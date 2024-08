Violencia River, o cómo hacer eventos sin patrocinios

Durante el 2015 en la Ciudad de México proliferaban iniciativas musicales con enfoque autogestivo como Los Grises, Festival Antes, Raymondstock, Yes I Dude y Aquí No Hubo Escena.

Los eventos de estas organizaciones, además de proyectar a bandas noveles junto a grupos con mayor trayectoria, gozaban de un ambiente lleno de camaradería donde la barrera músico-espectador era nula. Por eso -y por el slam- los gemelos Jorge y Arturo de los Ríos frecuentaban estos shows.

No pasó mucho tiempo para que a estos hermanos les surgiera la inquietud de «armar algo propio», por lo que decidieron sumarse a la labor de los múltiples colectivos con un proyecto llamado Violencia River. «Como un tributo a No Somos Marineros pero también como juego de palabras por nuestro apellido», cuenta Jorge sobre el nombre.

Su primer evento marcó la línea musical que seguirían: la Burger Revolution, el evento anual que el sello californiano Burger Records convoca a nivel mundial. Ambos decidieron organizarlo por primera vez en el aún Distrito Federal.

Actualmente, además de que la capital cambió de nombre, las iniciativas mencionadas en el primer párrafo ya no existen o tienen un futuro incierto, pero Violencia River continúa su labor ahora sumando a Monserrat Silveira en la organización.

Su labor recientemente llevó al trío a organizar una serie de eventos con la banda argentina Las Ligas Menores. En el marco de esos conciertos, Noisey habló con ellos sobre la evolución de los colectivos, su plan de volverse la «sucursal» de Burger Records en México y el cómo lograr grandes eventos sin tener patrocinadores de por medio.

Noisey: Empezaron en un momento donde había muchos colectivos que actualmente ya no existen o mutaron en otras cosas.

Monse: Es como todo: si lo trabajas y estás enfocado, sigues subiendo; pero si solo lo agarraste un ratito para echar desmadre o te interesaron otras cosas, se va a morir. Cuando empezamos había toda esa efervescencia y ahorita ya hay quienes están consagrados o algunos apenas van empezando, pero tienes que entender que nosotros estamos más grandes y por eso tenemos un entendimiento de la responsabilidad que conlleva hacer este tipo de cosas. Muchos de los que tenían colectivos eran chavillos que estaban en la escuela o así. Creo que eso tuvo mucho que ver, el grado de responsabilidad.

Arturo: Pasó igual que con las bandas. Hubo un momento en que se encontraron en el mismo camino. Sin bandas no había colectivos y viceversa. Ahorita muchas bandas que empezaron en o con los colectivos, se diversificaron en otros proyectos, en giras por el país e incluso hubo bandas que imploraron porque no aguantaron la vida de trabajar o estudiar y tocar. Lo mismo con los colectivos: algunos dijeron «yo mejor me dedico a hacer shows grandes», otros se cerraron a ciertos géneros y otros se disolvieron en varios proyectos. Siento que quedó un espacio en los shows citadinos, y con esto me refiero a las bandas locales porque los que nos puso aquí a todos fueron los shows de colonia, de casa, del [Multiforo] Alicia.

Monse: También está padre lo de Jorge, que era renuente a hacer cosas más grandes «porque empezamos aquí y quiero seguir haciendo esto». Cuando llegó lo de Las Ligas Menores fue para bien porque pudimos abrir a Violencia en dos y dijimos «tú (Jorge) te encargas de los shows chiquitos sin dejarlos atrás y nosotros nos enfocamos en éste». Nosotros tuvimos la facilidad de tener dos vertientes porque tienes que estar al tanto de lo que la gente quiere escuchar, de cómo va evolucionando y de qué es lo que puedes hacer para irte adaptando. También tienes que saber con quién trabajas. Cuando estas en una banda es como tener 5 o 3 novias, y es lo mismo en un colectivo. O sea, tienes que conocerte bien porque van a venir pedos, te vas a pelear, pero debes estar unido.

Jorge: Siempre he dicho que tener un colectivo es como tener una banda sin tocar; en vez de ensayar es estar hablando diario, buscando venues, ver el equipo, el flyer. Retomando el tema de que muchos colectivos no aguantaron: al principio era muy divertido porque ibas, llegaban tus compas, sacabas una lana y te empedabas. Pero se empezó a llenar todo; en un día había un show en la Roma, otro en la Condesa y otro en el sur, y pronto eran las mismas bandas, la misma gente. Entonces mucha gente se fue a otros lados.

¿Cuál fue la primera banda con la que trabajaron?

Jorge: Casino Yonky fue la banda de casa. Los vimos en una Burger y nos hicimos muy amigos, ya luego nos pidieron ayuda para manejarlos. Luego los Dresden Wolves, platicamos con ellos y nos cayeron chido.

Monse: Pero antes de los Dresden fueron los Carrion Kids.

Arturo: Es eso de las camadas. Yo conocí a los Casino por Las Pipas de la Paz, y ellos nos llevaron a conocer a Sandy, Carrion Kids, a los Bela Lugossips. Siento que ese tipo de círculos son lo que mueven a las escenas porque traen a sus fans, entre ellos hacen shows, se graban.

¿Y el primer show?

Jorge: El primer show que organizamos Arturo y yo fue un intento de hacer la Burger Revolution con Gay Dúo, Ay Qué Rico y Felipe el Hombre. No sabíamos bien qué pedo pero luego ya nos organizamos. El primer Burger de los tres fue con Las Pipas, Baby Nelson y Polaroids en el Sabores y Saberes Café, en la colonia Juárez [en CDMX].

Monse: Yo estaba ahí porque iba con Arturo. No estaba en los planes pero llegó un chingo de gente, ellos estaban como locos y empecé a cobrar para ayudar. Estuve en el lugar correcto.

Jorge: Primero Monchis iba a cobrar y luego empezó a meterse más.

Arturo: Después de ese show fue de «estuvo chido y ya», pero como a las dos o tres semanas Las Pipas nos invitaron a organizar algo.

Sobre el nombre ¿No Somos Marineros nunca les ha dicho algo?

Jorge: Siempre que los vemos nos cotorrean.

Monse: Es de «qué pedo, ya estoy esperando las regalías». Y todos nos reímos.

Son los responsables de la realización de la Burger Revolution en la ciudad, ¿cómo fue y es su acercamiento con el sello?

Jorge: Todo eso empezó porque una vez estaba en mi casa de nini, hace 4 años, y vi la convocatoria de Burger sobre el show global. Entonces les escribí así de «Hola, soy de México, no sé hacer shows pero tengo muchas ganas». Y me contestaron: «Pues hazla y que Dios te bendiga, ojalá te salga chido, cualquier cosa aquí andamos». Salió 2, 3 y el próximo año les escribí otra vez, y así ha seguido. El plan originar de Violencia River es ser la sucursal de Burger aquí en México. Aunque aún no tenemos una relación de súper compas al menos saben que existimos.

Arturo: De hecho piden que grabes un cacho del show y se los mandes, y hemos salido en vídeos compilados de Burger. Saben que somos los únicos de esta ciudad haciéndola.

Jorge: No me la quiero dar de mamón pero si no fuera por mi ninies, no se hubiera dado un acercamiento de Burger con bandas de aquí, al menos en el DF.

¿Ustedes cómo se explican su resistencia o vigencia?

Arturo: Son varios pilares: uno es el sentido de responsabilidad; primero íbamos, nos empedábamos y el slam, pero muchas bandas llegaban a pedir ayuda. Entonces hubo un momento en que nos sentimos con la responsabilidad porque las bandas nos confiaban su chamba. En segundo lugar es que aprendimos de gente chida como ‘El Nortec’ (Aquí No Hubo Escena, Forasteros) o Erich (Plop Radio). La experiencia de estar en el movimiento sobre qué hacer y qué no hacer.

Y otro es mantenernos fieles al punto. No llegamos al sexto show pensando traer a los Pixies, siempre hemos tenido los pies en la tierra teniendo muy claro hasta dónde llega nuestra capacidad. Sabemos de promotores o medios que se tiran a hacer shows súper mamones o tienen a todas las bandas en un pinche campo en Pachuca, y se caen. A la hora de los chingadazos debes saber dónde estás parado y qué puedes hacer. Por eso nos tardamos en dar ese salto de hacer shows más grandes, porque conocemos nuestros pros y contras.

Monse: También seguimos aprendiendo. Mucha gente nos dice «güey, están cabrones», pero los tres pensamos que todavía nos falta mucho. A muchos de repente se les nubla y creen que pueden todas, pero nosotros intentamos ir mejorando todo, no nos conformamos con lo que hemos logrado. No nos estancamos ni nos quedamos con el «ya hicimos esto».

Jorge: Y la amistad. Estos años han sido los más divertidos, hemos conocido un buen de gente no solo de bandas. Pase lo que pase seguimos siendo amigos.

Show más grandes como el que tuvieron recientemente con las Ligas Menores ¿Cómo lo lograron?

J: Desde el Friendstival.

M: Habíamos quedado con el Friendstival para traer a Las Ligas. Arturo había hecho la negociación, pero un día nos dijeron «saben qué, Las Ligas ya no». Y eso era lo único que nos ataba a ellos (Friendstival) porque todo lo demás lo habían bateado. Entonces dijimos: «cámara, no hay pedo, equis», pero ya les habíamos dado nuestra palabra a Las Ligas, ya estaba todo listo.

De un rato para acá Arturo y yo queríamos hacer shows un poco más grandes, y Jorge estaba así de «mejor el próximo año». Pero se presentó esto de Las Ligas y dijimos «hay que hacerlo». Hablamos con la banda, les gustó más la idea de que fueran headliners y nos pusimos a chambear.

¿Qué fue lo más difícil para este show?

Monse: El varo, sobre todo porque seguimos siendo independientes.

¿Tuvieron algún patrocinador?

Monse: Al final sí pero no fue de alguna marca. Buscamos a uno más personal, más a nuestro nombre.

Jorge: Es algo que hemos platicado mucho los tres y con otra gente que está en este pedo. O sea, ellos tienen más chance de «Te veo en Bacardi a las 12» pero nosotros estamos todo el día en la chamba, es complicado sacar una junta a las 8 de la noche con una marca. Le he dicho a Arturo y Monchis: «Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bajo nuestros propios términos». No digo que este mal, está chido que una marca te apoye, pero de momento está chido que diga Violencia River presenta, nosotros con el sudor de nuestra frente. Que la gente vea que se puede llegar a hacer esto sin una marca. No me quiero dar el premio pero creo que somos el único colectivo que ha traído una banda grande con una inversión de ese tamaño sin marcas.

Arturo: Desde que empezamos con shows súper chiquitos ha estado en la mira tener una especie de acercamiento con una marca. En La Burger tuvimos acercamiento con un patrocinio de cerveza y algunos stands pero fueron minúsculos. La bronca es que no tenemos definido al cien cómo vender nuestros shows porque son variables. Ahorita que hicimos esto (Las Ligas Menores) me doy cuenta que es una chamba completa; traer a esta banda es una chamba entera y está cabrón compaginar tu chamba de día a día con esto. Muchas veces partimos el día de tal hora a tal hora.

J: Yo primero estaba renuente a hacer el show porque no sentía las ganas. Lo iba postergando porque veía compas a los que les estaba yendo herido en la taquilla aunque en el show les iba bien. Además, todavía tenemos bandas chiquitas con las que estamos trabajando.

¿Qué planes tienen a corto plazo?

Monse: Vamos a empezar con la Burger, ya tenemos la fecha de la junta.

Jorge: Estamos colaborando mucho con Forasteros e Islas. Queremos hacer un festival con puras bandas nacionales, estamos planeando eso.

¿Cómo creen que evolucione el panorama musical de la ciudad de aquí a un año?

Monse: Hay mucho hype por el reggaetón, el trap. Va a estar padre porque va a hacer que todo evolucione, es un cambio.

Jorge: Ahora si lo veo medio borroso. Antes veías que una banda despuntaba y por ahí iba el pedo.

Arturo: En el pasado hubo un punto con sobrepoblación de bandas, colectivos, blogs, shows, había más fotógrafos que personas en los shows. Era un momento en que cualquier cabrón tocaba, hacía shows, escribía, hacía fotos, pero como que ya todo mundo dijo basta. Y la apertura de géneros, como dice Mon: está chingón que tengan cabida y respuesta tan cabrona los géneros urbanos.

Jorge: Lo de Ghetto Kids que están nominados a un Grammy. O sea, no son tan de nuestra escena pero sí los hemos visto y te dan esperanza porque no había visto a una banda de nuestra generación hacer algo tan trascendental. ¡Está cabrón!

¿Y qué cambiarían del panorama actual?

Arturo: Qué haya más foros. Se me hace muy cabrón que en una de las ciudades más grandes del mundo haya seis o diez foros buenos, que cuentas con la mano.

Jorge: Medios. Desde que se fue Plop Radio ya casi nadie escribe tan clavado.

Monse: El rockstarismo es lo peor, ni aunque fueras pinche Bono. Nosotros también estamos trabajando en esto, echándole ganas, como para tener que aguantar gente que llega mamona.

