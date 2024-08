La vida en drag: la misteriosa Hungry nos cuenta su historia

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Por su presentación como artista performance en The Mandrake en Londres junto al Studio Prokopiou, hablamos con Hungry sobre los elementos que integran su “drag distorsionado”, su estética kitsch de alta costura, y la vida de club kid.

“En mi infancia, siempre me sentí como el niño extraño, era visto como excéntrico por ser mitad tailandés en una comunidad mayoritariamente blanca y mayoritariamente católica en Baviera. Nunca me consideré hermosa. Solo traté de ser lo más creativo y visual posible. Siempre me gustó hacer cosas con mis manos; dibujo, pintura, costura, artesanía y construcción, mientras que mi combinación de educación católica y herencia tailandesa me ha dado una buena inspiración de donde construir algo.



Tan pronto como dejé la escuela, me mudé a Berlín para obtener mi título en diseño de moda. Allí, pude experimentar la vida a través del prisma de la aceptación. También me di cuenta de que no era malo tener cintura, piernas largas y una figura esbelta. Por lo que quiero hacer en la vida, en realidad es perfecto, así que gracias por los genes. Me llevó mucho tiempo considerarme hermosa, así que ahora estoy feliz de aceptarlo, incluso en una medida engreída. No hay nada malo con un poco de autoestima sana.

De niño solo vestía maquillaje en el escenario, en diferentes clases de teatro juvenil. En aquel entonces, era solo una base muy anaranjada y un poco de delineador de ojos para contrarrestar las luces del escenario. Aparte de eso, las primeras veces que me maquillé eran para fiestas, lo que significaba pintar algo de blanco y negro en mi cara y llamarlo un look. Era un gran desastre, no tenía idea de cómo la gente lograba que pareciera fácil y nítido.

Siempre he estado muy entusiasmado con el teatro y el arte del performance. Desde muy joven formé parte de varios grupos y compañías. El género nunca fue un tema entonces, y no es muy importante para mí ahora. Si bien respeto la identidad de género de las personas y la importancia de la discusión, nunca la consideré algo vital para mí. El maquillaje no era un tema para mí, tampoco, hasta que descubrí el drag.

Incluso entonces, fue menos drag y más la cultura del club kid, a la cual recurrí leyendo los libros de James St. James Disco Bloodbath y Freak Show, y viendo Party Monster. A través de eso mis ojos se abrieron a las posibilidades de una vida glamorosa y fabulosa.

El personaje Hungry apareció una noche, cuando mis mejores amigos me arrastraron y me llevaron a un gran evento drag en Berlín. Me encantó la atención que recibí. Me llevó otros seis meses volver a sacar la peluca. Realmente lo disfruté la primera vez, pero aún no me pareció muy personal. No fue hasta un año más tarde, cuando encontré un tipo de drag más adecuado para mí, que comencé a sentirme cómodo en el tren o fuera de espacios seguros.

Empecé usando un maquillaje muy natural para transmitir un sentido de belleza. Luego me adentré más en el aspecto visual de la forma de arte: la pintura, la exageración. Mezclé maquillaje drag con los atuendos andróginos que había hecho en la escuela de diseño. Se volvió más y más artístico.

Luego me mudé a Londres para hacer prácticas en Aitor Throup y Vivienne Westwood, donde ocurrió el cambio más severo. Me di cuenta de que Londres tenía tantas reinas magníficas, que ya no necesitaba ofrecer belleza, así que comencé a diseccionar mi rostro y analicé las posibilidades de experimentación. Mi cara pronto se asemejó a un patrón de costura. Durante aproximadamente un año, tuve una línea continua que me atravesaba la cara, enmarcando mi estructura ósea y separando todas mis características. Algunas veces lo tenía mezclado para que pareciera una cicatriz, y otras veces lo cubría con glitter o perlas. Esa línea se convirtió en varios paneles y se convirtió en diferentes formas a las que agregué diferentes colores y más perlas. No pinté cejas en ese momento, simplemente puse una forma de rombo sobre mi ojo y agregué un pliegue que me cortaba la frente. De vuelta en Berlín, inventé las ilusiones debajo de mis ojos, usando pintura blanca para maximizar mis escleras y otros lentes de contacto de colores. A partir de allí experimenté con formas y el espacio negativo.



Nunca me ha importado el realismo. Siempre he preferido la exageración, la distorsión y la infamia. La insípida realidad de la cultura alemana de la moda y el drag me dejó anhelando algo más dramático y generalmente nuevo. Siempre me obligué a romper fronteras, creando looks más y más extraños, para poder ofrecer algo único.

Hoy me siento muy bella en drag; en corset, pintado e intimidante. Ocultando mis defectos y mostrando mi traje fuerte. Interactuar a través de la máscara del drag definitivamente puede aumentar tu autoconfianza y curarte de muchas maneras».

The Brevity Of Beauty se llevará a cabo del 5 de abril al 8 de abril de 2018 en The Mandrake