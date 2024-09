Videos electrónicos que todos conocen pero nadie sabe que se grabaron en México

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP.

The Chemical Brothers – Out of Control

El dúo londinense conformado por Tom Rowlands y Ed Simons son reconocidos por incursionar en el género big beat, contando con varios éxitos dentro de la música electrónica como Hey Boy Hey Girl, Let Forever Be, Star Guitar, entre otros. Y, para fortuna de muchos en su álbum Surrender, grabaron en la Ciudad de México el video del track « Out of Control» dirigido por W.I.Z.

Videos by VICE

Disclosure – Holding On ft. Gregory Porter

Disclosure, es un dúo de house, garage, deep house, conformado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, quiénes han figurado en la industria musical gracias a ventas que van de las 7,5 Millones de copias de sus álbumes, aunado a los premios Grammy’s que han obtenido desde el 2013. Para su segundo álbum, los productores británicos grabaron en el metro de la línea 3 y otros lugares de la Ciudad de México el sencillo Holding On.

Moby – Disco Lies

El (últimamente) controversial (por su oposición al gobierno de Trump), Moby, es un compositor de música electrónica que comenzó a hacer techno en el 90, logrando su popularidad máxima en el 99 gracias a Play, uno de sus mayores éxitos. Para su álbum Last Night, Richard Melville Hall, filmó en la Ciudad de México, Disco Lies, producido por Evan Bernard.

Mijo – Próximo Berlin

El hipnótico track de techno del productor mexicano Mijo, es una oda a la CDMX, donde hace una burla bastante sutil hacia una declaración donde se dice que el DF es el próximo Berlín, una idea que puede sonar y es completamente ridícula.

Röyksopp, Robyn – Do It Again

Do it Again, es el track del dúo noruego de música electrónica, Röyksopp, y el compositor noruego Robyn, la pista se desprende de Stronger than Pride, y el video fue grabado en una de las zonas más emblemáticas de nuestra ciudad, Tepito.

Morcheeba – Be yourself

Morcheeba es una banda británica que mezcla influencias de electrónica, blues, pop y trip hop. Su track « Be Yourself» fue utilizado para un comercial de Ford, además, el videoclip del tema fu grabado en el hermoso centro de nuestra ciudad capital y en Veracruz, Hildalgo, Puebla por el director Martin De Thurah.

Sade – Paradise

« Paradise» es una canción de la banda inglesa Sade de su tercer álbum de estudio Stronger Than Pride, el track fue un éxito en la música dance en 1988, apareciendo en la lista de los Billboard Hot R & B de Estados Unidos. El video de este tema también fue grabado en Tepito.

Dash Berlin & Jay Cosmic ft. Collin Mcloughlin – Here Tonight

El DJ y productor Jeffrey Sutorius, mejor conocido como Dash Berlin, hace música house orientada hacia el trance; en su álbum « We Are» hizo una colaboración con los productores Jay Cosmic y Collin Mcloughlin para el tema « Here Tonight«, el video también fue grabado México, pero esta vez, en las hermosas costas de Yucatán.

Stars – No One Is Lost

Por segunda vez en esta lista, el Monumento a la Revolución se hace presente con Stars.

Empire of the Sun – We Are The People

Otros que no pudieron dejar de disfrutar nuestros paisajes naturales fue Empire of the Sun, dúo australiano de música electrónica, quienes tuvieron su mayor auge en el 2008, gracias a temas como « Walking on a Dream» y « We are de People», el video de este último track fue grabado en Xilitla, Monterrey, y Nuevo León, un trabajo hecho por Josh Logue.

David Guetta – Play Hard ft. Ne-Yo, Akon

El DJ y productor David Guetta en colaboración con estadounidense Ne-Yo y Akon, hicieron « Play Hard«, un track que se desprende de « Nothing But The Beat Ultimate«, el video fue grabado por Andreas Nilsson en las calles y casas de la Ciudad de México, reflejando todo el poder del tribal.

Nine Inch Nails – We’re In This Together

La legendaria banda de Rock Nine Inch Nails, hizo un videoclip dirigido por el artista Mark Pellington en 1999, donde Trent Reznor y un grupo de hombres vestidos de negro corren por unas calles vacías de la ciudad de Guadalajara, suben al metro, y divagan entre Sayula.

Joel Eel – 아주 좋은 사람 (Very Good Person)

Grabado en la Ciudad de México y co-dirigido por Aabid Youssef, el video muestra al nativo de Toronto, Joel Eel, explayándose con sus extraordinarios pasos de baile, deslizándose entre un departamento viejo donde una canción de techno post-punk toma poder del recinto.

Este artículo fue publicado el 6 de julio del 2017.