Así se ve un salto con pértiga desde la cabeza del campeón olímpico

¿Quién no ha querido hacer un salto con pértiga alguna vez? ¿Quién no lo ha probado y ha terminado arriesgando seriamente su integridad física? Pues eso: no se trata de una disciplina tan sencilla como chutar una pelota o echarse unos vicios al FIFA. El salto con pértiga requiere una fuerza notable y una técnica depurada.

Si estáis dispuestos a intentarlo, sin embargo, aquí tenéis una valiosa ayuda: el actual campeón olímpico de la disciplina, el francés Renaud Lavillenie, ha decidido echarnos una mano para entender mejor su disciplina. Ni corto ni perezoso, Lavillenie se ha puesto una cámara en la cabeza para mostrarnos lo que se siente hacer un salto de alto nivel.

En ce jour spécial, vidéo spéciale! Le Home Backflip Vault, vue de l’intérieur, le jour de Noël.Joyeux Noël à vous. pic.twitter.com/0QmIfmERLi

— Renaud LAVILLENIE ® (@airlavillenie) 25 Dicembre 2015

Un bonito regalo para estas fiestas. Merci, Renaud!