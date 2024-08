Estrenamos en exclusiva el nuevo vídeo de Vinila Von Bismark

«La primera vez que me adentré en La Posada del Sol no era consciente de los muros que estaba atravesando, mi mente no conseguía darle forma a lo que mis ojos estaban viendo. Andando por la calle ni si quieras puedes imaginar la obra arquitectónica que se esconde tras el portón de metal que guarda el recinto, ni tampoco la historia del lugar. Son muchas las leyendas que corren sobre él. Yo he podido escuchar muchas de ellas de primera mano, por boca de los guardias del hotel». Vinila Von Bismark se refiere a la localización de su último videoclip, Un motel llamado mentira, grabado en La Posada del Sol, un hotel embrujado de Ciudad de México sobre el que, como dice, corren muchas leyendas.

Una de ellas, probablemente la que más marcó a la cantante, es la de La Niña. «La leyenda cuenta que en los años setenta, 20 años después del cierre del hotel, se instalaron las oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural (IDECO), donde pusieron una guardería para los niños de los trabajadores.

Una de las niñas apareció muerta en una habitación del sótano. Dicen que, desde entonces, se aparece a los que van al lugar. En el rodaje de Un motel llamado mentira nos ocurrieron un par de sucesos extraños relacionados con ella. El primero, un sonido muy extraño, que parecía el llanto de un gato, al entrar en el túnel donde está el altar que se alzó en su honor. El segundo suceso raro nos pasó cuando entramos en la habitación que custodiaba el altar de la niña: las cámaras se apagaron aunque las baterías estaban recién cargadas».

El resultado de esta accidentada grabación es un vídeo que encierra toda la oscuridad del lugar y que ilustra a la perfección una canción que habla de violencia, de mentiras… pero también de magia.