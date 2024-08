“Vine por el tren del mame”: millennials nos hablan del triunfo de AMLO y la derrota del Tri

Millones de mexicanos se fueron ayer a la cama con la noticia de que Andrés Manuel López Obrador había sido electo como nuevo presidente; millones más se despertaron esta mañana con la ilusión de que la selección nacional de fútbol calificara a los cuartos de final en el mundial, en un enfrentamiento contra la escuadra brasileña.

Pero esto último no sucedió. El marcador final del partido favoreció con dos goles a los jugadores cariocas, mientras que el TRI se quedó sólo con la satisfacción de haber sido apoyado por una afición fiel a pesar de todo.

Esta mañana fuimos al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para saber cómo estaban los ánimos de los millennials ante este par de acontecimientos históricos. Esto fue lo que nos dijeron esto:

Fotografía de Paulina Munive.

Diana, 18 años, estudiante de psicología,

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

Diana: Yo creo que todo estuvo bien. En esta ocasión todo fue más claro. Una familiar estuvo en el conteo de casillas y me dijo que todo fue más transparente. Sinceramente yo creo que no deberían dejar votar a los jóvenes, porque no nos tomamos las cosas en serio. Yo voté por Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), pero no estaba tan convencida. Espero de verdad que cumpla todo lo que nos prometió.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana del mundial de futbol?

Casi no me gusta el futbol. Pero ahorita vine para subirme al tren del mame. Opino que México pudo haber hecho mucho más; dejaron que los de Brasil se tomaran todo el tiempo que quisieron. Aunque no me encanta ese deporte, sí me emocioné y esperaba mucho más. Pero ni modo.

Fotografía de Paulina Munive.

Horacio, 19 años, estudiante de economía

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

Horacio: Yo espero que AMLO logre cambiar algo en el país. Tampoco me gustaría decirle a la gente que “se los dijimos”, pues la decisión ya está tomada. Ya es un hecho y tenemos que aceptarlo. Ojalá que todo salga bien y no haya problemas. Yo voté por Anaya porque sus propuestas eran muy diferentes.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana del mundial de futbol ?

Yo esperaba la victoria y no se dio. Ni modo; me dolió mucho porque soy muy fan. Lo practico desde que era un niño y es parte de mi vida. En el caso del partido contra Brasil, me pareció que el segundo tiempo estuvo muy apagado. Que, como siempre, nos faltó meterle garra.

Fotografía de Paulina Munive.

Jaqueline, 19 años, estudiante de economía

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

Jaqueline: Me sorprendí porque salieron un montón de jóvenes a votar, cuando bien sabemos que eso antes no pasaba. Nosotros casi no participábamos. Estoy de acuerdo con el presidente que salió ganador, porque me gusta que le interese aumentarle la pensión a los adultos mayores, así como a las personas discapacitadas.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana de futbol del mundial?

Tenía muchas esperanzas, aunque no salimos exitosos. Siento que lo dimos todo en la cancha, pero hay que saber perder. De verdad tenía expectativa de que termináramos con un 2-0, favor México.

Fotografía de Paulina Munive.

José, 20 años, estudiante de administración de empresas

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

José: Ufff, no me toques ese tema. Vamos de mal en peor. Pienso que ese señor nos va a representar a nivel mundial y me preocupa que sea un presidente que ni siquiera sabe hablar. Si lo observas con atención, no tiene ni fluidez cuando opina sobre algo. Yo voté por José Antonio Meade, porque no me gustaba ningún candidato, pero él era el “menos peor”.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana de futbol del mundial?

Estoy triste. No merecíamos perder, porque veníamos de perder. Jugamos excelente contra Alemania y contra Corea del Sur, pero pues al final nos metieron la “verguinha”. Te juro que ni cuando veo en el campo al Cruz Azul me emociono así.

Fotografía de Paulina Munive.

Josué, 26 años, supervisor de construcciones

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

Josué: Estoy súper contento por el cambio. Esos nuevos aires le vendrán mejor a México. Quizá no tenemos a los mejores partidos, pero creo que esto nos demuestra a todos que los ciudadanos tenemos un gran, gran poder de decisión. Yo voté desde Houston por AMLO, y por eso es que estoy tan feliz de ver que finalmente lo logramos.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana de futbol del mundial?

El resultado del partido del TRI hoy me pareció muy doloroso, pero ni hablar, no por eso vamos a dejar de apoyar a nuestro equipo. Soy tan aficionado que viajé con mi novia desde Houston, Texas, sólo para ver el mundial acá. Yo nací en México, pero vivo en Estados Unidos. Nos hubiera encantado verlos llegar a cuartos, pero ya tocará ser testigos de eso en otra ocasión.

Fotografía de Paulina Munive.

Guelmi, 21 años, estudiante de pedagogía

VICE: ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones para presidente que se llevaron a cabo ayer?

Guelmi: Lo que pasó ayer me parece muy bueno, porque ya era hora de un cambio. Ojalá no nos falle y que todo sea para bien. El nuevo presidente debe saber que hemos puesto muchas esperanzas en su triunfo. A ver qué pasa.

¿Qué opinas la salida de la selección mexicana de futbol del mundial?

La verdad no me parece nada raro. Siempre nos quedamos antes de llegar hasta los cuartos de final. Soy súper fan del fut. Tenía mucha esperanza porque los chavos estaban jugando muy bien. La verdad sí me puse triste. Ya estaba lista para gritar gol.

