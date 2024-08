Vive el día uno del Corona Capital 17 sin salir de casa

¿Trabajas? ¿Eres antisocial? ¿Vives fuera de México? ¿Tienes una resaca insoportable? ¿Sufres de agorafobia? ¿Se te ponchó la llanta en la carretera? No te preocupes, cualquier razón es válida y quién es quién para juzgarte. Somos conscientes de que nadie sabe mejor cómo te gusta pasarla que tú y seguramente ningún lugar es más apropiado para el bienestar emocional, físico y espiritual de tu ser que la comodidad de tu casa. O si de plano andas atorado en otras cosas y tienes A) datos en el cel (supongo que plan ilimitado es más correcto o B) wifi, pues enhorabuena: llegaste al lugar correcto.

Dale play arriba al livestream oficial del Corona Capital y no te pierdas los sets de hoy, que están matones. La banda de rock más grande del mundo, Foo Fighters, lo cierra, pero obvio ya lo sabías. Y claro, PJ Harvey, Japandroids, Mogwai, The xx, Cage The Elephant, Metronomy, Maximo Park y un bonito etcétera conforman el resto de esta oferta que atrae personas, literalmente, de todos los rincones el mundo.

Dale play arriba y que comience la fiesta musical más grande de México.

