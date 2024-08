Videojuegos clásicos en línea para reducir tu productividad

Artículo publicado por VICE México.

El paraíso bendito del internet que ha dado joyas como el primer videojuego mexicano en realidad virtual, nos da tanto sin que podamos agradecerle lo suficiente. Los juegos, que antes necesitaban de su propia consola para correr, ahora están al alcance de tus dedos y no pesan más de 7 MB en muchos casos. La vida es buena y la depresión lejana cuando uno tiene todo lo que quiere, al menos en lo que refiere a videojuegos clásicos y una que otra innovación como la versión porno de Fortnite.

Emuladores de tus videojuegos favoritos para consolas como el NES, SNES, Atari, GameBoy, Nintendo 64, PlayStation y PC con la disponibilidad de descargar el juego, guardar tu progreso o jugar en línea. Los emuladores corren con versatilidad y en ninguno se experimentó ningún tipo de letargo, además de usualmente tener la opción de correr el juego a través de un emulador Javascript o Flash.

Emociónate con los clásicos que no pudiste pasar en tu infancia y lógralo esta vez.

DOOM

Fecha de lanzamiento: 1993

Plataforma original: PC

Descarga o juega aquí.

Punch-Out!!

Fecha de lanzamiento: 1984

Plataforma original: Arcade/ NES

Descarga o juega aquí.

Golden Eye 007

Fecha de lanzamiento: 1997

Plataforma original: Nintendo 64

Descarga o juega aquí.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Fecha de lanzamiento: 1998

Plataforma original: Nintendo 64

Descarga o juega aquí.

Crash Bandicoot

Fecha de lanzamiento: 1996

Plataforma original: PlayStation

Descarga o juega aquí.

Sonic the Hedgehog

Fecha de lanzamiento: 1991

Plataforma original: Sega Genesis

Descarga o juega aquí.

Super Mario Bros. 3

Fecha de lanzamiento: 1988

Plataforma original: NES

Descarga o juega aquí.

Mortal Kombat II

Fecha de lanzamiento: 1994

Plataforma original: Sega Genesis

Descarga o juega aquí.

Mario Kart 64

Fecha de lanzamiento: 1996

Plataforma original: Nintendo 64

Descarga o juega aquí.

Donkey Kong

Fecha de lanzamiento: 1981

Plataforma original: Atari 7800

Descarga o juega aquí.

Pokémon Red

Fecha de lanzamiento: 1996

Plataforma original: Game Boy

Descarga o juega aquí.

Prince of Persia

Fecha de lanzamiento: 1989

Plataforma original: PC

Descarga o juega aquí.

Si quieres ver más juegos clásicos, date una vuelta por My Abandon Ware, tienen joyas como Grand Theft Auto, Doom II y Sim City, o ve el catálogo completo en Retro Games.