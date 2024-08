Wakoia es el íntimo festival DIY que siempre has soñado

Sabemos que les gustan las buenas fiestas. Por suerte, uno de nuestros editores está ayudando a organizar Wakoia, una excelente pachanga en una playa en Baja California: tres días de DJs desde el mediodía hasta el amanecer, comida local suculenta, arte genial, un salón pansexi y amigos de ambos lados de la frontera. Llegar allí está fácil, y puedes quedarte a dormir, para que nunca tengas que salir de la fiesta.

Wakoia no es sólo es un festival, es *tu* festival. Concebido por Argenis García, el creador del All My Friends Music Festival, que con el tiempo se convirtió en Nrmal Baja, Wakoia sigue el legado de esos dos festivales. La fiesta se llevará a cabo en un sencillo resort playero para que puedas desconectarte junto con gente que quieres en un lugar hermoso. Sin zapatos, sin camisa y sin roomservice, amigos. Si estás buscando un festival grande y glamoroso para presumirlo en Instagram, este no es el indicado. La lista de invitados es pequeña y el lugar es íntimo, para que hagas amigos, en lugar de perderlos entre la multitud o en el viaje de regreso al auto. Sea cual sea la hora del día, la fiesta continuará, o puedes alejarte para relajarte y desconectarte.

¿Quieres entradas gratis?

CLARO que las quieres. Ingresa para ganar un par de pases de fin de semana siguiendo a Wakoia en Instagram y etiquetando a tres amigos en un comentario con el hashtag #inBajaweparty. Obtengan dos entradas adicionales compartiendo esta publicación en Facebook y Twitter y etiquetando a tres amigos. Los ganadores serán anunciados el miércoles 3 de octubre a las 12 PM, tiempo estándar del Pacífico.

Echa un vistazo a continuación para ver de qué se trata Wakoia y obten tus boletos aquí.

¿Quién estará?: Tú y unos pocos cientos de amigos de Estados Unidos y México, bailando en la playa música disco, house, funk y otros géneros interpretada por DJs de talla internacional como Honey Soundsystem, Jacques Greene, Roman Fluegel, Paurro, Kauf, Captain Planet, Bender y otros; comida increíble de los mejores restaurantes de Baja California; colaboraciones artísticas de Estados Unidos y México.

¿Qué es?: Wakoia Weekend es una gran fiesta con DJs desde el mediodía hasta el amanecer, comida local suculenta, arte genial, un salón pansexi y travesuras en la playa, que va del 5 al 7 de octubre.

¿Dónde será?: Una hacienda frente al mar en Baja California (entre Tijuana y Ensenada); Wakoia ofrece lugar para acampar, habitaciones de hotel, villas y campamentos de casas rodantes.

¿Por qué se realiza?: Llegar allí es FÁCIL (ver más abajo), el precio es RAZONABLE (el paquete de entradas para los 3 días más el alojamiento va desde 140 a 300 dólares en total), y se trata de CONECTARTE con la música, la comida y la gente de un lugar increíble que no podría ser más diferente a la narrativa que pintan los medios.

¿Cómo llegar?: Disfruten de un viaje panorámico con amigos y menos tráfico que la caminata de Coachella (aproximadamente a tres horas de Los Ángeles), tomen uno de los autobuses de ida y vuelta a Wakoia desde San Diego, o alquilen una casa rodante para un realizar un road trip con estilo.

Todo está cubierto en el sitio web de Wakoia: desde las entradas hasta el transporte y todos los demás aspectos esenciales. Vengan a formar parte de la mejor fiesta en la que nunca han estado.

