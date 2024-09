Vistazo a un restaurante sexual en Taiwán

No se puede caminar por una calle de Taiwán sin tropezar con un restaurante temático. Hay desde cafeterías de empleadas domésticas hasta restaurantes inspirados en hospitales o baños. Es muy raro, quizás, pero a la gente le encanta.

Al ser una isla relativamente liberal, se tardaron en combinar el arte culinario con el carnal. A principios de 2015 abrió Funny Sex, el primer restaurante temático sobre sexo en Khaosiung, la segunda ciudad más grande de la región. Cuando me enteré de esto, el morbo no me dejó almorzar en otro lado. Tenía que conocerlo.

La entrada no es característica de un restaurante. Aunque le otorgo mis felicitaciones por el estilo de la «y» en su logotipo, que es lo primero que vemos al entrar. La decoración interior no estaba sobrecargada como esperaba. Me imaginaba que vería penes colgando del techo, columpios sexuales en lugar de sillas y meseras con penes postizos a la vista, pero la verdad es que el lugar parecía más una acogedora tienda boutique de Londres que un restaurante sexual.

Sin embargo, hay algunos letreros que definitivamente no encontraríamos en una boutique londinense.

Fue bueno ver que el único pollo asado permitido era el que estaba en la cocina.

Pero, ¿qué comer? No importa lo que pidas, lo más seguro es que te lo sirvan en forma de pene o en un plato en forma de tetas enormes.

Casi cualquier alimento vagamente maleable se sirve en forma de pene con testículos. Hay arroz en forma de pene. Dios.

Y budín de chocolate en forma de pene.

Y, para el postre, un helado de pene erecto, con venas hábilmente esculpidas, y una salsa para sumergir.

Pero me decidí por un platillo similar al que esta pegado este hombre: sopa de mariscos (servido en tetas, por supuesto).

Todo parece indicar que Funny Sex no recibirá alguna estrella Michelin pronto, pero la mayoría de los clientes que conocí no parecían esperar la comida de un restaurante nivel elBulli.

Este hombre seguro que no.

Ella es la subgerente, la señora Chen, quien nos explicó que si bien Funny Sex ahora es un comercio activo, tuvo problemas para ser exitoso. «Al principio había clientes que no tenían idea de que éramos un restaurante», dijo. «Debido a que nuestro logotipo es un par de grandes calzoncillos rojos, mucha gente pensaba que éramos una sex shop».

Como gran anfitriona, la señora Chen estaba feliz de ofrecerle a los clientes una muñeca inflable para pasar el rato mientras comían, un toque particularmente agradable para los comensales solitarios como yo.

La muñeca ha sido una constante en Funny Sex desde que abrió y probablemente ha aparecido en más fotos de Facebook que la Torre Eiffel.

Chen señaló que el restaurante no es solo un lugar para perder el tiempo con muñecas sexuales y comer golosinas en forma de genitales, también es educativo. Este letrero esboza amablemente el tamaño promedio del pene por país. Congo lidera la liguilla del tamaño del amor con una longitud de 18 cm, el segundo lugar es Islandia con 16.51 cm. De acuerdo con el letrero, el tamaño de pene promedio en los Estados Unidos es de 12.95 cm, el de Reino Unido es de 13.97 cm y el de China es de 10.92 cm.

Puede que el letrero no ayude a combatir los estereotipos negativos (o positivos) sobre la variación biológica entre nacionalidades, pero, bueno, el ser capaz de recitar el tamaño promedio de pene por país redondeado a dos puntos decimales es un gran tema para empezar una conversación. «Queremos hacer del sexo algo divertido», dijo Chen. «Queremos presentarle los genitales humanos a nuestros clientes de una manera distinta, entretenida, sin tabú».

Después de terminar mi comida, era hora de refrescarme en el baño, al cual se entra al pasar por esta muñeca sexual encadenada y preocupantemente sumisa. Ya estaba un poco harto de ver penes cuando llegué al dispensador de jabón.

Y, cuando llegué a la tienda de recuerdos, a la salida, sentí que solo me faltaba un sombrero vaquero para estar en una despedida de soltera.

Aunque el hartazgo de los penes ya estaba instalado en mí al momento en el que me fui, disfrute mi visita a Funny Sex, que se encuentra en 446 Zhongshan Road, en el distrito Lingya.

Al ser un producto del apetito insaciable de Taiwán por los restaurantes temáticos, es poco probable que veamos pronto estas franquicias surgir del otro lado del mundo.

Mientras llega ese día, puedes simplemente moldear tu arroz en forma de pene con testículos en casa y estarás a mitad del camino.

Nota del editor: La versión original de este artículo se refiere a Taiwán como parte de la «región de China», pero Taiwán no se rige por la República Popular de China. Actualizamos el artículo para reflejar eso.