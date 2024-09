La violan más de 30 hombres y luego la culpan: hoy Brasil toma la calle para protestar

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Ha sido un crimen que ha dejado a Brasil en estado de shock y que ha producido titulares en todo el mundo. Un vídeo de lo más gráfico y una foto publicada online la semana pasada mostraban a una chica de 16 años desnudada, ensangrentada e inconsciente tras ser violada por más de 30 hombres en una favela de Río de Janeiro.

Pero el sufrimiento de ella no acabó aquí. La violación grupal también ha dejado al descubierto el problema de la violencia contra las mujeres en Brasil y su cultura de culpar a la víctima.

Con su voz distorsionada para esconder su identidad, la joven contó en el programa de máxima audiencia de la televisión nacional que está recibiendo amenazas de muerte en el contexto y acusaciones de que ella es una delincuente que participa en orgías a cambio de drogas.

«No puedo salir de casa. Tengo 900.000 mensajes en Facebook», afirma. «Dicen que vaya donde vaya, voy a morir».

Mientras la policía investiga, la adolescente se ha convertido en la cara pixelada de una campaña contra las violaciones en un país en el que una mujer es violada cada tres horas. Hubo manifestaciones en Sao Paulo y Río el pasado viernes. Se espera que hoy miércoles decenas de miles de personas tomen las calles para protestar ante la violación y en apoyo a las miles de mujeres brasileñas violadas cada año que son avergonzadas y culpadas por la sociedad y sus autoridades.

«El oficial de policía me culpó», aseguró la víctima en la entrevista televisada el sábado por la noche. «Puso las fotos y el vídeo encima de la mesa. Me las mostró y dijo: ‘Dime, pues’. Sólo dijo eso. Ni tan siquiera me preguntó si estaba bien».

Mientras extraños inundaron el Facebook de la chica con insultos y amenazas, el agente que entonces lideraba la investigación afirmó que cabía desconfiar de la versión de la chica.

«La investigación debe ser algo más técnica para determinar si realmente hubo una violación», declaró en rueda de prensa el jefe de policía Alessandro Thiers el viernes.

Esto lo dijo a pesar del vídeo que muestra a un hombre asaltando a la chica inconsciente mientras otra voz sostiene que ha sido violada por «más de 30». A otro hombre se le oyó decir: «Mira como está. Sangrando. Parece que un tren le ha pasado por encima». Un selfie colgado en Twitter muestra a un hombre delante del cuerpo desnudo de la chica, aparentemente drogada.

La abogada de ella, Eloisa Samy, también ha afirmado que Thiers le preguntó a la víctima si tiene «el hábito de participar en sexo grupal», y si había sido «cooptada por traficantes de droga para trabajar con ellos».

‘No es el útero lo que duele sino el alma’.

«Cuando el oficial al cargo de la investigación en un caso de violación grupal se posiciona claramente en la intención de culpar a la víctima, aún con toda esta atención mediática, es fácil ver lo que hace que muchas mujeres — víctimas de violación y violencia sexual, ignoradas por los medios — decidan no denunciar a sus atacantes», dijo Samy en un post de Facebook. Esta abogada ya no representa a la chica, que ha entrado a forma parte de un programa de protección policial.

Mientras tanto, la indignación pública sobre la supuesta conducta de Thiers le ha llevado a ser apartado de la investigación. La nueva oficial al frente, Cristiana Bento, contó a los periodistas el lunes que en el vídeo aparecía un hombre que decía que la chica acababa de ser violada por «más de 30» hombres.

Bento también dijo que los tests físicos se llevaron a cabo demasiado tarde para poder dar alguna evidencia concluyente, pero que en lo relativo al asalto sexual, las palabras de la víctima eran mucho más consistentes que las de los sospechosos.

«Ella ha sido víctima de abusos sexuales y está siendo victimizada y juzgada», añadió Bento. «La chica debe estar bajo vigilancia. Quiero identificarlos a todos y recabar todo el material necesario para llevarlos ante la fiscalía».

Desde que se ha dado este cambio radical en la actitud de la policía sobre el caso, cuatro de los seis identificados se han dado a la fuga. Un séptimo ha sido identificado y otros dos han sido arrestados, incluido el supuesto novio de la chica, de 20 años.

A pesar de esto, Bento afirma que la víctima ya no quiere hablar más con la policía.

«Tiene miedo de hablar. Y es comprensible», cuenta la investigadora. «Es un caso claro de víctima bajo presión».

Bento añadió que la chica decidió hablar con la policía cuando las imágenes salieron a la luz. También contó que los traficantes de drogas en las favelas violan a chicas regularmente con impunidad, porque las víctimas están demasiado asustadas para hablar.

Las cifras gubernamentales muestran ocho casos de violación denunciados cada día el pasado año, pero este dato sólo se refiere a los casos denunciados en la línea telefónica habilitada para este efecto, Disque 180. Se cree que la cifra real es mucho mayor.

Mujeres de la ONU en Brasil, una división de Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género, señaló el caso reciente de otra víctima adolescente, que habría sido drogada y violada por cinco hombres en el estado norteño de Piaui el mismo fin de semana.

«Además del hecho de ser mujeres jóvenes, estos bárbaros casos coinciden en el hecho de que estas dos adolescentes han sido atacadas por sus torturadores de forma premeditada y bajo el efecto de drogas ilícitas», afirma Nadine Gasman, de Mujeres de la ONU en Brasil. «Mujeres de la ONU llamamos a la tolerancia cero de la sociedad brasileña con toda forma de violencia contra las mujeres y su trivialización».

El viernes, cientos de manifestantes salieron a las calles para manifestarse contra la cultura de la violación en Río con pancartas y cánticos que decían: «Si te metes con una, te metes con todas».

«No es aceptable quedarse parada en esta cuestión», dijo la estudiante de 24 años Paloma Rivera, una de las organizadoras de la protesta contra las violaciones. «La violación es violación. Un crimen brutal. Para mi, hace falta luchar contra el machismo. Todas nosotras sabemos que somos víctimas de diferentes abusos, pero no hablamos de ello porque se ha normalizado».

La protesta de hoy miércoles transcurrirá bajo el lema «Para todas ellas» y se espera que cuente con una gran participación. Las organizadoras esperan que más de 20.000 personas asistan tan sólo a las manifestación de Río.

«Estoy triste porque una mujer tenga que ser violada por 30 hombres para que haya una reacción, ya que esto pasa cada día», lamenta Laura Nunes, una de las organizadoras. «Este caso es una representación exacta de lo que pasa en Brasil».

Nunes dijo que la lucha para acabar con la cultura de la violencia contra las mujeres enfrenta ahora retos adicionales desde que el gobierno interino tomó el mando después de la suspensión de Dilma Rousseff a principios de mes.

Pero aunque el presidente en funciones Michel Temer no ha designado a una sola mujer en su gabinete, fue rápido respondiendo a la violación grupal de Río.

«Es absurdo que en pleno siglo XXI tengamos que lidiar con crímenes bárbaros como éste», declaró en un comunicado. «Nuestro gobierno está movilizado junto al Departamento de Seguridad Pública de Río de Janeiro, para establecer responsabilidades y castigar severamente a los perpetradores de la violación y de la diseminación de este acto criminal en redes sociales».

Temer instó también a un encuentro con los secretarios de seguridad pública de todo el país para discutir qué medidas tomar para combatir la violencia contra las mujeres.

Un amplio número de figuras políticas clave también han expresado su apoyo por una campaña en Facebook llamada «Yo lucho por el fin de la cultura de la violación». Entre ellos está el alcalde de Río, Eduardo Paes, quien ha sido calificado de hipócrita por apoyar a Pedro Paulo Carvalho como su potencial sucesor. Carvalho admitió haber pegado a su mujer durante una discusión.

La rabia desatada por este horrible caso muestra tan sólo un aspecto del amplio problema de violencia contra las mujeres que sufre el país. Los datos gubernamentales sugieren que más de 13 millones de mujeres han sido víctimas de abusos domésticos alguna vez, y una mujer es asesinada en Brasil cada dos horas, de media.

Antes de borrar su cuenta en Facebook, la misma víctima agradeció al público su apoyo, añadiendo que «no es el útero lo que duele sino el alma, pues hay gente cruel que sigue sin ser castigada».

En la entrevista televisada el domingo la chica preguntó qué es lo que deseaba a sus atacantes: «Una hija», contestó.

