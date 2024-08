Vuélvete aliado de tu tarjeta de crédito

Este artículo fue hecho en colaboración con Bancolombia

Recibir tu primera tarjeta de crédito es una puerta que se abre. Es un paso para iniciar la vida crediticia, para tener dinero a la mano y adquirir todo aquello que tal vez no podrías comprar a contado.

Son unas grandes aliadas, pero también se pueden convertir en un enemigo si no se usan correctamente y no se está al tanto de todos los detalles que se deben tener en cuenta para tener un manejo correcto que nos de beneficios y no dolores de cabeza como lo es la cuota de manejo, la tasa de interés y la fecha de corte y de pago.

Después de hacer un sondeo entre personas que oscilan los 25 y 40 años, nos dimos cuenta que uno de los mayores problemas que tiene con las tarjetas de crédito es el sobreendeudamiento.

De acuerdo con Diana Mora, especialista en finanzas, el uso inadecuado de las tarjetas de crédito no solo pueden dañar el historial de crediticio, lo cual se va convirtiendo en una bola de nieve si no se soluciona a tiempo, también te quitaría la posibilidad de acceder a otros productos financieros.

¿Cómo evitarlo? Sigue estos pasos y no te quedes con la duda.

1. Recibes tu primera tarjeta de crédito con un cupo que te asigna la entidad bancaria según la capacidad de endeudamiento, la cual analizan con tus ingresos, historial crediticio, entre otros.

2. Qué debo tener en cuenta: Al recibir la tarjeta de crédito debes tener presente la tasa de interés para saber cuánto pagarás por lo que acabas de comprar, la cuota de manejo y beneficios que te ofrece, esto varía según la entidad bancaria.

3. Al hacer uso de la tarjeta de crédito se debe tener presente la fecha de corte, pues las compras que hagas antes de esta te llegarán en la próxima factura, igualmente las cuotas a las que diferiste y el interés que será el total a pagar durante ese mes.

4. ¿Qué voy a comprar con mi tarjeta de crédito? Comprar lo primero que veas en un almacén como unos zapatos, el mercado o si te antojaste de un helado tal vez no sea la mejor manera de manejar una tarjeta de crédito, a no ser que lo difieras a una sola cuota. Según los expertos lo más recomendable para este tipo de compras es ponerlas a una cuota, pues no te generará intereses. Dejar el cupo de la tarjeta para viajes, electrodomésticos, tecnología u otros elementos de larga duración.

5. No uses las tarjetas de crédito para pagar productos que se acaban rápido, difiriéndolos a varias cuotas. Por ejemplo: si pagas el mercado con tarjeta de crédito y difieres el valor en 24 cuotas, vas a estar pagando por dos años algo que se acaba en menos de un mes. Otras obligaciones, como el celular o los servicios públicos deberían estar incluidas en tu presupuesto de cada mes, por lo que no deberías endeudarte para pagarlos.

6. Antes de comprar y comprar, hay que tener presente la capacidad de endeudamiento-, planear bien tus deudas y saber que en algún punto vas a tener que pagarlas, no es recomendable comprometer más del 30% de tus ingresos en deudas de consumo.

¡Para no olvidar!

Paga a una cuota aquellas compras que repites cada mes: si tu capacidad de pago lo permite, difiere tus compras a una sola cuota, así no pagarás intereses. Ayudará además a disfrutar de beneficios como puntos.

No olvides las fechas de pago: si la compra está diferida a varias cuotas, paga siempre a tiempo la tarjeta, evitando así los intereses de mora. Para eso puedes hacer uso del débito automático.

Las tarjetas de crédito no deben usarse para compras o inversiones a largo plazo. Para este tipo de necesidad existen productos como los créditos rotativos.

Revisa cada mes tu extracto para que lleves un control del cupo de la tarjeta, lo que estás pagando por tus compras y lo que te falta por pagar.

Son un salvavidas y una forma fácil de adquirir aquello que queremos cuando no tenemos efectivo. Son unas grandes aliadas, pero también podrían hacernos pasar dolores de cabeza sino somos responsables con el manejo. Entre VICE y Bancolombia queremos que saques el mejor provecho de las tarjetas de crédito y que las uses a tu favor.