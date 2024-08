Un vistazo a tres estudios en CDMX

La industria musical independiente en México ha creciendo exponencialmente en los últimos años. Esto se debe al lugar privilegiado que tiene la ciudad como uno de los más importantes mercados de música en Hispanoamérica, lo que ayuda a que cada vez hay más compromiso por parte del gremio, y sobre todo más calidad. Ésta compite o está a la altura de lo que sucede en ciudades con infraestructuras más sólidas y de muchas décadas. Pero tampoco es novedad. Lo que sí lo es, es que el rubro sigue siendo un secreto a voces.

Esto quiere decir que hay muchos proyectos que siguen quedándose en el “pos ya con que salga”, o simplemente deciden hacer grabaciones caseras que, si bien pueden tener un impacto en el público inmediato o en la esfera de lo local; a la hora de salir de su zona de confort, no están a la altura de las circunstancias.

Ahora es muy fácil tener un home studio con una Mac, un controlador, unos monitores básicos y un buen room. Muchos artistas de trap, hip-hop, reggaeton y géneros urbanos, les va bien este tipo de estudios, ya que al no necesitar grabar instrumentos, se ahorran el tema del microfoneo, consolas y fierros, razón de peso al momento de entender el impacto tan tremendo que han tenido estos géneros en últimos años.

Sin embargo, si lo tuyo es el conjunto versátil con variedad de instrumentos, y quieres que esa música increíble suene cabrón en el coche, en Spotify, audífonos, speakers y/o cualquier aparato para reproducirla, es necesario invertir un poco más en la producción del material, así sea un sencillo, un EP o un álbum completo. En este caso, lo ideal es grabar en un estudio donde tengan el room y el gear necesario para sonar impecable.

En la CDMX existen varios estudios que hacen una gran labor para que esas creaciones suenen cabrón. A través de los años, se han dedicado a conseguir fierros de gama alta para hacer sonar a la banda revelación o a los peces gordos, como los grandes estudios que son, sin pedirle nada a esos grupos que traen desde EEUU y que te gustan tanto.

Tuvimos la oportunidad de charlar con tres estudios que están enfocados en ofrecer servicios, principalmente, para bandas independientes. Los tres se encuentran en distintos puntos de la ciudad y cada uno con sus propias cualidades. A continuación, presentamos una síntesis de lo que platicamos con cada uno.

La Bestia Records

Ubicado frente a Bajo Circuito, La Bestia se está convirtiendo rápidamente en uno de los estudios favoritos para grabar, a pesar de que cuentan con poco tiempo en operación. Comenzaron con sus salas de ensayo, ofreciendo precios accesibles con equipo de primera. La ventaja de estar justo frente de un venue le ha resuelto la vida a más de una banda, sea nacional o extranjera.

Han logrado levantar el estudio gracias a un destacable equipo, que va desde micrófonos Neumann, Coles, Rogers, Telefunken, Akg y Shure; hasta preamps Neve, Chandler, API y SSL, destacando el backline vintage y de alta gama con el que cuentan, incluyendo guitarras, amps, synths, baterías y pedales clásicos.

Aunque en un inicio pensaban centrarse más en el rock, han podido grabar con una gran variedad de géneros musicales, incluyendo a artistas como The Weilers, Gang Of Four, The Guadaloops, Cultura Profética, Rebel Cats, Jay De La Cueva y un largo etcétera.

Sus costos son suficientemente accesibles: medio día (5 horas con backline e ingeniero) por 3k, o día completo (5 horas con backline e ingeniero) por 5k. La calidad está asegurada y los buenos ratos también.

Estudios Noviembre

Al norte de la Ciudad de México, se encuentra uno de los estudios más emblemáticos de la actualidad: Estudios Noviembre, que mantienen la onda vintage que tenía el estudio anterior en sus instalaciones. Construido en los 70, junto con un equipo analógico acorde a la época, como su icónica consola Solid State Logic SL6000E de los 80, 100% analógica. También casi toda la microfonía y sus periféricos son de época, donde figura una colección de Neumann, Akg y Sennheiser. Aunque también se aprovechan de equipos más nuevos como preamps Avalon, Focusrite Red, Manley, entre otros fierros.

Son numerosos los artistas que han desfilado por sus puertas, desde bandas independientes como Zeta, No Somos Marineros, Yokozuna, Joliette, pasando por músicos de Jazz como Giovanni Figueroa, Marc Osterer y Luri Molina, hasta artistas conocidos como Mon Laferte, y el último disco de Jorge Drexler, ganador de 3 Grammys Latinos. Incluso han podido colaborar con artistas internacionales como Mew, Parquet Courts y muchos más. Esto nos demuestra su apertura a grabar con géneros musicales muy diversos, casi siempre prefiriendo la producción orgánica a la digital, aunque le entran a todo, sin miedo.

Sus tarifas dependen del tiempo usado de estudio y no del tipo de grabación que se haga, incluyendo a los ingenieros de la casa y el backline del estudio en todos los casos. La tarifa es de $1000 por hora de estudio, pero al contratar un lockout de 10 horas se hace un descuento para que el precio sea de $7500. También ofrecen paquetes adaptados para la necesidad de cada banda.

SL Studio (Residencia en Topetitud)

Ubicado en Iztacalco, SL Studio es una opción sólida para grabar proyectos noveles o experimentados. Se ha convertido en una opción nueva pero que garantiza calidad en cada producción. Entre sus fierros cuentan con un equipo versátil de marcas como API, BAE, Avedis Audio, Smart Research, Telefunken, Teletronix, Moog, Chandler, Universal Audio, DBX, etc. Mientras que dentro de sus micrófonos encuentras RCA’s, Neumann, Royer, Shure, AKG y Coles de todo tipo y para toda necesidad, así como una consola ATR 60-16 de 16 canales simultáneos a 1 pulgada, perfecta para la grabación análoga.

Con ellos pueden grabar cualquier género musical, ya que siempre están abiertos a muchas propuestas. Sin embargo, su fuerte ha sido el rock alternativo. Entre las bandas que han grabado en este estudio se encuentran Ramona, Sierra León, Rodeo Way, Camilo VII, Elis Paprika, Jean Loup, y actos extranjeros como Wheelchair Sports Camp, SebaLira y Andrés Belloso.

Sus costos van de 5k a 6k por lockout de 10 horas de grabación y producción, e incluye un terapeuta no oficial, como nos contó Seiji Hino:

“Siempre tenemos experiencias chidas en el viaje del sonido y la búsqueda de él con las bandas, pero varias veces hemos tenido que fungir como psicólogos por que las grabaciones son momentos muy íntimos y muy delicados con muchos feelings; nos han tocado lágrimas, sesiones de terapia, etc. Es muy bonito compartir vibra y feelings que evocan lo más sagrado y privado: sus rolas”.

Pero la cuestión más importante es, ¿por qué debería de elegir un estudio profesional a un estudio en casa? A esto se sumaron los productores de SL Studio y Estudios Noviembre, para abrir nuestro panorama.

Como nos contó Luis Gutiérrez de Estudios Noviembre, las dos alternativas cuentan con ventajas y desventajas. “Un estudio profesional cuenta con un equipo muy completo, al tener la necesidad de cubrir distintos géneros musicales, con los requerimientos que cada uno de ellos conlleva, tanto durante la grabación como en la post producción. También, la edificación del estudio profesional juega una gran parte ya que, si fue diseñado de primer momento para tener ese uso, su acústica tendrá una mayor precisión al momento de grabar, lo cual no suele suceder en un home studio que, por lo general, permitirá grabaciones más sucias”.

La Bestia

Y continuó: “Pero el estudio profesional también cuenta con una gran desventaja: las limitaciones impuestas por el tiempo. A menos que cuentes con un gran presupuesto, al llegar al estudio tienes un tiempo limitado para realizar todas tus tareas y muy poca flexibilidad para la creatividad y cambios de último momento, por lo que la opción del estudio en casa resulta más adecuada. Al final, todo se resume en las necesidades de tu proyecto. Si bien es cierto que necesitas profesionalizar tu banda para obtener los resultados deseados en la grabación, también es cierto que un estudio casero con las personas adecuadas podría ser más que suficiente para echar a andar tu proyecto”.

Por su lado Seiji Hino de Topetitud nos comentó: “Más allá de hablar de ventajas o desventajas, que si una es mejor que otra, creo que todo se reduce a la necesidad de la banda. Refiriéndome al punto donde está la banda, sus rolas, su carrera musical, lo más importante es: si la banda tiene limitante económica, definitivamente no es conveniente para ellos grabar en un estudio que le genere un gran gasto vs. su ganancia real como banda. Es un aspecto más frío y económico, pero súper importante para el desarrollo de cualquier empresa y banda.

Noviembre

Ahora, si eres una banda que ya tiene un sonido, algo de carrera, necesitas que tus rolas experimenten la maravilla de la producción musical, si buscas un sonido en específico que se logre con cierta técnica de grabación por ejemplo: cinta, o cierto gear, buscas cierto color en específico; o simple y llanamente tienes el presupuesto sin importar el nivel de banda que eres y buscas algo de ese nivel, totalmente puedes grabar en un estudio de grabación pro.



En la parte del estudio de grabación, su equipo (gear y personal), los grandes micros, grandes fierros. No son lo que te van a hacer sonar mejor. Las bandas mejoran ensayando, componiendo rola tras rola una mejor que la pasada cada vez, estudiando, etc. Ir a un estudio de grabación clase A pensando que vas a sonar increíble solo por ser ‘el estudio’, como si fuera un laboratorio mágico de alquimia, donde los ingenieros son brujos, magos. Pues es la idea más incorrecta, lo más importante es la rola; he escuchado rolas chingonsísimas que suenan increíble hechas en un cuarto de 4×3 mts, con una laptop y una interfaz de 4000 pesos y cualquier micro.

El estudio de grabación es la culminación de los sueños que tenemos los músicos en nuestras imaginativas cabezas, ir a grabar es una celebración, es un gran día, lo notas en la emoción y la vibra de las bandas cuando llegan al estudio, la emoción que les causa ver los amplis, pedales, el gear, y se crea una vibra, esa vibra es la partícula sagrada de la grabación, esa vibra puede construir o destituir una producción, puede enaltecer o echar todo a perder.



SL Studio

Como conclusión, claramente es mejor grabar en un estudio profesional, pero lo importante es que los home studios han creado más competitividad, ofrecen una alternativa más para las bandas que no tienen esos presupuestos o no es su momento de hacerlo y, sobre todo, ha mejorado el juego. Eso es lo más importante. Muchas personas ven el home studio como la muerte de la calidad de audio, o la muerte de esos grandes estudios, yo creo todo lo contrario, gracias a los grandes resultados que obtienen algunos home studios, los estudios profesionales tienen que mejorar su producto y servicio, sana competencia, hermoso”.

