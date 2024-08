Video Premiere: Gera MX es imparable y lo muestra con ‘Mi Templo’

Gera MX prácticamente aún se encuentra en el inicio de sus veinte años y tiene una de las bases de fans más sólidas que se hayan visto en la relativamente joven industria chola de este país. Lo mejor es que ha sido a su manera y siempre se percibe auténtico. Su estilo predilecto es el hip hop de corte más clásico a la boom bap, pero bien puede venir a educar a dos o tres traperos cuando se siente en el mood.

Da igual si es un beef abstracto para cualquier impostor, una reflexión sobre el vicio o una canción de amor apuntando al público masivo, Gera fluye ligero y siempre determinado. Hoy estamos celebrando el estreno oficial del visual para “Mi Templo”, un track con el que quiere dejar en claro que nada ni nadie lo detendrá mientras tenga vida, que la fama y el dinero que le han llegado no nublan de ninguna manera su visión del panorama. Pocos artistas pueden presumir de una autenticidad como la que Gera MX ostenta, y decimos ostenta porque claro que es un lujo que no cualquiera se puede apropiar.

Para saber todos los detalles, le mandamos unas preguntas al rapero nacido regio, criado potosino y actualmente radicado tapatío:

Noisey: La primera vez que escuché de ti fue en el 2013 por ese feat. con Phyzh Eye: “Busco la manera”. 5 años y miles de seguidores después, ¿cómo es un día en la vida de Gera MXM? Hay un chingo de punchlines en ese track que podrían generar un diálogo interesante con tu situación actual, incluso con la del hip hop mexicano hoy en día.

Sí, en el 2013 estábamos colaborando con Phyz Eye, simplemente haciendo música que representara un poco la ciudad. Nos estaba ayudando mucho lo que era Suru, Urban shop colors, Amenaza, Inzolentes… Toda la gente de San Luis sabe sobre eso, por ahí fue cuando empezamos a despegar un poco.

Un día en la vida de Gera es tranquilo, me gusta demasiado el soccer y estar con mis amigos, no me gusta estar metido en problemas , pues ya lo estuve de niño y adolescente –Por así decirlo– Ahora me la vivo tranquilo, generando en el estudio, escuchando beats, corriendo, haciendo ejercicio, así es un día en la vida de Gera MX.

Si no estoy comiendo una nieve estoy en una cancha de fútbol, si no estoy fumando un gallo estoy con mis amigos jugando play 4 o FIFA y pues así. Un día tranquilo en mi vida, no dejo que me carcoma el personaje sino que mi persona sigue presente.

Ahora, a lo que nos concierne principalmente en este momento, el estreno oficial de tu video para “Mi Templo”, un tema que sigue abordando una temática similar que “Busco la manera”. Me hace sentir que estás igual o más encabronado al mismo tiempo que se te escucha muy relajado. Se lee fácil pero me hace pensar que es más complejo.

Más que coraje, lleva un mensaje muy directo hacia cualquier persona que intente pisar mi nombre o mi carrera y no hablo de alguien en especial. Simplemente es un mensaje en general de que el rap siempre será mi templo y no habrá motivo, circunstancia, empresario o rapero que me detenga, a menos de que lo hicieran de alguna manera violenta o yo qué sé…

Eso es lo que refleja la canción de mi templo, el rap es lo que más amo y, a pesar de que llego un poco de fama y dinero (mucho más de lo que pude haber soñado de niño), es así tal cual.

Hablo también de los fans de ahora, que algunos ni siquiera saben distinguir un ritmo. No generalizo pero algunos escuchan un doble tempo y le llama trap, escuchan r&b y le llaman regaetón.

Aún en el 2018 quise volver a lo de antes. A un scratch de DJ Maxo, a un beat tumbado de Roy Güemes pero diciendo en el mismo tema algo así como: “no nos satanicen por estar intentando inventar algo nuevo o por estar intentando sonar diferente”, ya que es la única manera de que volteen a ver a México como potencia musical y no simplemente una escena de rap de ciudades donde van dando vueltas los mismos raperos.

No hay mucha información al respecto de tu crew de producción Los Pájaros Cumbia. Estaría buenazo saber más detalles sobre tu joven equipo/familia.

Mi producción Pájaros Cumbia es hoy en día la que me respalda en todos los aspectos. Tengo a Eduardo Méndez (Lem Films) en la producción audiovisual. Roy Güemes y Haster en la producción musical y beats. Mi equipo está conformado por Razor, Axel Ide y mi manager principal, José Castro.

Teeam Revolver es mi mano derecha, él abre mis conciertos, es uno de los mejores raperos que he visto en vivo. Por su calidad siempre será un honor que me acompañe en mis giras.

Por ahí tenemos a una gran promesa: Jay Romero. Es un artista completo, en cualquier ritmo que le pongas lo romperá. Otro rapero que viene muy duro, con una gran lírica y presencia en cada ritmo es Bipo Montana. También Jahpeck está preparando un disco muy fuerte y todos hemos seguido trabajando en colaboración unos con otros. Si no se nos ve muchos feats con otros sellos más que con Alzada es porque hemos convivido mucho y la convivencia genera la música.

Ya tienes cuatro lanzamientos de larga duración, ¿podrías definir cada uno en una breve frase?

Es algo complicado pero trataré…

Precipicio fue como estar al borde de todo… decidiendo si mi vida es para dedicarlo al rap o buscar un trabajo y mantener a la familia.

No veo no siento, tal cual, ¿no?… Estaba pasando por algunas traiciones en ese momento que yo no podía creer. Le puse así por eso, porque si no lo ves, nunca te darás cuenta. Tienes que verlo tú mismo para poderlo juzgar de la manera más adecuada.

No me maten antes de hoy, denme una oportunidad más de demostrar que tengo los poderes necesarios para llegar a ser uno de los más grandes artistas mexicanos en el género RAP.

Los niños grandes no juegan es un homenaje a mis amigos, a los que se les dijo que no se podía vivir de esto.

En enero de 2017, Noisey publicó un artículo que llevaba por temática “Mi vida en canciones”, donde compartiste algunos aspectos sobre la música que te ha definido. Siguiendo por la línea de el momento actual, me gustaría saber qué actos musicales nacionales e internacionales recomiendas como espectador. No necesariamente porque definan tu vida. Tampoco tienen que ser hip hop estrictamente, en caso de que gustes pronunciarte sobre otros estilos musicales, cualesquiera que sean.

Vámonos desde lo más random a lo normal, a lo que puedan creer que me guste…

Me gustan mucho los live sessions de Pesado, de Intocable, de Ricardo Arjona, nada que ver con nosotros pero lo disfruto mucho en vivo. Celso Piña me encanta en vivo, los shows de Molotov, todo esa movida, se me hace muy buena.

Me la vacilo mucho cuando toca Genitallica, Inspector, La Maldita, siempre me pego unas fiestotas en los festivales. De internacional me ha tocado ver un show muy agradable de Method Man, SFDK, me gusta mucho lo que hacen Violadores del Verso cuando están completos en el escenario. A Lil Supa creo que no se le acaban los pulmones cuando rapea (risas).

Eres miembro de JB Entertainment. ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo es la relación laboral y personal con el sello del cual formas parte?

La relación con JB Entertainment es muy buena, me han dejado hacer lo que yo quiera con mis proyectos, simplemente supervisan que yo esté al cien. Me encanta estar ahí, tengo mucha voz y mucho voto, se me escucha mucho para ciertos proyectos que tal vez en otras disqueras no se me tomaría en cuenta. La relación es laboral y también personal. De vez en vez armamos carne asada, jugamos gotcha, armamos una reta, entonces lo mantiene más fresco. Dentro de todo es muy grato estar ahí.



¿Qué sigue para Gera MX?

Lo que sigue es soltar los videos que tengo guardados, tengo bastantes. También mucha música que soltar este año, viene un feat con Remik , uno con Angel de Santa Fe Klan, viene un feat con Jay Romero, también un remix con MC DAVO y Ronald el Killa. Otro track de MC Davo y yo, voy a colaborar bastante este año para mantenerme fresco y unir mi movimiento más hacia otros raperos, para romper esa barrera que se tiene, porque aquí prácticamente detrás de escena en el camerino todos nosotros nos llevamos bien, el público es quien quiere vernos divididos.

Me encantaría grabar con La Banda Bastón, con Serko Fuentes. Traigo planeado por ahí con Amenza, también otro proyecto con Tabernario. En general tengo bastantes proyectos para este año.

¿Te gustaría agregar algo?

Nada, solo agregar que estoy emocionado por la oportunidad que se me dio en el disco de King Lil G. Estamos haciendo lo posible para ir a LA a grabar el video, en muy poco tiempo sabremos, estamos con toda la fe de que si y pues nada, agradecido con la gente que apoya mi música: con el proyecto 444, con los Pájaros Cumbia, JB y todo lo que concierne en cuanto a mi persona y proyecto. ¡Agradecido de corazón que me tengan en el top y que no me deje caer mi gente!

