¿Machismo o denuncia social? El vídeo de Fortfast que ha borrado Youtube

Anteayer, el youtuber Fortfast, que en la bio de su Twitter se define como “el Iñaki Gabilondo de la botellonada” y que es experto en poner de manifiesto lo cafres que somos aún cuando nos ponen una cámara delante (y cuando no) subió un vídeo a su canal de Youtube titulado “¿Qué le dirías a estos influencers?“. En él, Fortfast recorría, como viene siendo habitual, un botellón, para preguntarle a los que allí se encontraban, copa de Negrita o de Vodka Knebep en mano, qué le dirían a personajes públicos como Dulceida, Laura Escanes o El Rubius.

Y, una vez más, el youtuber consiguió sacar a flote algunas de las creencias, opiniones y valores interiorizados más repugnantes de los jóvenes españoles. Cuando le pidió a los chavales que se encontraban en la zona de botellón de San Sebastián de los Reyes que contaran a cámara qué le dirían a Dulceida si la tuvieran delante, una jauría de chavales respondió lindezas como “me parece muy bien lo que haces, cerda”, “guarra, me corro en tu culo” o “hija de puta roja, zorra”.

Dulceida opinó sobre los comentarios recibidos

Desde su cuenta de Instagram, seguida por 2 millones y medio de personas, Dulceida no tardó en responder. “Y luego veo este vídeo donde un grupo de chicos habla de influencers y a las chicas solo nos dicen estas cosas. Los chicos los putos amos. He sentido asco y vergüenza, no porque a una de las que se lo digan sea a mí sino por ver a chicos tan jóvenes diciendo cosas tan graves y machistas de las mujeres”.

Un comentario del todo acertado -claro que para las tías tenían insultos y palabras denigrantes mientras que para los tíos tenían halagos y claro que eso refleja la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos- que precedió a uno no tan acertado: la influencer cargó, aunque sin mencionar su nombre, contra Fortfast. “Vídeos como este (que, repito, me ha dado asco y vergüenza) solo fomentan este tipo de comportamientos en los que no se respeta a las mujeres”. Pero, ¿es realmente así? ¿Significa visibilizar una realidad estar necesariamente de acuerdo con ella? ¿Toda visibilización contribuye necesariamente a perpetuar y fortalecer el objeto o la idea visibilizada, en ningún caso sirve para denunciarla y erradicarla? No creo que mucha gente vea eso y se ría, Dulceida. Es más, creo que la mayoría nos llevamos, como tú, las manos a la cabeza. Y sentimos asco y vergüenza.

Si el argumentario de Dulceida no fuera simplista y falaz, en la redacción estaríamos alzando el brazo y canturreando “ayudas sociales para los nacionales” y Ferreras hace ya tiempo que se habría pegado un tiro al darse cuenta de que sacar tanto a doña Pilar Gutiérrez implicaba apoyar y perpetuar el fascismo en lugar de exponer sus delirios. Pero no: visibilizar un fenómeno como el machismo o el fascismo no implica perpetuarlo. Fortfast también tiene vídeos en los que se ponen de manifiesto las barbaridades que muchos jóvenes piensan -y dicen- sobre el ecologismo, la Guerra de Siria o, precisamente, el machismo, el feminismo o la cultura de la violación. Y eso no lo convierte en ningún machista sino que precisamente muestra su preocupación por todos esos temas.

Pero como en la cultura del pantallazo los mensajes son mejores y llegan antes cuanto más simplistas y menos intrincados, no vaya a ser que tengamos que pensar un poco más allá, o que leer algo que no sea un hilo de Twitter, o que entender los dobles sentidos, el mensaje de Dulceida caló. Y miles de Dulceiders descargaron su ira contra Fortfast. Tanto fue así que, cuando Youtube borró el vídeo de la discordia y le sacó tarjeta amarilla con un strike, Fortfast creyó que la legión de fans de la influencer había sido el detonante.

Pero, plot twist, no fueron los fans de Dulceida los causantes de ese strike: fue otro youtuber, Dalas, acusado de acoso a menores y denunciado por presuntos malos tratos, el que denunció el vídeo ante la plataforma para que fuera eliminado. Porque, en un momento de la pieza, un individuo dice que “se follaría a su hermana”, que es menor de edad, y eso le indigna. Claro que le indigna. Y a mí también, y seguramente a Fortfast, que grabó y publicó la escena en Youtube, también. Y seguramente por eso hace estos vídeos. Que meter ese corte en el vídeo, efectivamente, fuera desafortunado no quiere decir que la intención del vídeo lo sea.

Pero, según el propio Dalas apunta, “lo que más le molesta de todo es el hecho de ver que hay un montón de gente que apoya a este tipo y defiende su contenido de mierda”. Pero claro, cómo va a ser el machismo lo que más le moleste cuando tiene vídeos negando la cultura de la violación y la violencia machista como fenómeno generalizado o hablando del aborto masculino.

Saber que los botellones están llenos de chavales que piensan que mola decirle a una tía “me corro en tu culo”, o que afirmen que se follarían a una menor sabiendo que no provocarán la indignación sino las risas del resto y no visibilizarlo sería, en cierto modo, no combatirlo. No poner de relevancia que aún nos queda mucho trabajo por delante y mucho camino por andar. Pero claro, es mucho más sencillo y más pintón hacer house tours o vídeos sobre la doble cara de la gente, algo de lo que nunca nadie ha hablado a lo largo de la historia y que, en fin, contribuirá a cambiar su curso.