El videojuego FIFA 17 enoja a gamers racistas al elegir un protagonista negro

El racismo en el fútbol [soccer] terminó oficialmente la semana pasada.

O al menos ese es el mensaje que los oficiales de la FIFA, el cuerpo organizador del soccer a nivel mundial, trató de enviar el viernes pasado cuando anunció que disolvería su unidad especial antirracismo, declarando que su «misión temporal» había tenido éxito. Resulta irónico, considerando que al día siguiente, los constantes insultos racistas en un partido de la Copa de Escocia se salieron tanto de control, que un jugador negro pidió ser retirado del campo de juego.

Este puede resultar en un momento muy extraño o muy conveniente, para lanzar el videojuego de fútbol más popular de todo el mundo, FIFA 17, el cual salió a la venta oficialmente esta semana.

La edición de este año tiene la opción de jugar una historia interactiva llamada The Journey [El Viaje], en la que juegas como un joven de Londres llamado Alex Hunter y vives los comienzos de su carrera en la Primera Liga inglesa. En este historia, tienes una serie limitada de elecciones: puedes elegir tu equipo y la posición que jugarás, pero no puedes elegir tu color de piel. Tu personaje siempre es negro.

Algunas personas no están muy satisfechas con esta opción. Incluso antes de su lanzamiento, varios comentarios sobre The Journey se quejaban sobre la raza del personaje. Parece que mucha gente tiene problemas para identificarse con un protagonista negro.

Y no es que Electronic Arts [EA], la empresa que desarrolló el videojuego, haya dejado de lado el típico Career Mode que te deja personalizar tu experiencia en las viejas ediciones del videojuego. The Journey sólo es un modo extra para aquellos que quieren una historia más interactiva.

Mi experiencia jugando FIFA 17

El protagonista, personificado por un actor de verdad llamado Adetomiwa Edun, proviene de una familia de clase trabajadora, pero eso no está ligado a tu color de piel. Su amigo del vecindario y posterior rival, Gareth Walker, es blanco y tiene un origen similar. La única posible diferencia es que quizá Gareth tenga un poco más de suerte, ya que es su madre quien lleva a los dos chicos a los entrenamientos y partidos.

De hecho, la historia evita de manera deliberada los incidentes raciales. De haberlo querido, los escritores de EA bien podrían haber hecho que Alex enfrentara problemas por su color de piel, como los insultos que recibió el jugador mencionado al inicio de este texto. Pero no fue así.

Esos pequeños detalles no habrían estado fuera de lugar en un drama que busca el realismo. A pesar de que en el campo de juego de Reino Unido aproximadamente un 25 por ciento de los jugares son negros, o de alguna minoría étnica, un estudio reciente encontró que de los 552 lugares en todos los programas de fútbol del país, sólo 23 pertenecían a alguna minoría. Otro reporte encontró que los jugadores negros muchas veces no tienen posiciones estratégicas en el campo central. Además, en la vida real, el racismo sí causa de incidentes para los jugadores.

Pero si la idea era hacer el juego creíble, ¿por qué no simplemente dejan que los jugadores elijan cómo quieren que luzca su personaje?

Eso fue lo que le pregunté a Matthew Prior, director creativo de EA Sports.

«Si jugamos con la idea de dejar que cada jugador eligiera a su personaje en The Journey«, me contestó. «Pero hay varias razones por las que decidimos no hacerlo. Quisimos tomarnos la historia seriamente. Queremos que sea tan absorbente como sea posible. Si cambias tu nombre, los comentaristas del juego no pueden decirlo para hablar de ti, y los diálogos comienzan a ser genéricos».

Cuando puse sobre la mesa el hecho de que algunas personas estaban molestas porque el personaje es negro, Prior suspiró.

«Sí, es lo que he escuchado», dijo. Pero insistió en que estaba decidido a crear una buena historia, la cual reflejara lo que es el fútbol británico hoy en día. El creativo espera que las quejas desaparezcan una vez que jueguen el videojuego ellos mismos. «Todo está en la historia», dijo.

Además, si hubiera dejado que los usuarios crearan su propio personaje, no habría sido capaz de contar la historia que él quería. FIFA 17 abre con una escena en la que Alex tiene apenas 10 años, viendo a sus padres pelear y preguntándose por qué su papá no lo felicita por haber ganado el campeonato de la ciudad. El abuelo de Alex, una leyenda retirada del fútbol, aparece justo después para animarlo. Esta secuencia explica lo que está detrás de su relación familiar, la cual es crucial para el resto de la historia.

«¿Cómo íbamos a presentar a tu mamá y a tu papá en la secuencia si los jugadores crearan su propio avatar?», expresó Prior. «Nos tomamos la historia tan seria como la de una película. Eso sólo la arruinaría».

Cuando FIFA anunció que había disuelto su unidad antirracista, una de las personas que se mostró más preocupada fue Paul Mortimer, jugador de fútbol retirado. Siendo un jugador negro, él ha lidiado con el racismo dentro y fuera del campo, y desde su retiro en 2001, se ha involucrado bastante en el activismo deportivo. Actualmente trabaja con el grupo antirracismo.

Mortimer dijo que el personaje negro en el videojuego de EA es un «acto atrevido».

«He hablado con los chicos que ya han jugado y me contaron la historia», dijo a pesar de no haber probado el videojuego él mismo. Los chicos también le dijeron sobre el backlash, algo que no le sorprendió. Dijo que no estaba tan interesado en la historia del juego, pero sí por lo que revelaría en la vida real.

«Veamos cómo lo explica la gente», dijo, «si dicen que no quieren un personaje negro, a ver cómo lo explican. Entonces podrás entender a la gente. Tendrán que pensar al respecto, y eso pondrá el tema sobre la mesa. Tenemos que hablar al respecto».

Y quizá eso sea lo único que podemos esperar de un simulador de fútbol. Cuando le pregunté a Prior sobre la elección de un personaje negro como el «rostro» de la historia, no se veía convencido de querer discutir las implicaciones sociales. En lugar de eso habló de lo popular que es el videojuego en el Reino Unido.

«Sólo el nuevo álbum de Adele nos superó en ventas», dijo bromeando. Darle a la audiencia una justa representación del fútbol era su motivación principal.

