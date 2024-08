El vocero Sean Spicer se pelea con Donald Trump y renuncia a la Casa Blanca

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció a su puesto este viernes, luego de permanecer seis meses como la cara pública de la administración de Donald Trump.

En medio año, Spicer se convirtió en uno de los voceros más polémicos de todos los tiempos.

Videos by VICE

El gobierno de EEUU interceptó 272 conversaciones a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

El primer medio en reportar la renuncia del funcionario fue el diario The New York Times, el cual señala que Spicer no estuvo de acuerdo con el presidente Trump de ofrecer al financiero neoyorquino, Anthony Scaramucci, el puesto de director de comunicación.

Si bien el presidente de Estados Unidos le pidió a Spicer que se quedara, él dijo que el ofrecimiento era un error.

La Casa Blanca ha permanecido sin director de comunicación desde el pasado mes de mayo, debido a la renuncia de Mike Dubke, por lo que el mismo Spicer asumió las responsabilidades del cargo.

Su gestión como vocero de la Casa Blanca estuvo marcada de varios enfrentamientos con la prensa, misma que fue satirizada en el famoso programa Saturday Night Live, el cual era interpretado por Melissa McCarthy.

EEUU transporta misiles a Corea del Sur para amenazar a Kim Jong-un

El funcionario solía hacer declaraciones falsas y protagonizaba discusiones acaloradas con reporteros de medios críticos a la administración actual.

Una de sus primeras mentiras sucedió a propósito de la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump en Washington. La prensa demostró con fotografías que la explanada estaba casi vacía, sin embargo, Spicer dijo que las fotografías estaban manipuladas.

«Las fotografías del protocolo de inauguración fueron intencionalmente manipuladas para minimizar el gran apoyo que se reunió (…) Esta fue la audiencia más grande que jamás se haya reunido en una inauguración. Punto», dijo en su momento el vocero.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs