Varios festivaleros nos cuentan cuál es el mejor festival del año en España

Los festivales son el tema estrella de la primavera y el verano, con perdón de las alergias. Los carteles, las bandas que se repiten en unos y otros y las que, por el contrario, pisan nuestro país exclusivamente para ir a uno de ellos son una fuente inagotable de conversaciones y discusiones entre colegas. Para avivar el debate, hemos preguntado a seis amigos de VICE cuáles son sus festivales favoritos este año.

KAIXO, 29 AÑOS

Cantante, compositor, productor y director artístico del sello Onovo

VICE: Kaixo, ¿cuál es tu festival favorito este año?

Kaixo: He visto algunos muy interesantes pero, como el año pasado, me quedo con el Resurrection Fest, el Super Bock Super Rock de Lisboa y el Primavera Sound.

¿Por qué? El Resu porque cada año traen un abanico superamplio dentro del metal, el hardcore y el rock en todas sus vertientes y subgéneros. El Super Bock Super Rock me gusta porque es económico y en un lugar muy mágico de Lisboa, el clima es perfecto y los servicios del festival inmejorables. El Primavera Sound porque desde hace un par de años me parece un festival superinteresante, con una gran variedad de estilos y muy inclusivo. Es cierto que flota el aire guiri en el ambiente, pero la calidad del cartel y la apuesta por grupos pequeños me convence muchísimo.

¿Vas a ir a los tres?

El Resu me lo pierdo. Al Super Rock Super Bock es posible que vaya con mi gente de Lisboa, Think Music Records, Mike El Nite, Profjam… Eso siempre que no me pille en Estonia de boda (asuntos de mafia galega, ahora ya los conocéis un poco más todos con la serie Fariña). Al Primavera voy a ir acompañando a Damed Squad, ya que sacaron en mi sello su último trabajo, El Contrato. Me acompañarán dos de los capos de la música de Galicia, Danni Ble y Royce Rolo. ¡Cheira a sangue!

¿A qué grupos hay que ver sí o sí si vamos a alguno de ellos?

A Travis Scott, porque es uno de los padres de la música actual y sus conciertos son una salvajada, new metal en formato rap, mi movida. En el Resurrection Fest diría que a Megdeth, Anti-Flag, Prophets of Rage, Ghost, Turnstile, Jinjer… y en el Primavera Sound a IDLES, te guste lo que te guste, si no eres un payaso de mierda. Después todo lo exquisito, como Migos, A$AP Rocky, Tyler The Creator, Arca, Gaika, The Internet, Grizzly Bear o Chromeo.

ANA, 23 AÑOS

Es la ilustradora detrás de la firma @soycardo y estudia Periodismo

VICE: ¿Qué hay, Ana? ¿Cuál es el festival que más te gusta este año y por qué?

Sin duda, el FIB. Me encanta por Two Door Cinema Club y por los guiris festivaleros. Estoy obsesionada con ambos.

¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, te irías?

Con la youtuber Conchi Córdoba.

¿Qué hay que llevarse siempre a un festival?

Una bolsa del chino con cierre hermético para guardar el móvil. Lo de los hinchadores de colchonetas es un mito. No hacen falta. Tu vecino/a del camping siempre lleva uno.

¿Alguna anécdota que se pueda contar de las que has vivido de festival?

Cuando me encontré a Pedro Sánchez en el VIP del FIB rodeado de grupis. Me impactó esa escena.

ALBA, 20 AÑOS

DJ y cofundadora de la fiesta madrileña CHICA

VICE: ¿A qué festival debería ir todo el mundo este año, Alba?

Alba: Al Sónar de Barcelona. Por la variedad musical, por el ambiente, por los espacios… por todo en general.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en el Sónar?

En 2016, mi amiga Rocío y yo nos encontramos a Mura Masa en el Sónar de Noche y, como somos superfans, nos acercamos a decirle algo. Mientras estábamos hablando me caí encima de él. Fue bastante ridículo pero gracioso a la vez.

¿A qué grupos hay que ver sí o sí?

El cartel de este año me parece tan completo que no sabría ni por dónde empezar. Pero por nombrar algunos que no haya visto ya, diría Dinamarca o IAMDDB.

Aparte del cartel, ¿qué tiene de especial el festival barcelonés?

Que el ambiente siempre es superguay y, además, está dividido en dos recintos distintos con una distribución del espacio y de los escenarios flipante.

BORJA, 30 AÑOS

DJ y miembro del colectivo musical The baSEment

VICE: ¿Cuál es el festival más guapo de nuestra geografía este año, Borja?

Borja: Claramente, Días de Campo. Sin querer compararlo con otros, ya que hay players grandes y pequeños, festivales de oro y otros de plástico… pero sin duda Días de Campo es mi número uno.

¿Por qué?

Porque Montanejos, donde se celebra, es literalmente un paraje natural de ensueño, puedes bañarte en sus manantiales todos los días del año, el agua está siempre a 25 ºC. Días de Campo es una vuelta a la naturaleza, a respirar aire puro con ropa cómoda. Es algo así como la nostalgia del campamento llevado al ocio de calidad, además de mucha y muy buena música.

Y supongo que esa es otra de las razones…

Claro. Viene Young Marco, Interstellar Funk, Jimmy Rouge, Bradley Zero, La Plata, Bigott, Mujeres, el equipo de DJ de dos de las mejores tiendas de música del país: Discos Paradiso y El almacén de discos y un sinfín de genios locales. En la Comunidad Valenciana hay una escena que da calambre. Somos los hijos de La ruta.

¿Con quién me recomendarías ir?

Realmente, es un finde muy cálido, conoces peña fantástica, es como estar en familia. Van madres y padres con sus hijos, pintan con spray, hacen juegos…. En el río hay música de 12:00 a 17:00 y hay momentos para todos: masajes, ruta gastronómica, conciertos en el pueblo… es como un modo boy scout todo el rato.

DIEGO, 21 AÑOS

Cantante de la banda Carolina Durante

VICE: ¿Qué hay, Diego? ¿Nos cuentas la situación más loca que has vivido en un festival? Diego: Pues una vez nos estábamos duchando en el FIB, en las duchas del camping que están en un espacio vallado desde el cual no se ve el exterior. Estábamos enjabonándonos cuando nos empezaron a lanzar salchichas desde fuera. Respondimos lanzándoles las salchichas de nuevo y así estuvimos un rato. Cuando parecía que la guerra había terminado, a mi amigo Martín le impacto un pollo asado en la pierna. Nos rendimos.

Y, ¿cuál es tu festival favorito este año? ¿Te vas a exponer a que te lancen un pollo asado en el FIB?

Pues son varios los que me molan, la verdad: el Monkey Weekend, el Veral, el Prestoso, el BBK, el FIB, el Contempopránea, el Ebrovisión, el Mad Cool, el Facela, el Zaragoza Feliz Feliz… Hay uno a destacar porque todavía no he podido ir, es en Madrid y tiene cartelón: el Tomavistas. No es caro y van mogollón de colegas míos, los cuales siempre me han hablado bien de él.

¿Qué te parece lo más destacable de ese cartelón?

Del viernes, Ride (me los perdí en el FIB por estar churrando en el camping cual raticate), El Mató, Belako, Disco Las Palmeras y La Plata. Del sábado la Bienque, los Kokoshca, los Perro, los Jesus (L), Pony Bravo, los Planetas y

Princess Nokia.

¿Qué es lo que hay que llevarse siempre, siempre a un festival? Dinero de sobra y, si es con camping, una silla.

DANIEL, 26 AÑOS

Realizador

VICE: Hola, Daniel. ¿Cuál es tu festival favorito este año?

Daniel: El Mad Cool. Este año trae uno de los mejores carteles de todos los festivales que he visto en España. Desde los viejos conocidos hasta grupos nuevos, es un cartelazo.

¿Cuáles son las bandas que más te molan de ese cartelazo?

Queens of the Stone Age y Nine Inch Nails son de mis top 5 de grupos favoritos de toda la vida y de lo mejorcito que he visto en directo. Solo por estos dos grupazos merece la pena el festival.

¿Y hay algo que te emocione del Mad Cool, aparte de la música?

Es la primera vez que voy a un festival en la misma ciudad en la que me he criado, Madrid. Es interesante poder encontrarme con gente a la que no he visto en años y sé que estarán allí porque compartimos gustos musicales desde siempre.

¿A quién te haría ilusión encontrarte entre concierto y concierto?

La verdad es que no me sorprendería ver a todos los miembros del grupo de hardcore en el que tocaba en el instituto.

ANDREA, 25 AÑOS

Fotógrafa y fundadora del fanzine feminista ‘Girls From Today’

VICE: Dime un festival imprescindible este año, Andrea.

Andrea: El Low, en Benidorm. Me suele gustar en cada edición por su cartel, por las fechas en las que se celebra y porque siempre me lo paso muy bien.

Has ido en ediciones anteriores. ¿Qué momento te gustaría que se repitiera este año?

Ver un concierto mientras tomo tallarines chinos en el césped.

¿A qué grupos vas a ver sin fallo este año?

A Los Planetas, a Christina Rosenvinge, a La Bien Querida y a Novedades Carminha.

Y más allá de la música, ¿cuáles son tus imprescindibles de festival?

Un gorro de pescador, unos aros, tabaco e inventarme que tengo un grupo con mis amigos. Nosotros nos llamamos The Poliklins.

