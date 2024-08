La pesadilla inmobiliaria del mes: cómprate una habitación de hotel cerca de Barajas

‘La pesadilla inmobiliaria del mes’ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es?: Una habitación de hotel, con su minibar, su escritorio, su calentador de leche y su listín de canales televisivos disponibles.

¿Dónde está?: Se encuentra en la Alameda de Osuna, un barrio situado al este de Madrid y conocido por sus zonas verdes y su cercanía al aeropuerto de Barajas.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Hace unos años era un barrio residencial, pero en la actualidad se puede encontrar de todo. Por su situación cercana al aeropuerto y a la autovía de Barcelona, hay una gran concentración de oficinas y hoteles. También hay un par de grandes centros comerciales de reciente creación. Tampoco nos podemos olvidar del Parque del Capricho, que es uno de los más bonitos de la ciudad.

¿Cuánto cuesta?: Cuesta 102.000 euros y se ofrece como “ideal para inversores”. Vivir para siempre ahí dentro seguramente no sea tan ideal.

En pleno auge del Airbnb y de los pisos turísticos, hemos topado con su némesis, con la criptonita que puede hacer saltar por los aires todo el negocio que amenaza a las grandes ciudades. ¿Para qué van a comprar los fondos buitre un bloque en Lavapiés si ya pueden comprar directamente habitaciones de hotel sueltas? Ahora en serio, ¿cómo es posible que vendan una sola habitación? Vamos con la explicación.

Nos pusimos en contacto con la inmobiliaria que lo comercializa y ciertamente la llamada no aclaró demasiado nuestras dudas, pero sí que nos certificó que tienen una buena liada en ese hotel. Una chica muy amable nos confirmó que lo que se vende es una de las habitaciones de la quinta planta del Hotel Senator Barajas, de cuatro estrellas y a escasos dos kilómetros de la Terminal 1 del aeropuerto. La sorpresa llega cuando explica que “se puede comprar la habitación, pero no se puede vivir ahí debido a unos problemas”, pues vaya inversión entonces, es ideal. Antes de finalizar nos emplazó a esperar algunas semanas para que se desbloquease esa situación. Se conoce que hay algún tipo de litigio entre la dirección del hotel y alguien con capacidad suficiente como para ponerles una habitación a la venta.

En cualquier caso sí que sabemos que de terminar viviendo en el hotel, la vida no sería exactamente la de un huésped más, porque aún no se conoce inmueble cuya compra incluya el servicio de habitaciones o los masajes balineses. Además sería tremendamente extraño vivir en tu propia casa con la necesidad constante de robar los amenities o llevarte las toallas. Ahí habría que ir con mucho cuidado. También hay cosas buenas, como no necesitar llaves del portal o tener siempre un bar abierto abajo, eso por no hablar del lujo que es poder apalabrar con el recepcionista que te despierte a la hora que te venga bien. Es verdad que este formato de vida tiene potencial.

La habitación quinientos y algo del Senator Barajas es una estancia de 23 metros cuadrados que se dividen en baño, alcoba y terraza. Da al patio interior, que por cierto tiene piscina, y se ve ciertamente luminosa. Luego tiene sus cosas típicas de habitación de hotel y que nadie tiene en sus casas, como esos muebles bajos con placas metálicas que se usan para dejar las maletas sin que salgan imperfecciones en la madera. En cualquier casa pequeña de Madrid las maletas van debajo de la cama, eso es así. El equipamiento lo completan varios muebles cuya utilidad vuelve a estar en duda. ¿Quién tiene una mesita baja y un sillón en su salón? ¿Qué se puede hacer ahí en la soledad más absoluta? Pues recitar versos de Gil de Biedma en plan melancólico mientras miras los aviones despegar, ese es el plan.

La habitación sale sobre unos 100.000 euros, que simulando una hipoteca a 30 años y aportando inicialmente 25.000 euros, deja una mensualidad de 280-300 euros. Lo peor es que habrá gente que incluso se lo piense, porque cualquier habitación en un piso compartido sale casi por lo mismo. Ocurre que también hay cosas nefastas aquí, como la inexistencia de cocina o le presencia de un secador de esos con un cable que parece el de un teléfono de los años 80, que además no te lo puedes llevar de viaje porque está anclado a la instalación eléctrica. Hay pocas cosas peores y menos elásticas que esos secadores. Y la peor, no nos olvidemos de la peor: en los hoteles NO HAY PERSIANAS. Las cortinas opacas a la larga dejan siempre fugas de luz. Simplemente por eso os desaconsejamos invertir un céntimo aquí. Los edificios sin persianas no deberían tener ni licencia de obra, deberían ser anticonstitucionales y regulados por código penal.

En conclusión, un lugar muy exótico que, se antoja difícil que quiera comprar alguien. Sobre todo si lo puedes comprar pero luego no te dejan hacer nada con él. Los entrenadores de fútbol suelen vivir en hoteles de vez en cuando, quizás algún equipo de fútbol de la capital puede estar interesado. O igual Cristiano Ronaldo, como está siempre queriéndose ir, así tiene el aeropuerto a mano.

