Video Premiere: Sigue a Fantasna por el este de Asia en clave de house en «La isla»

El productor chileno Sebastián Mella es uno de los protagonistas de las noches electrónicas en Santiago de Chile desde hace más de 10 años, más prominentemente por su trabajo como productor bajo el nombre Fantasna. Después de chocar con la pared de la logística que implica tener una banda de rock, Mella descubrió el potencial del software y hardware electrónicos para materializar sus ideas de forma individual, iniciando así su rumbo en los sonidos sintéticos y ritmos bailables. Esto derivó en la salida del EP Robot y su combo, en el 2006, a través de la difunta netlabel local Nomucho, que fue el punto de partida de una trayectoria que ha pasado por el minimal techno y los click & cuts hasta el house más cinemático, manteniendo siempre una elegancia innegable que lo hace brillar.



Después de editar lanzamientos en sellos como Discos Pegaos, Neovinyl Recordings, Melisma, Drumma y Ojo de Apolo, Fantasna recibió el 2017 con la salida de Cuéntame, su más reciente larga duración y segunda referencia en Pirotecnia, el sello fundado por DJ Raff. El sucesor a su Del Cuore EP (2014) es un disco que funge como una oda al house, desde el de Chicago, pasando por el deep hasta llegar al lo-fi, tomando de ellos los elementos que le interesan y amalgamándolos en ocho canciones rebosantes en sentimiento y, sobre todo, combustible para mover los músculos. De aquí resaltan los sencillos «Cuéntame» y «Geroge Wes«, que dejan ver una inspiración más acid y jazzy, respectivamente, potenciando los sonidos nostálgicos y los ritmos contundentes con samples sutiles pero perfectamente colocados.



Mella ahora comparte el tercer sencillo de Cuéntame, de nombre «La Isla», el cual es material musical especialmente diseñado para cerrar los ojos y perderse en un baile solitario, como esa roca oceánica separada de continente alguno al que hace referencia su título. La línea de bajo ácida de 303 y la melodía principal rebotan juguetonamente, cada uno por su cuenta sin llegar a tocarse, y sus texturas hablan de dos momentos diferentes de la música dance de los 90, pero actualizados y casados bajo el paraguas de Fantasna.



La canción viene acompañada de un video hecho por Enciclopedia Color, el mismo estudio chileno que realizó sus dos videos anteriores, además de haber colaborado con visuales que han acompañado a Fantasna en algunas sus presentaciones en vivo. Se trata de un collage de imágenes grabadas en las calles de Japón y China, además de material de archivo de Corea del Sur, donde se pueden ver lo vibrante de las capitales de estos países del este de Asia, y también sus diferencias, con su gente, luces, edificios, templos antiguos y callejones. Todo esto procesado con efectos de espejo y superposiciones de imágenes que le dan al video un toque dinámico y atractivo, y evitando que sea un simple documento.

Para celebrar la salida de «La isla», conversamos con Mella para que nos contara de primera mano su experiencia haciendo música electrónica y perteneciendo a la escena chilena, además de detalles de su disco, shows, y cómo Chile se ha convertido en un elemento central en su obra.

THUMP: Las canciones de Cuéntame son indudablemente bailables, pero también tienen una carga importante de sentimientos nostálgicos en las armonías y los samples. ¿Qué te interesa transmitir con ellas?



Fantasna: Mi búsqueda musical se caracteriza por lo último que mencionaste, la nostalgia y melancolía; eso es lo que me mueve principalmente. Pero al mismo tiempo, me interesa incorporar elementos rítmicos y de percusión, para llevar este sentimiento, ambiente o groove a la pista de baile. Me gusta mucho el soul, la música disco, y trato de llevar ese espíritu sentimental a mis tracks. Creo que esta combinación de baile y melancolía es muy característica de esta parte del mundo, de Sudamérica y se va acentuando a medida que avanzamos hacia el sur. Creo que la música en Chile es así, más bien gris. No se caracteriza por ser tan alegre como en otros países más cercanos al Ecuador, como Brasil o Colombia. Eso es lo que busco, tratar de encontrar un sonido propio, que refleje el espíritu local.



Cuéntame es tu primer larga duración con Pirotecnia, con quienes estás desde la salida de tu EP Del Cuore. ¿Cómo ha sido la relación con el sello hasta ahora?



Con Pirotecnia ha sido muy agradable trabajar, ya que hemos estado en la misma sintonía de hacer un trabajo colaborativo, de compartir y avanzar en equipo. Me gusta mucho la forma cuidadosa y profesional en qué se abordan todos los aspectos del sello. Por otro lado, también tengo la libertad de hacer la música que yo quiera desarrollar; no existen restricciones creativas al momento de lanzar cosas nuevas.



También se han incorporado a los lanzamientos del sello otras disciplinas, como artistas gráficos y visuales. Por ejemplo, la portada de mi álbum es un una obra del artista chileno Demian Schopf, llamada «Jukumari». Es una fotografía de un traje típico de la cultura del norte de Chile y Perú, que fue hecha en un basural en Alto Hospicio, Iquique. Esta combinación de arte y música logran crear una propuesta más completa y con mayor contenido.



En el video de «La Isla», apareces recorriendo calles en Japón, China y Corea del Sur. ¿Qué te llevó hasta tan lejos? ¿Sientes una conexión de algún tipo con esas culturas?



Mi recorrido fue por China y Japón; las imágenes de Corea son archivo, de una colaboradora de Enciclopedia Color. Anteriormente había tenido la suerte de conocer algunas ciudades de Sudamérica y Europa. Tenía muchas ganas de conocer Asia y ver en directo la diferencia que existe con occidente. Sebastián Correa, un gran amigo, fotógrafo y arquitecto que vive en Shanghái, nos recibió y pudimos conocer parte de China y viajar juntos a Japón. Con él, grabamos todas las imágenes que posteriormente utilizó Enciclopedia Color para el montaje y edición. Creo que la cultura que se vive en las calles de Shanghái, está más conectada con la cultura sudamericana: los letreros, neones, el «desorden», la vida volcada hacia la calle, etc. Japón es una realidad totalmente distinta, todo es muy reservado, pero al mismo tiempo increíble. Quería poder ver esta dualidad de realidades y poder comparar con lo que pasa en Chile.





Enciclopedia Color también dirigió los otros dos videos de Cuéntame, el track homónimo y «George Wes». ¿Por qué escogiste trabajar con ella?



Con Paulina [Giustinianovich] nos conocíamos hace bastante tiempo. Antes de los videos de Cuéntame, habíamos trabajado en el diseño de algunos flyers. Me gustó mucho el trabajo que hizo con Alejandro Paz, Adrianigual y Tomasa Del Real anteriormente. Para la grabación del video de Cuéntame justo coincidió que ambos íbamos a viajar en la misma fecha a Arica, en el norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú. Se dieron todos los factores para hacer un videoclip allá, conseguimos el traje, transporte, etc. Me gustó mucho el resultado y la forma en que pudimos trabajar con un presupuesto reducido y poco tiempo, así que decidimos hacer más videos y armar una secuencia, conducida por la idea del viaje. Comenzamos por Arica, luego Santiago y finalmente el video de «La Isla» en Asia para tal vez cerrar el ciclo de este álbum.



Dentro de la música electrónica, escogiste un camino centrado en el house como género predominante, con un respeto especial a ciertas convenciones. ¿De qué manera intentas darle la vuelta para hacer tuyo el género y que se separe del trabajo de los demás productores?



Me gusta mucho el house y el techno en general; creo que este disco refleja una etapa particular en el desarrollo de mi música. Cuando partí mi trabajo, estaba más enfocado al sampling y el minimal techno. Ahora estoy incorporando otros elementos y creo que más adelante podría hacer otra cosa totalmente distinta. Lo que me interesa actualmente es incorporar elementos de la cultura local, no necesariamente folclor, sino más bien urbanos. Esto reflejado se puede ver reflejado en pequeñas frases o samples y también en el timbre y la «estética» de la música. Me interesa buscar un sonido propio, sudamericano, con la mezcla de elementos rítmicos y acordes nostálgicos. Un ambiente gris, propio de la cultura en el Sur.



Llevas más de 10 años haciendo música como Fantasna. ¿Consideras que ha mutado de alguna forma la escena electrónica en Chile y en Latinoamérica, desde tu punto de vista?



Si, totalmente. Hace 10 años en Santiago, la escena era mucho más pequeña de lo que es ahora. Existían solo un par de clubes, no había muchos sellos de música electrónica y el público era muy reducido. Actualmente esta situación está en proceso de cambio, principalmente por el aumento de público y la gran cantidad de sellos nuevos. En el pasado, se escuchaba principalmente house y techno más estricto; en cambio hoy la música electrónica en Chile se ha diversificado, abriéndose a diferentes variantes y estilos. Lo que no se ha desarrollado, en Santiago al menos, son los clubes o lugares para ir a escuchar música. La gran mayoría de las fiestas son autogestionadas, en lugares improvisados, underground, lo cual no es nada malo. Para mí son las mejores fiestas, pero creo que lo malo de esto, es que no se genera industria musical a largo plazo y finalmente los lugares desaparecen.



Tus presentaciones son casi siempre en vivo, cargado con un arsenal de máquinas. ¿Cómo te decantaste por este setup? ¿Cómo sientes que te favorece?



Cuando empecé a hacer música electrónica, cerca del año 2001, lo primero que me interesó fue producir; no partí siendo DJ. Mis primeras presentaciones siempre estuvieron enfocadas a tocar en vivo, más que a editar música en sellos. Comencé con un setup muy básico, con un computador y un sampler. De a poco, esta configuración fue creciendo, incorporando otras máquinas: drum machines, líneas de bajo, efectos. Incorporé estos instrumentos principalmente para poder improvisar en el escenario. Creo que me favorece, en el sentido de que me permite modificar la música dependiendo de la respuesta del público y el lugar dónde me estoy presentando. En algunas ocasiones puedo experimentar más y trabajar con texturas, en otras, hacer un set más techno o probar nuevos tracks, etc.



¿Cuáles son tus planes musicales para lo que queda de 2017?



Para lo que queda de este año mis planes son seguir tocando y hacer música para editar un nuevo EP y en el futuro lanzar otro álbum. Me gustaría tocar fuera de Chile, en Latinoamérica y en Europa.



Hace poco visité Lima y estuvo increíble, pude conocer a algunos músicos de allá y me pude presentar en un par de lugares. Me gustaría hacer lo mismo en otras ciudades como Buenos Aires, Bogotá o Ciudad De México, entre otras. Me gustaría mucho que se arme un circuito de DJs y músicos latinoamericanos viajando por el continente, creo que tenemos que potenciar nuestros artistas y darles la misma cabida que a músicos de Europa o EEUU, con igualdad de fee y condiciones.

