Por qué los casos de violencia de género se han doblado durante el confinamiento

Tal como recogió el Ministerio de Igualdad, durante la primera quincena después del estado de alarma las llamadas al 016 -el número de atención para víctimas de la violencia género- aumentaron un 18,2% respecto a la quincena anterior, de 23 consultas por parte de víctimas a 85 en sólo 15 días.

¨Cuando empezaron a tomarse medidas de aislamiento social, como la suspensión de la asistencia a centros educativos, el 11 de marzo en la Comunidad de Madrid, en nuestro servicio de asesoramiento jurídico gratuito se hicieron numerosas consultas¨ , explica Mª Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Me cuenta que las principales demandas a las que tuvieron que hacer frente al principio tenían que ver principalmente con la ¨incidencia en los intercambios de menores y más concretamente, cuando este intercambio se realiza en Punto de Encuentro Familiar. Esto sucede con mujeres que han sido reconocidas judicialmente como víctimas de la violencia de género¨.

¨He tenido que atender más llamadas que en otros días y estoy notando que hay un aumento del miedo, sobre todo a que el agresor les escuche cuando están al teléfono¨ me cuenta Irene*, psicóloga y trabajadora social del teléfono 016, y añade que ¨el maltratador lo que busca en estos días es aislar a la mujer. El confinamiento es la coartada y escenario perfecto para realizarlo¨. Al igual que existió un aumento en las consultas, también el servicio de atención emocional y psicológica vía Whatsapp recibió desde el 21 de marzo un total de 168 de peticiones.

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Laura Campillo, del equipo de comunicación me cuenta que “también han aumentado las consultas pero con un incremento significativo de llamadas de familiares o amistades porque la víctima encuentra serias dificultades para hacer la llamada o la consulta mientras está encerrada con el agresor¨ y recalca que el aumento de las consultas online ¨responde a la misma problemática, es decir, es más fácil obtener privacidad desde un portátil que desde un teléfonos. Se puede fingir, por ejemplo, que estás teletrabajando mientras solicitas ayuda¨.

Mediante el #TodoSaldráBien o #AmpliarEscudoSocial en la redes sociales se está informando de las ayudas o instrumentos que tienen las mujeres. ¨Tanto el servicio telefónico y online del 016 sigue funcionando las 24 horas, además del apoyo psicológico vía Whatsapp¨, señala Irene, que también compara estos datos con los del año pasado ¨ ha habido aumento en el 2020 de más de 182,93% en las consultas online y en las llamadas de más de 597, es decir, se ha pasado de 5674 a 6271. Estos datos nos dan mucho miedo a todos los que trabajamos con las víctimas¨.

“El incremento de llamadas puede estar relacionado porque, acertadamente desde mi punto de vista, se ha emprendido una campaña desde el Ministerio de Igualdad para difundir masivamente en medios de comunicación y redes sociales¨, agrega Mª Ángeles de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y subraya que ¨se está consiguiendo exhortar a las víctimas a la utilización de este recurso ante el temor más que fundado del incremento de vulnerabilidad de las víctimas como consecuencia del confinamiento¨.

Incluso la Ministra de Igualdad, Irene Montero, está recordando desde sus cuentas personales de Twitter e Instagram que todas las víctimas que se encuentran en una situación de peligro que a pesar de esta situación excepcional pueden salir a la calle a pedir ayuda. ¨Se aprobaron medidas urgentes como es la garantía de un alojamiento seguro para víctimas de la violencia de género, de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, además del uso de alojamientos turísticos en caso de que no existan plazas disponibles en los servicios de acogida¨, afirma Gonzalo, trabajador social.

Tal y como me explica, durante estos días ¨tenemos mucho trabajo de llamadas y de reorganización de viviendas libres para que toda mujer que esté en peligro tenga un hogar y esté segura¨. ¨Lo más complicado y que nunca me había pasado en mi trabajo”, continúa Gonzalo “es tener que escuchar por parte de la víctima que tiene un doble miedo: el primero por su agresor y el segundo por el contagio y no poder cuidar de sus hijos¨.

Sonia, trabajadora social en Canarias, nada más empezar la conversación me dice que ¨está siendo una pesadilla, me gustaría despertar y que nada de lo que está sucediendo fuera real¨. Sonia trabaja en el proyecto de Mascarilla-19, el código que hace que cuando una mujer lo dice en cualquier farmacia de Canarias el personal farmacéutico active el protocolo y llame al teléfono 112. Recalca que la importancia de que “todo vecino que escuche algo o que piense que alguien esté en peligro llame a la policía, seguramente con esa acción salvará varias vidas¨. Mascarilla-19 ya está siendo usado también en Andalucía y Cantabria.

Pilar* sufrió un intento de agresión sexual en Madrid mientras se dirigía hacia su trabajo: “Caminaba hacia a mi trabajo, lo que normalmente tardo andando una media hora y un lunes en pleno centro de Madrid, siempre hay mucha gente, pero en estos días no hay nadie. Entonces un hombre me empezó a perseguir y no había nadie a quien pedir ayuda. Ahora tengo miedo de ir al trabajo y de volver a casa. Yo me salvé, pero hacen mayores medidas y más seguridad, tanto para que nadie se salte la cuarentena y también para posibles agresiones o violaciones¨.

Belén Martín, coordinadora del Centro de Crisis 24 horas para la atención a víctimas de violencia sexual en Madrid me detalla que ¨se está atendiendo a las mujeres de manera presencial aquellas que se encuentren en una situación de emergencias o de crisis. De manera no presencial estamos usando la videollamadas, las aplicaciones y los programas¨. El Centro de Crisis 24, tiene una titularidad pública y pertenece al Ayuntamiento de Madrid.

Señala que en ¨situaciones de confinamiento, en las que se dan, por decirlo de alguna manera, situaciones de respiro que puedan tener habitualmente las mujeres maltratadas, como la salida al trabajo, la salida para hacer vida social, las compras, etc., se incrementa desde luego el riesgo de que se produzcan estas violencias sexuales. Es de sobras conocido que la violencia de género se da más en relaciones cercanas del ámbito privado¨.

¨Está siendo intenso, difícil, complicado, intenso y complejo, para las mujeres con las que nosotras trabajamos. El confinamiento se hace mucho más complicado tanto por la estabilidad económica, los recursos de alimentos o la vivienda¨ detalla Belén Caro, coordinadora de la Red de Trata del Ayuntamiento de Madrid. ¨Las mujeres con las que nosotras trabajamos son un colectivo que normalmente está invisibilizado y con esta situación mucho más¨ y añade que ¨solucionar esta situación es complicada por la invisibilización de estas mujeres, cuando están encerradas en clubs o en pisos¨.

Desde el verano pasado, el Ministerio de Interior lanzó una aplicación bajo el nombre de AlertCops. Según los datos del Ministerio de Interior hubo un gran aumento de descargas por la subida de más de un 10,5% de agresiones sexuales con penetración en España durante el año 2019, es decir, se han registrado en todo el territorio nacional 1878 delitos de agresión sexual con penetración. En cifras anuales, en el 2012 se conocieron 9.008 delitos sexuales (1280 de ellos agresiones con penetración), cuando en 2017 esas cifras fueron de 11.692 y 1.382. En Cataluña y Andalucía es donde hubo un aumento de estas agresiones, de 110 a 122 y de 40 a 54, respectivamente entre los primeros trimestres de 2018 a 2019.

¨Mediante la app de AlertCops, se detectó en el mes de marzo, 47 agresiones de violencia de género y 13 agresiones sexuales y en el mes de abril, 36 agresiones de violencia de género y 3 agresiones sexuales¨, describe Enrique Belda, subdirectora general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio de Interior. ¨Con las funciones adicionales, como el Guardián Privado, puede compartir su posición y de esta manera mostrar si está en peligro y con el Botón SOS, grabará al menos 10 segundo de audio de lo que está sucediendo y esto se remitirá al centro policial más cercano¨.

¨No sólo es el miedo a una agresión del agresor, a no ser creída y no tener medios, sino también a las consecuencias de un proceso de denuncia y ruptura en forma de precariedad económica¨ argumenta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y denuncia que esto sucede en ¨contextos de desempleo y bajos salarios de sectores feminizados como empleadas de hogar, limpiadoras o cuidadoras, donde las ayudas son escasas o no superar el importe de un subsidio de desempleo¨.

*Se han cambiado los nombres.