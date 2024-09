[Video Premiere] «Doompy Poomp” de Skrillex, dirigido por Fleur & Manu

Podremos tener unas seis semanas más de invierno, pero Skrillex nos ha dado su propia interpretación del Día de la Marmota, con la premiere de «Doompy Poomp», el nuevo video musical dirigido por Fleur & Manu y producido en conjunto con The Creators Project.

Cuando el aclamado dúo francés se preparó para dirigir «Doompy Poomp», decidieron darle un giro al clásico escenario del «mal día sin fin». Visto aquí, los repetidos eventos de la lucha de un hombre para obtener un préstamo se vuelve una especie de mezcla entre Tarde de Perros-se encuentra con-El Día de la Marmota, con un toque digno de un juego de «encontrar las diferencias» cuando los personajes y las situaciones sucesivamente se reacomodan.

«Era una canción realmente rara y más una clase de broma que hice hace un tiempo», explica Skrillex sobre el track del álbum Recess. «Fleur & Manu están entre mis artistas/directores favoritos. Punto. Siempre había querido trabajar con ellos. Muchos de mis fans no entienden esta canción e incluso muchos de ellos también la odian, así que por eso pensé que sería todavía más cool hacer algo con Fleur & Manu».

Con el fin de retratar la estructura rítmica de la canción, los directores, quienes en el paado crearon la trilogía de videos musicales de M83 en adición a proyectos para Gesaffelstein y Sébastien Tellier, decidieron crear una narrativa cerrada pero inconsitente donde la gente, los lugares y temas cambian mientras el arco básico de la historia permanece igual. «Este alocado loo, que evoluciona raramente nos hizo pensar en este viaje», Fleur & Manu señalan sobre el tratamiento original del proyecto. «Un tipo va a un banco pidiendo un présta. Lo que sea que pase, él siempre termina con su aplicación denegada. Cada que el resultado no termina a su favor, él ‘dobla la realidad’ para intentarlo de nuevo y el loop continúa».

Es como un juego incrementalmente psicodélico, una historia experimental contenida pero a la vez en expansión que juega con las reglas del tiempo y el espacio usando banqueros sexy, espadas samurai, e incluso un oso vivo. El resultado es un mundo de cambio y descontinuidad que desmenuza la enloquecedora mundanidad de ir al banco, Échale un vistazo a «Doompy Poomp» arriba de este texto, o en su sitio especial.

Y te dehamos con el statement final de Fleur & Manu:

doompy poomp is about a guy who gets in a bank and asks for a loan.

poompy doomp si abuot a guy woh gest ni a kanb and asks fro a loan.

mopody pomo auot si gyu a wwho gests ina nekab dna aksk ofr lano.

mody popomo auotis gyaa wo guest ina kebab nada aakk oofr lasso.

nobody poom audio gyoza woo chest nana kebab dna hacked from sony.

Para más de Fleur & Manu, checa nuestro documental sobre su trilogía a M83: