VOID: el techno underground argentino que llenará tu vacío musical

Partamos de una base: si estás leyendo este portal –en tiempos en los que leer, dicen los entendidos, es una práctica tan jurásica como la heterosexualidad o el MSN –es porque necesitas algo. Lo estás buscando. La realidad, sabio predica el budismo, es una proyección de la mente de Instagram y aquí estamos. Tratando de salir por el tubo de la ola sin que nos aplaste la marea de contenidos prediseñados. En ese plan, Thump continúa su tarea de mostrar muchachos y muchachas que pugnan por sostener espacios de libertad artística y no tanto con sólo su bandeja y sus colegas como elementos primordiales.

En este caso, la luz viene de Monte Grande, pequeña pseudociudad del Área Metropolitana de Buenos Aires que es hogar de VOID, un ciclo principalmente de techno que está a punto de alcanzar las 30 ediciones y existe a minutos de los campos donde pastorea el ternero y el trigo crece con fuerza y en silencio.

En su treintena de fiestas, VOID se afianzó como punto obligado para cualquier que ame las raves y la calle; se trata de salir de la comodidad del downtown para encontrarse con una crew que opera literalmente en los bordes de lo urbano. Con los DJ argentinos Julixo y Broqua como núcleos, el ciclo es uno de esos lugares que debes visitar si quieres saber dónde están pasando las cosas: puedes encontrarte una fecha compartida con músicos de rock, DJ ignotos que te volarán y sorpresas internacionales world class.

Próximos a cumplir tres años en la ruta, platicamos con Julixo ( Arts, Ressort Imprint, Wood ‘n’ Bass) para ver cómo le hacen para sostener el cometa.

Thump en Español: Aquí tenemos una fiesta que combina a músicos con DJ, que apuesta fuerte por su barrio, que existe por y desde el under pero apuesta fuerte. ¿De qué la van? Julixo: Creo que la gente que viene a bailar a VOID necesita venir a despejar su cerebro un poco. Es gente real, de barrio, que trabaja toda la semana y el fin de semana busca esa conexión tribal que se produce con la música. Casi como un ritual chamánico, una regresión a la época de las cavernas, algo que nos demuestra el poder y la fuerza de la música. Nuestros eventos tienen un toque artesanal por así decirlo. Tratamos de respetar la libertad de expresión de los DJ al máximo y cuidarnos entre nosotros. Los que tocan, los que organizan, los que vienen a bailar. Nunca tuvimos hechos de violencia ni accidentes. La gente que viene tiene un buen nivel de cultura de calle y eso se nota. Digamos que es como una hermosa versión lo-fi de la escena techno, donde se respetan ciertas tradiciones de cualquier rave europea pero con un ambiente y sonido muy particular. Además, la fiesta busca música y no otra cosa. Aunque no la escuchen muchas personas, aunque no sea masiva, aunque a veces sea muy difícil encontrar un equilibrio entre ofrecer un DJ atípico y cubrir la cantidad de entradas necesarias para mantener la fiesta. Nos mantenemos tercos en ese ideal.

Fotografías: cortesía de Alquimia Producciones

Eso suena algo punk… Totalmente. No creo que la electrónica en general, pero si el techno que nosotros escuchamos está relacionado con la música punk y esa actitud Do It Yourself. Tiene que ver con la forma de trabajar que elegimos y con el tipo de gente que solemos recibir. Estamos salpicados por esa forma de trabajo y esa ideología. Claro que la música electrónica es amplia. Paul Oakenfold no se relaciona en absoluto con el punk. Pero, por ejemplo, creo que alguien como Giorgio Moroder tiene mucho de esa actitud. También puedes verlo como se empiezan a mezclar esos mundos a partir del post punk o el krautrock. Bandas como Cabaret Voltaire, Can, Neu, Human League, empezaron a implementar sintetizadores y modulares en sus filas. Ahí es donde empiezo a ver más claramente la fusión de ambas ideologías y estilos

¿Y algo de esa ideología tuvo que ver a la hora de quedarse en su hometown y no moverse a Buenos Aires? Sí, nos seducía la idea de crear una movida. En nuestro lugar teníamos un público virgen, por así decirlo. Queríamos darle a conocer música a mucha gente que no la conocía y, a la vez, establecer nuestras propias reglas para que la fiesta tome la forma que queríamos. Y así es como se fue dando. Nos pareció más interesante invertir y apostar en nuestra propia gente que llevarnos la bandera a otro lugar

Hablando de llevar al bandera a otro lugar, algunos DJ de VOID son chavos de barrio que lograron ser editados en Europa y en algunos casos han ido a tocar allí. Tú mismo tocaste en Tresor para la Navidad de 2014, por ejemplo. Ya que Thump es leído por DJ y futuros DJ, ¿qué podrías aconsejar al respecto? Creo que eso tiene que ser el resultado de un trabajo muy importante tanto estética como musicalmente. Hoy los sellos y los bookings del exterior buscan perfiles. Una suma de música, imagen y cierta manera de manejarse en el ambiente. Creo que lo más importante es producir constantemente, superarse, aprender a trabajar con todas las herramientas: vinilos, cd, live, tractor, hardware…). Cuanto más completo es tu producto, más fácil de ubicar es. También creo que es importante saber a qué sellos acercarse o con quien hablar para eso. Un poco como la vida misma, si lo piensas.

¿Por qué VOID pudo llegar a las 30 ediciones y continua creciendo? VOID sobrevive porque no podemos permitir que desaparezca, porque es la principal ley de nuestras fiestas. Después de 30 ediciones seguimos apostando e invirtiendo y si el evento se mantiene es porque nos sobra amor por lo que hacemos. Y porque tenemos un pequeño contingente de amigos sabandijas que nos ayudan. Amigos con auto que buscan a los DJ cuando vienen de muy lejos, chicos que comparten el evento e invitan a gente personalmente. Todos empujamos para el mismo lado y tratamos de que el barco pese pero no se hunda. Así logramos hacer cosas como recibir a Jonas Kopp ( ARTS, Stroboscopic Artefacts, Tresor) que hizo un set a puro CD y vinilo desde las 4m hasta entradas las 11. O también, trabajando codo a codo con nuestros amigos de Ucrania, recibir a Santiago Merino ( Wood ‘n’ Bass) desde Colombia. Algo casi histórico para nuestro lugar. Hace poco, en conjunto con los chicos del ciclo Be Water, trajimos a Jotaeseache desde Colombia también y fue increíble hostearlo en VOID.

¿Qué artistas de tu zona puedes nombrar para los que quieran conocer nuevos valores? Los chicos con los que siempre contamos en VOID son artistas como Nimsk, Shit, Broqua, Dying, SX2… son los talentos ocultos de zona a mi parecer. Y en su mayoría son gente que fue -de cierta manera y sin sonar despectivo- «rechazada» por la escena principal del techno en Buenos Aires. Si prestas atención a sus fechas verás que se mueven por la zona de donde son oriundos. Y eso lo valoramos mucho.