Vinicultor promete ‘muerte dolorosa’ a ladrones que robaron 50,000 dólares en uvas

Después de ocho meses de poda meticulosa, cuidar la tierra y proteger sus viñas, el vinicultor David Dunkenberger se levantó el martes por la mañana listo para comenzar a cosechar su viñedo. Pero cuando salió a su campo de 1.4 hectáreas en la zona rural de Virginia, Estados Unidos, casi toda su cosecha —de cerca 50,000 dólares en uvas— había sido robada.

Según The Roanoke Times, casi dos toneladas y media de uvas habían sido cortadas directamente del viñedo en Firefly Hill Vineyards en la oscuridad de la noche, robadas por un equipo de ladrones de vino altamente calificados, sospecha Dunkenberger. Debido a que las uvas no estaban aseguradas, es una pérdida bastante grave. Pero el dinero perdido no fue lo que le provocó su furia de niveles bíblicos.

“Sí, la pérdida financiera duele… pero lo que más duele es lo que robaron de mi espíritu y mi corazón”, escribió Dunkenberger, desahogando su ira con sus amigos de Facebook. “Recuerdos invaluables arruinados por un montón de excusas de seres humanos miserables, desalmados, sin corazón… Por favor, sepan que una muerte lenta y prolongada nunca será suficiente para ustedes y que no bastará ninguna cantidad de dolor que puedan soportar”.

Las cosas sólo se pusieron más intensas a partir de ahí, cuando Dunkenberger continuó con ese asunto de desearle una muerte dolorosa a sus enemigos, con una fuerte crítica contra los ladrones anónimos:



Todo esto proveniente de un tipo cuya foto de perfil de Facebook es una foto inocente de sus dos hijas sonrientes y jóvenes frente a un exuberante campo verde. Un hombre que supuestamente pasó años trabajando incansablemente para cosechar sus viñedos junto a sus amigos y familiares. Un vinicultor que ahora tiene menos de 90 kilos de uvas a su nombre.

Los policías están investigando quién podría haber tenido el conocimiento para cortar todas las uvas de la vid en una sola noche, un trabajo que podría haber llevado días, pero hasta ahora, no tienen pistas. Mientras tanto, Firefly Hill se ha visto obligado a cerrar debido a la pérdida, mientras la familia de productores continúa su “proceso de duelo”.

Nosotros esperamos que Dunkenberger, el Liam Neeson del vino, atrape a los ladrones, pero que se logre contener de arrancarles las extremidades.

