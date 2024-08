“Gokú sin el ki” de LeeBrian es como ver ‘Dragon Ball Z’ en hongos

No se puede fingir tener flow o que las palabras salgan de tu boca con estilo. Es algo que no se puede comprar ni con todos los petrodólares del planeta. Recuerdo cuando Bad Bunny apareció en todos los servicios de streaming del mundo. El conejo tenía ese “algo” que necesitan todos los artistas para sobresalir en un mar absurdamente saturado de ofertas. Hay tantas personas haciendo lo mismo que cada vez es más incómodo poder sacar tu cabecita a la orilla para que te vean.

Por suerte, llegó a nosotros LeeBrian, un joven de 17 años nacido en San Juan, Puerto Rico, con todos los atributos necesarios para sobresalir en la era de los Bad Bunny, J Balvin y Ozunas. Ni siquiera es mayor de edad, pero la manera en la que sus palabras funcionan como instrumento de percusión hace que sea difícil ignorarlo. “Comencé a hacer freestyle por vacilar, y me fue bien. Tuve buen feedback; la gente me seguía pidiendo más. Empecé a coger el flow”, dice LeeBrian sobre sus comienzos.

Foto de Felipe Zapata. Cortesía del artista

Firmado por Black Koi, la disquera de Sky Rompiendo, uno de los productores más importantes de la música urbana (J Balvin, Ozuna, Maluma), LeeBrian nos dice: “Yo tiraba freestyle en una página que se llama Freestyle Season, lo hacía mucho. Al parecer Sky me estaba viendo ahí y me escribió por Instagram. Me dijo que quería hablar de trabajo conmigo. Me pagó el pasaje para ir a Miami, grabamos par de temas; me contó su plan de trabajo y ya luego en Tampa decidí firmar con él”.

Estamos hablando de un adolescente, que a sus 17 años, es un producto bien encaminado que tiene todo para colarse a la conversación de los nuevos relevos en la música urbana en español. La clave aquí está en que alguien como Sky haya apostado por él, algo que ni sus padres se atrevieron a hacer al comienzo. “Mis papás no me apoyaban, yo siempre quería cantar en las fiestas: me escapaba de mi casa, llegaba tarde y me emborrachaba. Ellos me castigaban. Tenía 15 o 16 años y bueno, a ellos [mis padres] no les gustaba que llegara tarde, pero bueno, ya estoy firmado y ahora me apoyan”, cuenta Lee.

Foto de Felipe Zapata. Cortesía del artista

Hoy Lee estrena “Gokú sin el ki”, un video que más bien parece como si nos teletransportáramos a cualquier capítulo de Dragon Ball Z en alguna sustancia bien lisérgica. Es el sueño de todos: ver a Freezer en ácidos. ¿O todos nunca quisimos llevar aún más allá todo lo que sucedía en Namekuseín?

