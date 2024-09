¡Oh, sí! La vocera nacional de Donald Trump es participante de un reality show

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La portavoz nacional de Donald Trump es parte de un reality show… para variar.



El personal del círculo interno de Donald Trump se parece a su jefe en muchos sentidos: poco ortodoxos, grandilocuentes y carentes de experiencia política tradicional.

Pero tal vez nadie encarna mejor a Trump que su portavoz nacional Katrina Pierson, quien participa en un reality show que se estrenó el pasado 24 de marzo. Pierson ha aparecido varias ocasiones en Sisters in Law — un programa de televisión de WE TV, similar a la franquicia de The Real Housewives — que trata sobre un grupo de abogadas afroestadounidenses en Houston, Texas.

El debut de Pierson en Sisters in Law, filmado meses antes de que se uniera a la campaña de Trump, nos ofrece una ventana a las razones de Trump para elegirla como su vocera: al igual que su jefe, Pierson tiene una fascinación por hacer enojar a las personas.

Pierson nació en Kansas cuando su madre tenía 15 años. Luego de votar por Obama, descubrió el ultraconservador Partido del Té y después se hizo seguidora activa de Ted Cruz durante su apuesta por el Senado de Texas en 2012. Pero cuando la carrera por la presidencia se aproximó, Pierson aceptó un puesto con el principal rival de Cruz, Donald Trump, quien estaba ansioso de tener a una portavoz vinculada al Partido del Té en su equipo.

‘Esta es una campaña no tradicional’.

En su primera participación en el programa, Pierson intenta asistir a un evento para recaudar fondos organizado por una abogada de los derechos civiles de nombre Rhonda Wills, pero es rápidamente presentada como partidaria republicana. Wills se sorprende, lo cual provoca una larga discusión entre las dos mujeres antes de que Pierson siquiera haya entrado a la fiesta. «¿Republicana? Para mí es como una grosería», dice Wills.

Pierson argumenta que el Partido Republicano fue fundado por negros, antes de mencionar lo que ella llama «el gran acuerdo» de Lyndon B. Johnson, al parecer una referencia a sus programas de la «Gran Sociedad».

Entonces, Wills le dice a Pierson que ya tuvo suficiente de sus «ignorantes opiniones» y su «falta de conocimiento en cosas básicas como la Ley de Derechos Civiles», y le pide a Pierson que salga de su casa. Antes de que Pierson sea acompañada a la salida, responde que «ser más escandalosa no quiere decir que estés en lo correcto».

En diciembre, un mes después de que Trump la nombrara como su portavoz nacional, Pierson estuvo como invitada en el programa de la cadena Fox, O’Reilly Factor, para discutir el tema de las armas nucleares. «¿Cuál es el propósito de tener una buena tríada nuclear si tienes miedo de usarla?», reflexionó Pierson. Esto ocasionó que Kurt Schlichter, comentarista conservador que también estaba en el programa, exclamara que «¡El propósito de la tríada nuclear es tener miedo de utilizar la maldita cosa!»



Una semana después, Pierson apareció en CNN portando un collar hecho de balas para discutir la violencia con armas de fuego. Luego de que su elección de accesorios provocara el enfado de los televidentes, Pierson publicó en sus redes sociales que la próxima vez traería puesto un feto «para crear consciencia de las 50 millones de personas abortadas que nunca podrán meterse a Twitter».

Pierson también ha defendido con vehemencia la propuesta de Trump para prohibir la inmigración de musulmanes a los Estados Unidos.

La bióloga de 39 años apareció una vez más en Sisters in Law la semana pasada para hacer un refrito del descalabro en casa de Wills y explicar su tendencia política a otra miembro del programa, la abogada Monique Sparks. «Crecí con la ayuda de la asistencia social», explica Pierson. «Ahora soy republicana porque sobreviví al sistema liberal, al sistema de asistencia y al sistema de la redistribución de la riqueza».

En ese sentido, ha declarado: «Esta es una campaña no tradicional. Puedo ser un poco más como realmente soy. Por eso creo que me va bien».

Al parecer, Pierson decidió a apoyar a Donald Trump en la carrera presidencial de 2016 mientras participaba en el show. En algún punto dice, «Donald Trump es mi gallo», pero aún así se identifica como panelista de política, y no como portavoz de la campaña presidencial. Pierson se unió a la campaña de Trump en noviembre, unos meses después de grabar el programa.

La mayoría de las campañas presidenciales no cuentan con una portavoz nacional que alguna vez haya publicado en Twitter que los ataques del 9/11 podrían haber sido una conspiración interna. Pero, por supuesto, Trump no es como los demás candidatos. Su manager de campaña, Corey Lewandowski, permanece fijamente del lado de Trump, incluso después de ser acusado de lesiones por someter a una reportera. Y su secretaria de prensa, Hope Hicks, es una exmodelo de Ralph Lauren de 27 años sin algún tipo de experiencia política antes de unirse a la campaña.



Así que tiene mucho sentido que la portavoz más importante de Trump sea una invitada ocasional de un reality show. En especial, un programa con el eslogan «El drama siempre está en la sesión».

