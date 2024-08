Vince Wilfork anuncia su retiro de la NFL «a la parrilla»

Después de 13 años con los Patriots de Nueva Inglaterra y Texans de Houston, y con 35 años, el tackle defensivo Vince Wilfork anunció, literalmente, su retiro de la mano de la compañía de carbón Kingsford. Claro, es un tanto extraño que se trate de un anuncio publicitario más que un acto solemne —hemos llegado a un punto donde nada es sagrado ante los ojos de los patrocinadores— pero no por ello es menos agradable.



Wilfork, quien ascendió a la fama dentro de los círculos de las parrilladas cuando su esposa compartió un video de él bailando mientras le daba la vuelta a unas jugosas costillas, aparece en el video caminando hacia los vestidores, rememorando su carrera como jugador de la NFL. Cuelga sus botines, toma unas pinzas, y sale al estacionamiento donde una parrilla le espera.

Pero, quizá, le mejor parte es cuando le vemos sonreír con un cigarrillo entre los dientes mientras destapa la parrilla, vistiendo su peculiar overol y una gorra con los colores de los Pats y Texans que dice «RIBS» (costillas). Olvidamos mencionar que su overol está personalizado, ya que presume su nombre y número en la parte trasera.

«No más tachones, me mudo a la parrilla, amigos. ¡Nos vemos, hasta pronto!»

La producción del comercial no hace dudar por un momento si se trata de un comercial o una broma, pero Wilfork nos recuerda al final del video que no hay vuelta atrás: «¿Creyeron que era el final? No, regresaré, pero no a un campo de juego. Hasta pronto».