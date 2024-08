Video de la policía muestra un supuesto ovni en Canadá

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

VICE World News obtuvo presuntas imágenes policiales de un ovni.

El video de 55 segundos, filtrado por una fuente gubernamental con conocimiento del incidente, fue supuestamente capturado por la cámara de tablero de una patrulla de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en las primeras horas del 24 de abril de 2011 en Selkirk, Manitoba. La grabación simplemente muestra el frente del vehículo, la ciudad y un objeto brillante atravesando el cielo oscuro.

En un reporte disponible públicamente, el oficial de policía describió haber visto “una brillante luz amarilla y naranja no identificada” y dijo que no se trataba de un avión. Si bien puede existir una explicación ordinaria, el avistamiento llevó al oficial de la RCMP a llamar a los controladores de tráfico aéreo en Winnipeg, a 40 kilómetros de distancia, quienes luego revisaron los datos del radar antes de enviar un reporte de “inteligencia vital” al personal de la fuerza aérea canadiense con la NORAD, el grupo de defensa conjunto de Canadá y Estados Unidos.

Los controladores de tráfico aéreo también notificaron al departamento federal de transporte, el cual publicó el breve reporte público en CADORS, una base de datos de incidentes de aviación del gobierno que contiene decenas de reportes de avistamientos de ovnis proporcionados por pilotos profesionales y el ejército canadiense. CADORS es operado por Transport Canada, donde trabajó la fuente de VICE World News al momento del incidente ocurrido en 2011.

Este reporte apareció en la base de datos de incidentes de aviación del gobierno canadiense en mayo de 2011

Frustrados por la aparente inacción de la agencia, se comunicaron con el testigo de la RCMP, quien les proporcionó un disco CD-R con el video. Bajo condición de anonimato, enviaron una copia digital a VICE World News para su publicación y análisis. Por desgracia, no estaba disponible una resolución más alta.

La RCMP se negó a comentar sobre el caso, citando la falta de datos disponibles. Transport Canada y el ejército canadiense también se rehusaron. VICE World News no ha podido comunicarse con el oficial de policía.

En mayo de 2011, el destacado ufólogo canadiense Chris Rutkowski también adquirió un video idéntico de 55 segundos.

“Fue [un video] realmente interesante”, contó Rutkowski a VICE World News desde Winnipeg. “Lo investigué personalmente”.

Una investigación anterior de VICE World News reveló cómo el investigador de ovnis y escritor científico ha recibido reportes directamente del gobierno y el ejército canadienses durante más de 20 años. En este caso, Rutkowski dice que obtuvo información de Transport Canada y la fuerza aérea canadiense, incluidos los datos de contacto del oficial de policía y un reporte de “avistamientos de inteligencia vital” que hace referencia a las imágenes de la “cámara de tablero” de la RCMP y una “única esfera de luz amarilla/naranja”.

El ufólogo canadiense Chris Rutkowski afirma que este reporte le fue enviado en mayo de 2011 por personal de la Real Fuerza Aérea Canadiense con la NORAD

“Me comuniqué con el alguacil de inmediato y lo entrevisté por teléfono”, recordó Rutkowski. “Pedí ver el video y él hizo una copia y me la envió por correo”.

Rutkowski describe al oficial de la RCMP como “muy práctico y profesional”. Según las notas de Rutkowski, el testigo pensó que el objeto parecía “un avión Cessna en llamas”.

A pesar de la falta de luces rojas, verdes o intermitentes, y la insistencia del agente de la RCMP de que no se trataba de una aeronave convencional, Rutkowski dijo que los datos de Transport Canada muestran que “existe una alta posibilidad” de que hayan visto un avión alquilado y que es “probable que las luces quedaran desteñidas por el resplandor de la ciudad”.

“Les he mostrado el video a estudiantes y académicos en el contexto de mis clases e investigación”, dijo Rutkowski. “Siempre ha generado una buena discusión y debate y han quedado muy impresionados”.

La Coalición Científica para Estudios de Fenómenos Aéreos No Identificados (SCU) es un grupo de expertos dedicado a aplicar principios científicos a la investigación de ovnis. El ingeniero y miembro fundador del consejo de la SCU, Robert Powell, ha estudiado el tema durante casi 15 años y acordó revisar el video filtrado.

Powell dijo que no hay nada al respecto que sugiera que el oficial de policía observó algo extraordinario, pero duda que sea un avión.

“Si un avión volara hacia ti con sus luces de aterrizaje, entonces solo verías una luz blanca brillante. Pero este objeto no viajaba directamente hacia el testigo”, dijo Powell desde Austin, Texas. “En mi opinión, el objeto no se ajusta a la apariencia de un avión”.

Según la información disponible, la mejor suposición de Powell es una linterna de papel flotante.

“Los datos meteorológicos históricos muestran que en aquel entonces había un ligero viento proveniente del oeste en Selkirk”, explicó Powell. “Esto coincide con el movimiento hacia el este del objeto y su aspecto de resplandor naranja similar a una bola de fuego”.

Tanto Powell como Rutkowski han experimentado con linternas flotantes, pero difieren en sus conclusiones.

“Una sola linterna de papel en abril, a las 2:15 AM en Manitoba, es muy poco probable”, dijo Rutkowski.

Transport Canada advierte con frecuencia que los reportes en su base de datos de incidentes de aviación “contienen datos preliminares no confirmados que pueden estar sujetos a cambios”. En un reportaje de abril de VICE World News, un portavoz dijo: “Rara vez se le da seguimiento a los reportes de objetos no identificados, en vista de que, tal como lo indica su nombre, no pueden identificarse”.

En Estados Unidos, los programas de investigación de ovnis financiados por el gobierno federal han existido casi continuamente desde 2007. En junio de este año, los funcionarios de inteligencia estadounidenses incluso publicaron un reporte público sobre los recientes avistamientos de ovnis por parte del personal militar de Estados Unidos, que incluían objetos que parecían “maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable, sin medios de propulsión discernibles”.

El personal militar canadiense también ha reportado avistamientos de ovnis durante casi 70 años, pero según un portavoz de la defensa, las fuerzas de Canadá “no suelen investigar avistamientos de fenómenos desconocidos o inexplicables fuera del contexto de la investigación de amenazas creíbles o potenciales en el caso de [las operaciones de] búsqueda y rescate”.

“Incluso si solo se trata de una linterna”, dijo Powell, “si un oficial de policía, un piloto o alguien en el ejército pide una respuesta oficial sobre un objeto irreconocible que vuela por el cielo, merece una respuesta”.

Sigue a Daniel Otis en Twitter.