una actualización de la aplicación para eliminar el código que envió los datos.

“Zoom parece no haber tomado ninguna medida para bloquear el funcionamiento de ninguna de las versiones anteriores de la aplicación. Por lo tanto, a menos que los usuarios actualicen su Zoom, es probable que continúen enviando información personal no autorizada a Facebook, y tal vez a otros terceros, sin saberlo. Zoom podría haber obligado a todos los usuarios de iOS a actualizar la app para continuar usando Zoom, pero al parecer decidió no hacerlo”, dice la demanda. (Los usuarios de iOS pueden ver cuándo hay una actualización disponible de una aplicación cuando abren App Store).



La demanda argumenta que Zoom tampoco se ha asegurado de que Facebook haya eliminado los datos. También afirma que Zoom participó en prácticas comerciales ilegales e injustas y violó la Constitución de California.

Zoom no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.