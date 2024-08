Los 10 tipos de personas que puedes encontrar hablando de VOX en Twitter

Los más agoreros ya avisaban de que la campaña a caballo de Abascal era algo más que un meme. Cuando las encuestas a pie de urna le daban a su partido entre 8 y 10 escaños muchos quisimos creer que era un vacile, que la gente había jugado al despiste, que se había echado unos jajás a costa de los encuestadores, que aquello no podía ser. Pero VOX se alzó anoche con 12 escaños en las elecciones andaluzas.

Y claro, podía ser de otra manera: Twitter se convirtió de inmediato en la mar a la que fuimos a dar todos nosotros, ríos de opiniones. Todos teníamos algo que decir, todos teníamos la clave, el por qué o el remedio para aquello y, sobre todo, todos teníamos la razón. Si eres un usuario medio de la red social tú mismo pudiste comprobarlo. Tú mismo te encontraste ayer con estos diez perfiles de persona en la red social del pajarete.

La culpa de que Vox irrumpe en el parlamento andaluz es de los Medios que les han dado publicidad!! Y mientras más hablen de ellos más alimentan al monstruo — Walter Geney (@vodbill) December 3, 2018

Los de ‘la culpa es de los medios’

Desde gente que parece sacada de iStock hasta periodistas, de estudiantes a tuiteros reputados. El “la culpa es de Ferreras, que se ha pasado todo el verano hablando de ellos y de Franco” era muy goloso como explicación a los 12 escaños de VOX, así que no fueron pocos los que echaron mano de el argumento estrella. La culpa es de los periodistas por “darles voz”, como si Abascal fuera mudo. Como si no hubiera recorrido Andalucía a caballo con la música de El señor de los anillos de fondo y llenando pabellones porque las elecciones, amigos, no se ganan haciendo campaña en y sobre todo para Twitter. Como si la amenaza del fascismo no fuera el fantasma que recorre una Europa y un mundo en crisis y carente de respuestas.

https://twitter.com/waIkyrie/status/1069346118272774146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069346118272774146&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FwaIkyrie%2Fstatus%2F1069346118272774146

Los que en verdad no tenían nada que decir pero no podían dejar pasar la oportunidad

Esa peña que lo mismo habla del empleo del “femenino inclusivo” por parte del guapete de OT que de la última del gobierno de Sánchez y que concibe las opiniones de actualidad como una herramienta más para construir su identidad, su yo tuitero y, en fin, para molar.

https://twitter.com/barbijaputa/status/1069338535310880768?s=12

Las de ‘el feminismo será la tumba del fascismo’

Que VOX es un partido fascista y, como tal, machista es obvio. Que hay que combatirlo también, joder. Pero que el feminismo será la tumba del fascismo, una sentencia harto repetida anoche… ya tal. ¿Hablamos del feminismo de Ana Patri Botín, del de Amancio y sus camisetas, del de Garrigues Walker? ¿Del feminismo de Ciudadanos, del de Disney y Rompe Ralph 2, del del Banco Santander, del de los gobiernos paritarios? ¿Es ese el feminismo que cavará la tumba y posteriormente enterrará al fascismo?

https://twitter.com/protestona1/status/1069336229953585155

Los del ‘no preocuparse, si es que son andaluces’

Los del “a ver, si es que han ido a votar tan pocos porque se estaban echando la fiesta”, los del “pocos escaños me parecen con todos los sevillanos cortijeros que hay”, los de “se confirma que en Andalucía no hay vida inteligente…”.

https://twitter.com/dpaloman/status/1069367891143798784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069367891143798784&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdpaloman%2Fstatus%2F1069367891143798784

La peña de los datos

Esos que pillaron La Sexta y se afanaron en trasladarnos datos aislados, contribuyendo a la entropía que ya de por sí era Twitter anoche. Datos aislados que a ellos les parecían relevantes y que reafirmaban, claro, sus opiniones respecto a lo que ocurrió anoche.

https://twitter.com/ManuMP_/status/1069358584746655744/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069358584746655744&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FManuMP_%2Fstatus%2F1069358584746655744

Los de los memes

Quizá lo único bueno de la noche.

Cuñaos + Manipulacion + Miedo + Facebook = VOX en el parlamento.



Lamentable. — j o t a (@jeswooosh) December 2, 2018

Los politólogos de 0,60

Cójase todo lo anterior y agítese.

https://twitter.com/mierdaentweet/status/1069394114528124931/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069394114528124931&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmierdaentweet%2Fstatus%2F1069394114528124931

Los politólogos de 0,60 que encima ABREN HILO

Esa peña que podría resumir la Teoría de Cuerdas en cuatro o cinco tuits.

https://twitter.com/anaishabg_/status/1069382506728882179

Las de ‘la culpa de todo la tienen los señoros’

Las de “los señoros, que van a por nosotras”. Aunque los señoros no abran la boca. Aunque efectivamente la polarización, la atomización social y el activismo reducido a lo identitario, al yo y al teclado tengan algo que ver. La culpa de todo ya no es de Yoko Ono.

https://twitter.com/alvaroojeda80/status/1069340995005964288

Álvaro Ojeda

Bien merece un apartado para él solito.

Sigue a Ana Iris en @anairissimon.



