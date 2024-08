Videos electrónicos que todos conocen pero nadie sabe que se grabaron en México

The Chemical Brothers – Out of Control

El dúo londinense conformado por Tom Rowlands y Ed Simons son reconocidos por incursionar en el género big beat, contando con varios éxitos dentro de la música electrónica como Hey Boy Hey Girl, Let Forever Be, Star Guitar, entre otros. Y, para fortuna de muchos en su álbum Surrender, grabaron en la Ciudad de México el video del track «Out of Control» dirigido por W.I.Z.

Disclosure – Holding On ft. Gregory Porter

Disclosure es un dúo de house, garage, deep house, conformado por los hermanos Guy y Howars Lawrence, quiénes han figurado en la industria musical gracias a ventas que van de las 7,5 Millones de copias de sus álbumes, aunado a los premios Grammy’s que han obtenido desde el 2013. Para su segundo álbum, los productores británicos grabaron en el metro de la línea 3 y otros lugares de la Ciudad de México el sencillo Holding On.

