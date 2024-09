Videos para calentar tu espíritu activista

*Este artículo apareció originalmente en I-D.



La música como manifestación artística, social, cultural y política nos ha dado sendas declaraciones de lo que pasa en el mundo en muchos de sus momentos más álgidos. Artistas de todo tipo de género se han sabido manifestar desde su posición como figuras públicas apoyando activamente lo que los representa y señalando o rechazando aquello con lo que no están de acuerdo.



En todo caso, la música ha servido de herramienta para expandir un mensaje por miles de oídos y además, en muchos casos, se han apoyado en lo audiovisual para dejar aún más clara su posición y crear una reflexión a partir de esto para el cambio. Así pues, escogimos algunas de esas piezas que han salido empoderadas con un mensaje de cambio y denuncia. Esta es una pequeñísima inmersión en los videos musicales como arma de activismo social.

M.I.A., ‘Born Free’



Este gran hit de 2010 sale del tercer álbum de la cantante y se enfoca en la persecución de gente pelirroja. Este clip dirigido por Romain Gavras es una manera de hacer énfasis en la naturaleza arbitraria de la guerra, y crea conciencia acerca de las personas que sufren en áreas del mundo que no siempre obtienen la atención de los medios. ‘Born Free’ nos trae la brutalidad de la guerra a una pantalla chica en este controversial y estimulante filme.

Molotov, ‘Gimme Tha Power’



El éxito del disco ¿Dónde jugarán las niñas? fue tanto, que tal vez no nos dimos cuenta de que esta canción estuvo prohibida en la radio cuando fue lanzada. Su letra es una sátira y crítica al gobierno mexicano, en específico al P.R.I. Esta canción le dio voz a todo un país y son muchos los que en distintas partes del mundo la han cantado como muestra de compañerismo nacional. Han pasado 18 años desde entonces, en los cuales el P.R.I. fue desterrado del Poder Ejecutivo y vuelto a colocar en el mismo. Suficiente tiempo para voltear a 1997, analizar el presente y volver a cantar en alto ‘Gimme Tha Power’.







Michael Jackson, ‘Earth Song’



1995 presenció el lanzamiento de un poderoso track por parte de Michael Jackson, uno que afirmaba la posición socio-política que hasta ahora habían tenido sus canciones pop. Esta vez quería que el mundo hiciera consciencia acerca del medio ambiente. El irónico clip fue dirigido por el fotógrafo Nick Brandt, quien exclusivamente filma en África y dedica su vida a la conservación de animales y su entorno.







Pussy Riot, ‘I Can’t Breathe’



Las siempre anárquicas Pussy Riot lanzaron este video dirigido por ellas mismas para su más reciente track, ‘I Can’t Breathe’, como un tributo a Eric Garner, incluyendo un monólogo de sus últimas palabras leídas por el icono punk Richard Hell. El video es de una sola toma que tiene a las rebeldes artistas siendo sepultadas vivas, aún cantando a través de sus bocas llenas de tierra.







Anthony and the Johnsons, ‘Cut The World’



Si alguna vez hubo un filme que instruía a los espectadores a levantarse en contra del patriarcado, es este. Willem Dafoe y Marina Abramović protagonizan este estremecedor promo de Nabil de ‘Cut The World’ de Anthony and the Johnsons que hizo mucho ruido cuando fue estrenado en 2012. La narrativa involucra a una protagonista femenina con una sutil frustración que se encamina a un devastador climax.







Sid Vicious, ‘My Way’



El clip de Julien Temple de ‘The Great Rock ‘n’ Roll Swindle’ para el caótico cover del clásico de Frank Sinatra de Vicious es, como lo hubieras esperado, anti-sistema, anti-monárquico, anti-todo lo promocionable. Este juguetón video representa todo lo que Sex Pistols defendía, finalizando con una bala en el pecho proveniente de una audiencia burguesa.



John Lennon, ‘Imagine’



Este video minimalista representa perfectamente el estilo de vida y el mensaje de los amantes Lennon y Ono, para su exitoso single como solista. ‘Imagine’ ofrece un llamado etéreo y pacifista para levantarse; las persianas se abren y la luz entra. El clip forma parte de un filme de 81 minutos que alguna vez fue llamado ‘el video casero más costoso de la historia’.



Rolling Stones, ‘We Love You’



El cineasta de contracultura, Peter Whitehead dirige a la banda en este video basado en el juicio de Oscar Wilde, y los pone como personajes de un juzgado. Aunque no es explícitamente una canción de protesta o un video activista, el clip sigue siendo un audaz movimiento de parte de los Stones, quienes se pronunciaron públicamente en contra de las nociones de género y sexualidad, y en protesta por sus arrestos por uso de drogas y un llamado hacia la resistencia en contra del autoritarismo.







Bob Dylan, ‘Subterranean Homesick Blues’



Dirigido por el documentalista DA Pennebaker, este video es un referente esencial para el máximo exponente de la música de protesta. Es el comienzo los videos con letras: Dylan tira tarjetas con títulos con algunos imperativos de la canción, llamando a los espectadores a la acción. El clip también presenta un cameo por parte del revolucionario literario Allen Ginsberg.







Arcade Fire, ‘We Exist’



El director David Wilson pone a un recién afeitado Andrew Garfield como el protagonista de ‘We Exist’ de Arcade Fire, un video acerca de la lucha por la identidad del género. Después de un ritual de cambio de vestuario, y una secuencia de baile (coreografiada por Ryan Heffington), el personaje de Garfield termina en un escenario con la banda durante su set en Coachella, usando una de sus conocidas máscaras. El filme es una declaración de los derechos humanos y LGBT y causó controversia debido a que una estrella de Hollywood se involucró interpretando a un personaje transgénero.







Kanye West, ‘All Day’



Después de mostrar el teaser de su próximo video ‘All Day’ en Paris Fashion Week, dirigido por el ganador del Oscar, Steve McQueen, el regente supremo del pop recientemente tweeteó que su presentación en los Brits debería ser tratada como el video oficial de ‘All Day’.

La presentación le dio a la industria de la música británica una llamada de atención, al mostrar en masa a sus artistas underground más talentosos, vestidos en hoodies negras y rodeados de lanzallamas. El ambiente era una réplica de las protestas londinenses de 2011, que apoyaba una opinión que se hizo pública en el programa de Zane Lowe: «Tweeteé que la vida de los negros importan, pero todas las vidas importan.»