Estos vídeos claustrofóbicos son pura pesadilla

Nunca he considerado que sufriera claustrofobia hasta que me desmayé en un concierto hace dos años. Aunque me he mareado y agobiado en fiestas antes, nunca me había planteado que estas experiencias se debieran a un miedo extremo a los espacios cerrados.

Pero cuando atenuaron las luces y el grupo empezó a tocar, de repente me di cuenta de la cantidad de gente que estaba apretujada en el concierto. Me obsesioné con la multitud que tenía detrás, me sudaban las manos y se me empezó a nublar la vista. Lo siguiente que recuerdo es que un paramédico me había apartado y me estaba preguntando si me había drogado. No lo había hecho, pero no me creyó cuando le dije que me había desmayado porque me daba miedo que la sala del concierto se me echara encima.

Videos by VICE

Se estima que la claustrofobia, el miedo irracional a quedarse encerrado; el miedo a los espacios cerrados, como ascensores y túneles, afecta aproximadamente a entre un 5 y 7 por ciento de la población mundial y, de este porcentaje, son pocos los que reciben tratamiento. Esto puede deberse al desconocimiento general de esta fobia.

Aunque se suela considerar una enfermedad aislada, la claustrofobia es un tipo de trastorno de ansiedad provocado por el miedo a quedarse encerrado o a no tener escapatoria. Entre sus síntomas se encuentran la hiperventilación, los mareos, las nauseas, la sensación de ahogo e incluso los desmayos. Algunos desencadenantes para los que sufren claustrofobia son los ascensores, los túneles, instalaciones médicas como los escáneres de resonancias magnéticas, los lugares abarrotados o los baños públicos.

Yo sufro de ansiedad, así que tenía curiosidad por saber si otra gente que también la sufre experimentaba síntomas de claustrofobia similares. Así que, como haría cualquier persona de mi edad, acudí a internet. Me topé con hilo de Reddit que se llama “Miedo irracional, y una mierda” y su descripción reza lo siguiente: Un lugar donde publicar vídeos e historias de cualquier cosa que desencadene una respuesta del tipo “¡Sacadme de aquí!”.

Estos son algunos de los vídeos más destacados. Puedes verlos bajo tu propia responsabilidad.

Así es quedarse atrapado en una cueva llena de agua

Lo primero que se me viene a la cabeza es por qué iba a querer nadie saber cómo es quedarse atrapado ahí. Lo segundo es que esto me recuerda a una de esas películas de espeleología que me niego a ver (ya sabes, como The descent, El santuario o incluso Viaje al centro de la Tierra).

El origen de mi claustrofobia

Dios mío, esto es una captura de pantalla de un nauseabundo salvapantallas de Windows 95. Si no te suena de nada, echa un vistazo a este vídeo en bucle de 92 minutos que he encontrado en YouTube que casi me hace vomitar a los 30 segundos.

Atrapado en slime

Puede que te suenen de algo esos vídeos tan extrañamente satisfactorios de slime que coparon Instagram hace poco. Estoy seguro de que ya no podré disfrutarlos nunca más.

Ahí va otro de los vídeos de cuevas. Definitivamente, no está hecho para claustrofóbicos :)

Este sería mucho más efectivo si no tuviera esa banda sonora de música electrónica. De todas formas, yo no puedo verlo hasta el final. Esa carita sonriente es malvada.

‘Cápsula de evacuación de un tsunami’. Creo que preferiría ahogarme…

Uno de los foreros escribe: “Me imagino a alguien usando una de esas en las cataratas del Niágara”. ¿Es eso más seguro que un barril? Creo que yo también preferiría ahogarme.

Escapar por el canal de parto de Satán

Cuanto más lo veo, más extraño me parece el título. Odio cuando la persona que está grabando pregunta: “¿Notas la humedad ahí abajo?”. Me pone del hígado.

A primera vista, nada de esto parece ayudar a la gente que tiene que lidiar con la claustrofobia. De hecho, me encontré con un par de publicaciones en este hilo que daban consejos, como esta. La mayoría no obtienen respuesta, seguramente debido a que esta enfermedad es aún una gran desconocida para el público general.

Cuando conseguí sobreponerme a mi reacción inicial ante los vídeos, debo admitir que me sentí inexplicablemente atraído a seguir viéndolos. Me resultaba satisfactorio ser capaz de distanciarme de una serie de situaciones por las que no me atrevería a pasar.

Una forma de tratar la claustrofobia es la terapia de exposición gradual los pacientes al origen de su fobia. El objetivo es eliminar la respuesta negativa a los desencadenantes con el tiempo. Si da resultado, los pacientes experimentarán menos ansiedad al enfrentarse a estas situaciones en la vida real.

En mi caso, me di cuenta de que estas publicaciones me generaban cierto nivel de confort por lo ridículas que eran, por lo que podía gestionar bien la ansiedad que me provocaban. No me suponían una amenaza inmediata, así que me daba la sensación de que podía lidiar de forma efectiva con mis miedos y mi ansiedad. Por extraño que pueda parecer, este sitio web dedicado exclusivamente a inducir náuseas y pánico me dio la oportunidad de retomar el control de mi claustrofobia.

Así que, puede que el hilo de Reddit r/claustrophobia sea digno de mención para gente que esté en mi situación. Pero para poder desmentir las ideas equivocadas que existen sobre la claustrofobia que hacen que la gente no pida ayuda, creo que hace falta distinguir entre “miedo irracional a los espacios cerrados” y cosas como “escapar por el canal de parto de Satán”.

Sigue a Molly en Twitter.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.